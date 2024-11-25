دبي، الإمارات العربية المتحدة- في إنجاز جديد يعكس التزامها بالابتكار وريادتها في تقديم حلول مالية متطورة ومتكاملة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حصدت شركة "آفاق الإسلامية للتمويل" جائزتين مرموقتين ضمن جوائز القطاع المالي للشرق الأوسط وأفريقيا (MEA Finance) لعام 2024.

فازت الشركة بجائزة "أفضل تنفيذ للتحول الرقمي" ضمن فئة التكنولوجيا والابتكار، وذلك تقديراً لدورها البارز في تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتسهيل وصول العملاء إلى خدماتها المالية المتميزة. كما حصل الرئيس التنفيذي للشركة، السيد هشام حمود، على جائزة "القيادة الأكثر تأثيراً في التحول" ضمن فئة قادة القطاع المالي والمصرفي، تجسيداً لرؤيته الاستراتيجية وقيادته التحويلية التي أسهمت في تحقيق إنجازات استثنائية للشركة.

ريادة في التحول الرقمي

جسدّت "آفاق الإسلامية للتمويل" التزامها بتقديم تجربة رقمية متكاملة تتميز بالسلاسة والأمان والابتكار. وخلال العام الماضي، تبنت الشركة حلولاً تقنية متقدمة هدفت إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقديم تفاعلات ذكية ومؤثرة مع العملاء. كما عززت الشركة سرعة وجودة خدماتها من خلال مبادرات مبتكرة، مما مكّنها من تلبية احتياجات العملاء المتزايدة والمتغيرة بفعالية.

قيادة تحويلية تعزز الابتكار

جاء تكريم السيد هشام حمود بجائزة "القيادة الأكثر تأثيراً في التحول" كتأكيد على دوره المحوري في تعزيز مكانة "آفاق الإسلامية للتمويل" كوجهة رائدة في التمويل الإسلامي. وقد عبّر السيد حمود عن اعتزازه بهذا الإنجاز قائلاً:

"هذا التكريم هو دليل على نجاحنا في دمج التكنولوجيا مع القيادة الفعّالة، ويعكس التفاني الذي يتمتع به فريق العمل في تحقيق التميز. في ’آفاق‘، نؤمن بأن مستقبل التمويل يتجاوز كونه مجرد معاملة، ليصبح تجربة فريدة مصممة لخدمة عملائنا ومجتمعاتنا."

جوائز تعكس الالتزام بالتميز

تُعد "جوائز القطاع المالي للشرق الأوسط وأفريقيا" منصة تكريم للشركات التي تتمتع برؤية مستقبلية وروح ابتكارية، وتسعى لرفع معايير الصناعة المالية. ولشركة "آفاق الإسلامية للتمويل"، تمثل هذه الجوائز محطة مهمة في مسيرتها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية، التي تجمع بين التكنولوجيا والمعايير الإسلامية لتقديم خدمات مالية متميزة.

بهذه الإنجازات، تؤكد "آفاق الإسلامية للتمويل" التزامها بالريادة في دعم تنمية قطاع التمويل الإسلامي وتعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة والابتكار في المنطقة.

يسرنا أن نشارككم إنجازاً استثنائياً تحقق بفضل تفانيكم وجهودكم المتميزة! تم تكريم "آفاق الإسلامية للتمويل" خلال حفل توزيع جوائز القطاع المالي للشرق الأوسط وأفريقيا MEA Finance 2024، حيث حصلنا على جائزتين مرموقتين تجسدان التزامنا العميق بالتميز في الابتكار الرقمي والقيادة في القطاع المالي.

في هذا الحدث المرموق، حازت "آفاق" على جائزة "أفضل تنفيذ للتحول الرقمي" ضمن فئة التكنولوجيا والابتكار. يعكس هذا التكريم نجاح جهودنا في ريادة التحول الرقمي بمجال التمويل، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تُسهّل على عملائنا الاستفادة من خدماتنا وتجعلها أسرع وأكثر كفاءة.

هذا الإنجاز هو ثمرة للعمل الجماعي والإبداع الذي أظهره كل فرد منكم، حيث قدمتم تجربة رقمية متطورة تركز على تلبية احتياجات العملاء بفعالية وابتكار. معاً، واصلنا رسم ملامح جديدة للتمويل السهل والميسر، وسنستمر في العمل بتفانٍ لتعزيز مكانة "آفاق" كواجهة رائدة في التمويل الإسلامي الحديث.

كما تم تكريم الرئيس التنفيذي لشركة "آفاق الإسلامية للتمويل"، السيد هشام حمود، بجائزة "القيادة الأكثر تأثيراً في التحول" ضمن فئة قادة القطاع المالي والمصرفي. تُبرز هذه الجائزة الرؤية المستقبلية للسيد هشام، والتزامه المستمر بجعل "آفاق" رائدة في مجال التمويل الإسلامي. تحت قيادته، تمكّنا من بناء بيئة تعتمد على الابتكار والتميز والتعاون، مما ألهم جميع أعضاء الفريق لتحقيق التميز ورفع المعايير.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، عبّر السيد هشام عن تقديره قائلاً:

"هذه الجوائز تمثل دليلاً على العمل الجماعي والتفاني الذي يبديه كل فرد في ’آفاق‘. أشعر بالفخر بما حققناه معاً، وأنا متفائل بما يحمله المستقبل من فرص ونحن نواصل تحسين تجربة العملاء عبر التزامنا المستمر بالابتكار والخدمة المتميزة."

هذا النجاح هو انعكاس مباشر للجهود المخلصة التي قدمها كل فرد في فريق "آفاق". وهو تذكير قوي بأن العمل المشترك والتفاني يقودان دائماً إلى تحقيق أهدافنا الطموحة.

لنواصل البناء على هذا النجاح، ونعمل معاً لتحقيق المزيد من الإنجازات، مستلهمين رؤيتنا وقيمنا التي تمثل أساس ريادتنا في قطاع التمويل الإسلامي. شكراً لكل عضو في فريق العمل على مساهماتكم المميزة التي ساهمت في تحقيق هذا التكريم.

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