مروان العجلة: نؤمن في الشارقة بأن الحوار الدولي البنّاء هو السبيل لصياغة فرص مستدامة وعادلة في عالم سريع المتغيرات.

جيمس زان: انعقاد المؤتمر هذا العام في إمارة الشارقة بالتزامن مع منتدى الشارقة للاستثمار، يفتح آفاقًا جديدة لمسار الاستثمار والتنمية في السنوات المقبلة.

التعاون الاقتصادي والتنمية: ورش عمل لتطوير وكالات الاستثمار

الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: مواءمة الاستثمار مع التنمية العالمية

العمل الدولية: الاستثمار بوصفه أداة لتوفير وظائف عادلة

التجارة الدولية: دمج البُعد البيئي والاجتماعي في هندسة الاستثمار

السياحة العالمية والمناطق الحرة: المناطق الحرة كحاضنات للاستثمار السياحي

الشارقة: تستعد إمارة الشارقة لانطلاق الدورة الثامنة من "منتدى الشارقة للاستثمار 2025"، التي تُعد استثنائية من حيث شمولها وتنوع المشاركات وعدد المنظمات الدولية الحاضرة، وذلك ضمن أجندة موحدة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي"، حيث يستقطب المنتدى وفوداً من 142 دولة وأكثر من 30 منظمة ومؤسسة دولية لبحث سبل توجيه الاستثمارات نحو أولويات التنمية الشاملة والمستدامة، في وقت تشير فيه التقارير الدولية إلى فجوة تمويلية عالمية تتجاوز 4.2 تريليون دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030.

وتشارك في أعمال المنتدى وفود رفيعة المستوى من دول بارزة مثل الولايات المتحدة، الصين، الهند، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، جنوب أفريقيا، نيجيريا، ومصر، ما يعكس شمولية الحضور وتوازن التمثيل بين مختلف القارات، ويعزز مكانة الشارقة كمحور رئيسي للحوار الاقتصادي العالمي.

وتأتي هذه الدورة، التي تنعقد من 22 - 23 أكتوبر 2025 في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بالتعاون بين مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات، لتشكّل منصة عالمية موحدة تجمع أبرز صناع القرار والجهات المؤثرة في رسم توجهات الاستثمار الدولية، إلى جانب وكالات الترويج والمراكز الاقتصادية والبحثية.

وأكد مروان العجلة، المنسق العام للجنة "منتدى الشارقة للاستثمار" أن الدورة المقبلة من "منتدى الشارقة للاستثمار" تأتي هذا العام بطابع عالمي غير مسبوق من حيث طبيعة ومستوى المشاركات، ومن حيث الأجندة التي تتناول ملفات تشكّل جوهر النقاش الدولي حول مستقبل الاستثمار والتنمية.

وقال: "نحرص باستمرار على أن يكون المنتدى منصة لتنسيق الرؤى بين أسواق ومجتمعات أعمال العالم. ونحن في الشارقة نؤمن بأن الحوار الدولي البنّاء هو السبيل لصياغة فرص مستدامة وعادلة في عالم سريع المتغيرات".

ومن جهته قال الدكتور جيمس زان، رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر الاستثمار العالمي أن المؤتمر هو الحدث الأبرز للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، حيث تلتقي الرؤى برأس المال، ليشكل منصة دولية تستعرض الحلول العملية، والشراكات الاستراتيجية، والخطوات التحولية لصناعة مستقبل الاستثمار. وتفخر الرابطة، بانعقاد المؤتمر هذا العام في إمارة الشارقة بالتزامن مع منتدى الشارقة للاستثمار، ليجتمعا في لحظة فارقة تفتح آفاقًا جديدة لمسار الاستثمار والتنمية في السنوات المقبلة.

منظمات الأمم المتحدة والاستدامة

وتشارك "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" بالتعاون مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، في ورشة عمل تنفيذية مكثفة تناقش سبل تطوير أداء وكالات ترويج الاستثمار وتعزيز دورها في تسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تطرح "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "مواءمة استراتيجيات الاستثمار مع أهداف التنمية المستدامة"، نماذج عملية لكيفية مواءمة استراتيجيات الاستثمار الوطني والمؤسسي مع أهداف التنمية المستدامة.

العمل والتجارة وهندسة الاستثمار

وفي جلسة متخصصة بعنوان "ما وراء الأرباح: تحويل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى وظائف أكثر وأفضل"، تركز "منظمة العمل الدولية" على ربط سياسات الاستثمار بالعمل عبر نماذج تولد فرصاً لائقة تعزز الإنتاجية والاستقرار. وفي جلسة أخرى، تستعرض "منظمة التجارة الدولية" سبل دمج الأولويات البيئية والاجتماعية في استراتيجيات الترويج للاستثمار، مع التركيز على رسائل تعكس الأثر التنموي إلى جانب العائد المالي، بما يشكل تحولاً نوعياً في العلاقة بين المستثمر والمجتمع المحلي.

التحالف الدولي لوكالات الاستثمار

وتشارك "منظمة السياحة العالمية" بالتعاون مع "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" في جلسة بعنوان "دور المناطق الحرة في تعزيز الاستثمار السياحي"، تستعرض آليات تفعيلها كحاضنات للفرص النوعية وخلق وظائف جديدة، خاصة في دول الجنوب العالمي. كما تعقد جلسة للتحالف الدولي لوكالات ترويج الاستثمار – WAIPA–SCRIPA تجمع ممثلي وكالات من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا لتعزيز التعاون وتبادل البيانات وتنسيق الجهود العابرة للأقاليم.

ويحفل برنامج "منتدى الشارقة للاستثمار 2025" بجلسات إضافية بارزة وذات بعد عالمي، تضمن جلسة فكرية عالية المستوى تجمع مراكز تحليل السياسات الاستثمارية لرسم جدول أعمال المستقبل في هذا القطاع. وتأتي هذه الفعاليات في وقت تشير التقارير أن تمويل القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة انخفض بأكثر من 10٪ خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يُبرز الحاجة إلى جهود منسقة لإعادة توجيه الاستثمارات وتحفيز السياسات.

-انتهى-

#بياناتشركات