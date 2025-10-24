دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جلف كرافت، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت واليخوت الفاخرة، عن مشاركتها في معرض قطر للقوارب 2025، خلال الفترة الممتدة من 5 وحتى 8 نوفمبر 2025 في ميناء الدوحة القديم، وذلك بالتعاون مع "يخوت الخليج" وكيلها المعتمد في قطر. وتستعرض الشركة في جناحها مجموعة متكاملة من يخوتها، تشمل أحدث طرازات "نوماد" و"ماجستي" شبه المخصصة، إلى جانب قوارب "سيلفركات" وطرادات "أوريكس". ويعكس جناح جلف كرافت التزام الشركة بالتميّز والابتكار، بينما يعزز مركز خدمة اليخوت الفاخرة (SYSC) حضور الشركة في المعرض عبر تقديم الدعم الفني داخل الجناح، لضمان تجربة متكاملة للزوار.

الحدث الأبرز في المعرض

يحتل اليخت السوبر "نوماد 101" الجديد كلياً صدارة مشهد معرض الدوحة، إذ يقدّم رؤية تصميمية مبتكرة ضمن مجموعة نوماد، بالتعاون مع "استديو فاثوم" (هولندا). يقدّم اليخت تجربة بحرية متكاملة بفضل مساحاته الداخلية الرحبة، وتصاميمه المرنة القابلة للتعديل، مع مستوى عالٍ من الراحة يناسب الرحلات الطويلة. صُمّم هذا اليخت للعائلات التي تفضّل الرحلات والمغامرات البحرية الطويلة في إطار تجارب سلسة ومريحة، ويتميّز بهيكل ثلاثي الطوابق بطول 30 متراً ومساحات مدروسة تمنحه اتساعاً لافتًا ضمن فئته. وتوفّر طوابقه الرحبة توزيعاً ذكياً للمساحات، يتيح بيئة مثالية للمعيشة، والاسترخاء، وممارسة الأنشطة البحرية، إذ صمم كل طابق بعناية لتلبية احتياجات الإقامة المطوّلة التي قد تمتد لأسابيع متواصلة، ما يمنح العائلات تجربة بحرية مريحة وغنية بالتفاصيل.

نبذة عن علاماتنا

ماجستي –العلامة التجارية لليخوت واليخوت الفاخرة الحائزة على جوائز، وهي إحدى شركات مجموعة جلف كرافت، توفر العلامة جملة من اليخوت الفاخرة الاستثنائية التي بنيت بالاستناد إلى ما يزيد عن 40 عاماً من الخبرة في هذا المجال، بدايةً من ماجستي 60 الرائد ووصولاً إلى ماجستي 175، أكبر يخت مصنوع من ألياف الزجاج المركب في العالم حالياً.

نوماد – تضم مجموعة "نوماد" طرازات متنوّعة من يخوت المغامرات، بقياسات تتراوح من 65 وحتى 101 قدم، وتتميّز بتصاميم داخلية مريحة مخصصة للإقامة المطوّلة، بالإضافة إلى رؤية بانورامية من غرفة القيادة، ما يعزّز سهولة الملاحة والتحكّم باليخت في مختلف الظروف البحرية، إلى جانب مساحات مغلقة تتماشى مع مناخ المنطقة. توفّر هذه اليخوت تجربة معيشية متكاملة في الماء، تجمع بين الاستخدام الذكي للمساحة والراحة الحقيقية للعائلات.

أوريكس - صممت هذه الطرادات الترفيهية لتوفير تجربة بحرية متكاملة، تجمع بين الأداء الموثوق، والمساحات المفتوحة، والتصميم العصري المناسب لأجواء الترفيه المائي.

سيلفركات - قوارب سريعة تتميّز بثبات عال، وكفاءة محسّنة في استهلاك الطاقة، ومساحات رحبة، بالإضافة إلى سطح منخفض وممرات مفتوحة تتيح سهولة الوصول إلى الماء، ما يعزّز تجارب الترفيه المائي.

SYSC (مركز خدمة اليخوت الفاخرة) - يشكّل الحوض الجديد في دولة الإمارات محطة متكاملة ضمن منظومة جلف كرافت، التي تلبّي مختلف مراحل دورة حياة اليخوت الفاخرة واليخوت والقوارب الترفيهية، بدءاً من عمليات البناء والتطوير إلى خدمات ما بعد البيع. ويمتد المرفق المتخصص على مساحة 10,000 متر مربع، متضمناً أرصفة مجهّزة لاستقبال اليخوت في أعماق بحرية مناسبة، ورصيف خدمة بطول 80 متراً، وأربعة أرصفة بطول 60 متراً، بالإضافة إلى مصعدي سفر بقدرتي رفع تصلان إلى 600 طن و75 طناً، لتسهيل عمليات الإنزال والصيانة لليخوت واليخوت الفاخرة بمختلف أحجامها.

