أبرز النتائج المالية والتشغيلية للنصف الأول من العام 2025

ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 638 مليون درهم مدفوعاً بدمج نتائج مجموعة "بي. أف. سي" اعتباراً من الربع الثاني من العام 2025 (بعد الاستحواذ) والأداء القوي عبر معظم مسارات الأعمال.

ارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 287 مليون درهم مع هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 45% بسبب الزيادة في الدخل التشغيلي.

ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 212 مليون درهم بسبب الزيادة الملحوظة في الدخل التشغيلي والناتجة عن دمج نتائج مجموعة "بي. أف. سي". وقابَل ذلك زيادة في تكاليف التمويل نتيجة القرض المقدم من المساهمين لتمويل الاستحواذ على مجموعة "بي. أف. سي".

ارتفع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 28 مليون معاملة.

شهدت قيمة معاملات التحويلات الخارجية زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي.

سجلت قيمة مبيعات العملات الأجنبية زيادة بنسبة 105% على أساس سنوي.

شهدت خدمات صرف الرواتب وفق نظام حماية الأجور نمواً بنسبة 25% على أساس سنوي.

شهدت القنوات الرقمية زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي في عدد المعاملات لتمثل ما نسبته 23% من إجمالي معاملات التحويلات المالية الصادرة.

التوسع تماشياً مع استراتيجية المجموعة وخططها الإقليمية وطموحها لتعزيز ريادتها للسوق

بلغ إجمالي عدد الفروع الفعلية للمجموعة 439 فرعاً في النصف الأول من العام 2025، حيث وصل عدد فروع الأنصاري للصرافة في دولة الإمارات إلى 274 فرعاً، نتيجة إضافة 15 فرعاً جديداً منذ النصف الأول من عام 2024، بالإضافة إلى 165 فرعاً صافياً تم الاستحواذ عليها ضمن صفقة مجموعة "بي. أف. سي" في كل من البحرين والكويت والهند.

سيتم إتمام الاستحواذ على شركة الأنصاري للصرافة في الكويت مع نهاية الربع الثالث من العام 2025 (رهناً بالموافقات التنظيمية).

من المقرر إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية في الربع الثالث من العام 2025.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI) ("المجموعة")، أكبر مؤسسة مالية غير بنكية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أداءً قياسياً في النصف الأول من العام 2025، مسجلةً زيادةً بنسبة 13% على أساس سنوي في الدخل التشغيلي ليصل إلى 638 مليون درهم نتيجة دمج نتائج مجموعة "بي. أف . سي" اعتباراً من الربع الثاني من العام 2025 والأداء القوي عبر معظم مسارات الأعمال.

ويعزز هذا النمو، الذي تحقق على الرغم من التحديات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، من مرونة المجموعة وريادتها في السوق ونجاح استراتيجيتها طويلة الأمد في تحقيق النمو المستدام بالاستفادة من الزخم الاقتصادي القوي في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي بشكل عام.

أبرز النتائج المالية

أبرز النتائج التشغيلية

*تشمل أرقام النصف الأول من العام 2025 نتائج مجموعة "بي. أف. سي".

تعليق على الأداء المالي للنصف الأول من العام 2025

شهد الدخل التشغيلي زيادة بنسبة 13% على أساس سنوي، مدفوعاً بدمج أرقام مجموعة "بي. أف. سي"، والأداء القوي لغالبية مسارات الأعمال.

شهد هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً كبيراً بنسبة 11% على أساس سنوي، مع بقاء هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ثابتاً عند 45%، بالرغم من بيئة التشغيل المعقدة التي تتسم بزيادة التكاليف والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 3% على أساس سنوي، نتيجة لزيادة تكاليف التمويل الخاصة بقرض الاستحواذ، وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في الدخل التشغيلي الناتجة عن دمج نتائج مجموعة "بي. أف. سي".

تعليق على الأداء التشغيلي للنصف الأول من العام 2025

ارتفع إجمالي عدد المعاملات في النصف الأول من العام 2025 بنسبة 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 28 مليون معاملة.

عزز تحسن الظروف في الممرات الرئيسية للتحويلات من البيئة التشغيلية؛ إلا أنَّ السوق لايزال يواجه ضغوطاً من بعض ممارسات شركات التكنولوجيا المالية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة، وهو ما أثر على مدخول التحويلات المالية. وعلى الرغم من هذه التحديات، ارتفع الدخل التشغيلي للتحويلات المالية بنسبة 2% على أساس سنوي، مما يعكس الأسس القوية للمجموعة وقدرتها على التكيف مع تغيرات السوق.

على الرغم من الضغوطات التي فرضتها التوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق على أعمال مبيعات العملات الأجنبية، أظهرت المجموعة مرونة في هذا القطاع خلال النصف الأول من العام 2025، مسجلةً زيادةً في الدخل التشغيلي لمبيعات العملات الأجنبية بنسبة 26% على أساس سنوي. كما مكنتنا الشراكات الاستراتيجية والأداء القوي وزيادة الطلب على البطاقات مسبقة الدفع وانتعاش السياحة في دولة الإمارات، من تخطي الاضطرابات ومواصلة تلبية متطلبات العملاء وتجاوزها.

