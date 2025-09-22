نما إجمالي الأصول بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 12 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا بتوسع حلول تمويل كلًا من محفظتي الأعمال المصرفية المؤسسية والخزينة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن الصندوق العربي للطاقة، المعروف سابقًا باسم "ابيكورب"، المؤسسة المالية الرائدة متعددة الأطراف والمتخصصة في الاستثمار في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2025، محققًا نموًا قويًا عبر مختلف خطوط أعماله، مدعومًا بنمو الميزانية العمومية وتحسين العمليات بما يتماشى مع استراتيجيته للفترة 2024-2028.

حيث ارتفع صافي الدخل ليصل إلى 129 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، محققًا نموًا بنسبة 7% مقارنة مع 121 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بالتحسن الملحوظ في نتائج الدخل التشغيلي، وزيادة الكفاءة في إدارة المخاطر وضبط التكاليف.

وقد نما إجمالي الأصول بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 12 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا بتوسع حلول تمويل كلًا من محفظتي الأعمال المصرفية المؤسسية والخزينة. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 6.3% ليصل إلى 3.45 مليار دولار، فيما ارتفع إجمالي الالتزامات إلى 8.59 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 18.7%.

وصرّح الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة خالد الرويّغ، قائلاً: "تؤكد نتائجنا خلال النصف الأول من العام الجاري على التزامنا الراسخ بمواصلة النمو وترك الأثر في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مسترشدين بإستراتيجيتنا، تأتي هذه النتائج ثمرة جهودنا الحثيثة عبر مختلف القطاعات وإدارتنا الفعالة لرأس المال، بينما نسعى دائمًا لتقديم حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة يستفيد منها عملائنا وشركائنا لنرسخ مكانتنا المتميزة كصندوق استثماري رائد ومؤثر في قطاع الطاقة في المنطقة".

ومن جهته، قال كبير المدراء الماليين في الصندوق العربي للطاقة فيكي بهاتيا: "تشير نتائجنا إلى قدرة الصندوق على تحقيق فوائد ملموسة من الفرص التي يطرحها السوق، إلى جانب الالتزام بتحقيق الكفاءة التشغيلية. فقد بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 17.9% فقط، وتراجعت القروض المتعثرة لتصل نسبتها إلى 0.3%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 29.7%. تؤكد هذه المؤشرات على مدى جاهزيتنا لمواصلة النمو وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية".

أبرز الإنجازات عبر خطوط الأعمال

الأعمال المصرفية المؤسسية

نمت محفظة المشاريع والتجارة بنسبة 12% لتصل إلى 5.93 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 5.29 مليار دولار في يونيو 2024. وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الطلب على الحلول التمويلية بعد أن وسعت الوحدة نطاق حلولها التمويلية وانضمت إلى أسواق جديدة.

إدارة تمويل الاستثمارات والشراكات

سجلت وحدة الاستثمارات والشراكات ارتفاعًا يصل إلى 1.50 مليار دولار أمريكي ونمو بنسبة 4.4% مقارنة بالعام الماضي، وذلك من خلال إدارة محفظة الأصول بعناية واختيار فرص استثمارية متميزة تتوافق مع رؤية الصندوق طويلة المدى.

إدارة الخزينة

سجلت محفظة أصول وحدة الخزينة نمو بنسبة 18.3% على أساس سنوي لتصل إلى 4.39 مليار دولار أمريكي، ويرجع ذلك في الأساس إلى تحسين محفظة الدخل الثابت التي استفادت من أسعار الفائدة المواتية في السوق، مما يعكس قدرة الصندوق على التكيف مع متغيرات السوق.

يحافظ الصندوق على ميزانية عمومية قوية ومكانة راسخة في القطاع المالي، حيث ارتفع إجمالي المحفظة التمويلية إلى 8.37 مليار دولار أمريكي، بنمو تصل نسبته إلى 17.1% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو مدفوعًا بنجاح في عمليات إصدارات الدين وإدارة الالتزامات، مما عزز مرونة الصندوق في دعم خطط النمو المستقبلية وتقديم حلول تمويلية عبر مختلف أسواق المنطقة.

نبذة عن الصندوق العربي للطاقة

الصندوق العربي للطاقة (الصندوق)، مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. ويسعى الصندوق العربي للطاقة من خلال رسالته إلى تمكين مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة. ويطبق الصندوق العربي للطاقة أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 20% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 5.3 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص في 35 دولة. كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الوحيدة عبر قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".