اكتشفوا تجربة معرض قطر للقوارب عن قرب

تدعوكم جلف كرافت خلال أربعة أيام من العروض والتجارب، بالتعاون مع " يخوت الخليج" وكيلها المعتمد في قطر لاستكشاف أحدث طرازاتها عبر جولات بحرية خاصة، والحصول على استشارات مخصصة في تجديد اليخوت مع أهم الخبراء من مركز "SYSC" لخدمة اليخوت الفاخرة. كما تدعو جلف كرافت الزوّار ووسائل الإعلام إلى استكشاف تفاصيل التصميم والهندسة عن قرب، عبر جولات ميدانية ولقاءات مباشرة مع فريقها المتخصص.

التواريخ: 5-8 نوفمبر 2025

الموقع: معرض قطر للقوارب، ميناء الدوحة القديم

صفحة التسجيل: معرض قطر للقوارب | مجموعة جلف كرافت

نبذة عن مجموعة جلف كرافت:

تعد مجموعة جلف كرافت كياناً عالمياً بارزاً يضم العديد من الشركات العاملة بمجال صناعة اليخوت والقوارب. وتشمل محفظة المجموعة كلاً من "جلف كرافت"، و"جلف كرافت المالديف"، و"جلف كرافت للخدمات ". وتسعى هذه الشركات معاً إلى توفير سفن عالية الجودة ومخصصة للأنشطة الترفيهية والتجارية، إلى شريحة متنوعة من العملاء حول العالم، ممن يحظون بخدمات ودعم استثنائيين.

تتمحور مجموعة جلف كرافت بشكل أساسي حول "جلف كرافت"، العلامة التجارية الأم التي تشرف على أعمال أسماء مرموقة مثل يخوت "ماجستي"، ويخوت الاستكشاف "نوماد"، والقوارب الرياضية المكشوفة "أوريكس"، و"سيلفركرافت"، و"سيلفركات"، وسفن الجولات البحرية للركاب.

وتتيح هذه العلامات التجارية تشكيلة واسعة من اليخوت والقوارب التي يتراوح طولها بين 32 - 175 قدماً، وتعتمد أحدث التقنيات، إلى جانب البراعة الهندسية، والتصاميم التي تتحدى الزمن، والحرفية العالمية.

تسترشد "جلف كرافت" بقيادة ذات رؤية استشرافية يدعمها فريق عالمي شغوف، حيث تدأب على الارتقاء بحدود التصميم والأداء. ويتجلى هذا الالتزام العميق من خلال اليخت الرائد "ماجستي 175"، وهو أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الأليا الزجاجية المركبة. ومنذ تأسيسها في عام 1982، لطالما كانت "جلف كرافت" في طليعة الابتكار، حيث عززت حضورها الدولي من خلال شبكة قوية من الوكلاء.

تدير المجموعة منشآت تصنيعية وخدمية متطورة، بما في ذلك حوض بناء السفن بمساحة 43 ألف قدم مربع في أم القيوين، ومنشأة أخرى في إمارة عجمان. ومنذ عام 2002، تدير "جلف كرافت المالديف" أيضاً منشأة تصنيع وخدمة بمساحة 9 آلاف قدم مربعة في المالديف، مع منشأة جديدة كلياً بمساحة 73 ألف قدم مربعة من المقرر إطلاقها قريباً. ونجحت الشركة بتصنيع أكثر من 10 آلاف يخت وقارب حتى اليوم.

يضمن النهج الفريد والمتكامل لمجموعة جلف كرافت تقديم جميع أشكال الدعم والخدمة لعملائها أينما كانوا حول العالم، مع الحرص الدائم على تلبية تطلعات العملاء وتجاوزها.

www.gulfcraftgroup.com

نبذة عن يخوت الخليج

يخوت الخليج هي شركة قطرية تم تأسيسها عام 2013 لتصبح من أكبر شركات اليخوت الرائدة في الشرق الأوسط. تقدم الشركة حلولاً متكاملة في عالم القوارب واليخوت. وتلبي بصفتها الوكيل الحصري لعدد من العلامات التجارية العالمية المرموقة في مجال اليخوت والقوارب والمحركات العاملة بالديزل، تطلّعات العملاء في كل مرحلة من مراحل اقتناء اليخوت، من اختيار الطراز المناسب إلى خدمات الدعم والصيانة المستمرة. تأسست "يخوت الخليج" في قطر استناداً إلى خبرة متخصصة في قطاع اليخوت والقوارب، ووسّعت نشاطها ليشمل مكاتب في الدوحة ودبي، ومن ثم توسعت لتقديم خدماتها في مختلف أسواق المنطقة. ويعتمد نموذجها الناجح على فريق من الخبراء وشراكات موثوقة على مستوى القطاع، ما يضمن تقديم خدمات بحرية متقنة وتجربة عميل تعتمد على الدقة والاستمرارية. نحرص في "يخوت الخليج" على مرافقة عملائنا في كل خطوة من خطوات اختيار القارب وامتلاكه، ملتزمين بأعلى معايير الجودة والموثوقية، لضمان تجربة مُرضية على نحو دائم ومستمر.

-انتهى-

#بياناتشركات