حققت خدمات نظام حماية الأجور وغيرها من المنتجات في المجموعة نمواً قوياً في النصف الأول من عام 2025، حيث زاد الدخل التشغيلي بنسبة 36% على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو إلى توسع سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي ومشاريع التنمية والبنية التحتية. ومع تزايد اهتمام أصحاب العمل بالامتثال وصرف الرواتب في وقتها، لايزال الطلب على حلول الرواتب الآمنة والفعالة قوياً.

يحقق استثمار المجموعة المستمر في الابتكار الرقمي نتائج قوية، حيث شهدنا زيادة ملحوظة بنسبة 30% على أساس سنوي في عدد المعاملات التي تمت من خلال قنواتنا الرقمية في النصف الأول من العام 2025، مشكلة نسبة 23% من إجمالي معاملات التحويلات المالية الخارجية. ويعكس هذا النمو تسارعاً في الاعتماد على منصاتنا الرقمية، حيث تتوجه شريحة متنامية من العملاء نحو الخيارات الأكثر سلاسةً وسرعةً وموثوقية في خدماتنا عبر الإنترنت والهاتف المتحرك. وتُعد الزيادة في استخدام قنواتنا الرقمية نتيجة مباشرة لالتزامنا بتقديم تجربة عملاء سلسة ومتطورة تعزز من الثقة وتشجع على المشاركة الرقمية على المدى الطويل. وبينما نمضي قدماً في استراتيجيتنا للتحول الرقمي، فإن هذه الاتجاهات المبكرة على صعيد الاعتماد على حلولنا تضعنا في موقع جيد للنمو القابل للتوسع وتعزيز التواصل مع العملاء في الفترات القادمة.

تعقيباً على هذه النتائج، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية:

"نواصل الحفاظ على زخمنا القوي في النصف الأول من عام 2025، مستندين إلى نتائجنا الإيجابية في الربع الأول، إلى جانب دمج نتائج مجموعة "بي. أف. سي" ضمن نتائج المجموعة خلال الربع الثاني. وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية المستمرة والمنافسة الشديدة، فقد حققنا نمواً قوياً عبر مختلف قطاعات أعمالنا، من خلال تركيزنا وانضباطنا في التنفيذ وتجربة العملاء. وتُعد نتائجنا دليلاً على قوة نموذج أعمالنا، وثقة عملائنا، والتزامنا بتقديم حلول مالية ميسّرة ومدعومة بالتكنولوجيا.

كما نواصل بنجاح توسيع قاعدة عملائنا وحصتنا السوقية، وهو ما يؤكد المرونة التي تتمتع بها علامتنا التجارية. ويجسد النمو المستمر في المعاملات الرقمية جهودنا المتزايدة في تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية. ويؤكد أداؤنا عبر وحدات الأعمال المختلفة على دورنا المحوري في تعزيز الشمول المالي وتلبية الاحتياجات المتنوعة للأفراد والشركات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

ومن خلال الاستحواذ على مجموعة "بي. أف. سي"، أوفينا بوعدنا في توسيع نطاق حضورنا خارج دولة الإمارات، حيث نُعد بالفعل الشركة الرائدة في السوق بلا منازع. وتأتي مبادرات النمو الاستراتيجية وعملية الاستحواذ التي أجريناها مؤخراً في إطار جهودنا لإعداد الشركة بما يتماشى مع المتغيرات المستقبلية، مما يؤهلنا لتحقيق نجاح مستدام في مشهدٍ مالي متغير. علاوة على ذلك، بدأنا بدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتنا وأنظمتنا، وكانت النتائج الأولية واعدة وفاقت التوقعات.

ومع تطلعنا إلى المستقبل، نؤكد التزامنا الراسخ بالرؤية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لبناء اقتصاد شامل يتسم بالتمكين الرقمي. وسنواصل الاستثمار في التكنولوجيا، مع التركيز على تجربة العملاء، والسعي لتحقيق نمو مستدام يوفر قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وعملائنا والمجتمعات التي نخدمها".

ومن جانبه، قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية:

"اتسم النصف الأول من عام 2025 بأداء تشغيلي قوي على مستوى المجموعة، حيث ركزنا على تعزيز جودة تقديم الخدمات، وتحقيق الكفاءة، والاستعداد لمبادرات النمو المستقبلية. وقد حققنا تطورات ملحوظة في تفاعل العملاء، بالإضافة إلى تحسين العمليات عبر القنوات المادية والرقمية.

وكان أحد المعالم الرئيسية خلال هذه الفترة الإتمام الناجح لعملية الاستحواذ على مجموعة "بي أف سي"، ضمن نتائج المجموعة، ويعد هذا الاستحواذ أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للمجموعة، إذ يوسّع نطاق انتشارنا الجغرافي ويعزز قدرتنا على خدمة قاعدة عملاء أوسع وأكبر بمزيد من الكفاءة والقدرة.

ونحن بصدد إطلاق محفظتنا الرقمية التي طال انتظارها، والتي تُعد ابتكاراً سيُحدث نقلة نوعية في طريقة إدارة عملائنا لأموالهم. وقد صُممت هذه المحفظة مع مراعاة سهولة الوصول وسلاسة الاستخدام، لتمكين عملائنا من حفظ أموالهم وإرسالها وإنفاقها بطريقة أكثر راحة وأماناً من أي وقت مضى.

ونواصل التركيز على التكامل السلس، والتميز التشغيلي، وفرص القيمة المضافة التي من شأنها تعزيز ريادتنا في السوق في هذا القطاع".

