الشارقة: تنطلق غداً الأربعاء في مركز إكسبو الذيد، فعاليات النسخة السابعة من "معرض المغامرات والتخييم 2025"، الحدث الأبرز لعشاق الرحلات والأنشطة الخارجية، الذي يتواصل لخمسة أيام متتالية، من 29 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل، بتنظيم من مركز إكسبو الذيد، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

يُفتتح المعرض رسمياً أمام الجمهور يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر، ويشهد الحدث هذا العام مشاركة واسعة تضم أكثر من 60 عارضًا متخصصًا، يمثلون ما يزيد عن 200 علامة تجارية رائدة، يقدمون تشكيلة استثنائية تتجاوز 10,000 منتج متنوع، ضمن منصة عرض واسعة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 2800 متر مربع في المساحات الداخلية والخارجية للمركز.

وجهة لسياحة المغامرات

ويمثل المعرض منصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع الواعد لعرض ابتكاراتها والتوسع في أسواق جديدة، والاستفادة من النجاح المتنامي لدوراته السابقة، كما يدعم الحدث بشكل مباشر سياحة المغامرات ويوفر فرصاً استثمارية جديدة في قطاعات الضيافة والترفيه بالطبيعة، مساهماً في دعم الاقتصاد المحلي في المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة وتحويلها إلى وجهة رئيسية للسياحة البيئية والمغامرات، بالاستفادة من مقوماتها الطبيعية الفريدة.

ويقدم المعرض للزوار وعشاق رحلات السفاري والاستكشاف مجموعة واسعة من أفضل وأحدث المنتجات واللوازم لرحلات السياحة والتخييم، ويشمل ذلك أحدث تقنيات التخييم، ومعدات ومنتجات الرحلات البرية والبحرية، ومستلزمات الرياضات الخارجية، والدراجات النارية والدراجات رباعية العجلات، بالإضافة إلى معدات وأدوات الصيد والقنص المتطورة، وأجهزة ومعدات السلامة والأمن المخصصة لضمان تجربة تخييم آمنة.

خصومات وأنشطة ترفيهية

وتقدم الشركات العارضة خصومات خاصة تُطبق حصرياً في المعرض، إلى جانب تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المصاحبة التي تقام في الهواء الطلق، بما في ذلك استعراض للسيارات والدراجات النارية، ومن أبرز الابتكارات المنتظرة هذا العام، عرض لمركبة كهربائية 100% مصممة خصيصاً للطرق الوعرة والمغامرات والتخييم.

أقسام متنوعة للمنتجات

ويتميز المعرض بتوفير تجربة زيارة مميزة عبر تصنيف المنتجات ضمن عدة أقسام عرض متخصصة تلبي كافة احتياجات الزوار، وتشمل هذه الأقسام "منطقة التخييم" التي توفر معدات السفر، إكسسوارات التخييم، حقائب الظهر، مطبخ التخييم، معدات النوم، وأدوات السلامة والبقاء الأساسية للرحلات، وإلى جانب ذلك، تضم الأقسام منطقة مخصصة لأدوات الشواء وملحقاتها، أواني الطهي، المبردات، عربات وطاولات التقديم، والسكاكين، كما يوفر الحدث منصة تستعرض أحدث مركبات المغامرات، ومقطورات السحب، والمنازل المتنقلة، وتتواصل الأقسام لتشمل "منطقة الدراجات" التي توفر كل ما يحتاجه راكبو الدراجات من خوذ وقفازات وأحذية وسترات ونظارات واقية، بالإضافة إلى "منطقة السفر" التي تجمع شركات سفر المغامرات ومنظمي رحلات التخييم.

في انتظار الزوار

ويفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 مساءً، أما يوم الجمعة، فيستقبل المعرض زواره من الساعة 3:00 عصراً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل، ويتيح الحدث مواقف مجانية للسيارات في فرصة مثالية للعائلات والأفراد لاستكشاف أحدث مستلزمات الرحلات والتخييم والاستعداد لموسم المغامرات.

