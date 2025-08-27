الرياض، المملكة العربية السعودية– أعلنت مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يسلّط الضوء على أداء المجموعة، ويستعرض أبرز إنجازاتها خلال العام.

ويتناول التقرير التقدّم المُحرز في تنفيذ استراتيجية المجموعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولي العهد ورئيس مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، في سبتمبر 2022.

ويُعد هذا التقرير السنوي الثاني الذي تصدره المجموعة، في تأكيد على التزامها بالشفافية. وقد أُعد هذا التقرير ليكون مرجعاً شاملاً يُبرز رؤية المجموعة ومحفظتها الاستثمارية، وتقدّمها في تنفيذ استراتيجيتها، إضافة إلى استعراض سياق السوق، ومساهماتها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبهذه المناسبة، صرّح براين وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي:

"شكّل عام 2024 محطة مفصلية في مسيرة المجموعة. وقد كان المحور الرئيس الذي واصلنا التركيز عليه عبر مختلف أنشطتنا هو إحداث تأثير، والذي تجلّى بوضوح في ركائزنا الاستراتيجية الثلاث: تطوير ونشر الألعاب، والرياضات الإلكترونية، وتنمية منظومة القطاع في المملكة. وقد نجحت فرقنا في المملكة وحول العالم في تقديم منتجات وتجارب وفرص متميزة لمجتمع الألعاب العالمي."

فيما يلي أبرز الإنجازات التي تضمنها التقرير السنوي لعام 2024:

أولاً: تطوير ونشر الألعاب: بفضل النجاحات المتواصلة التي حققتها وحدة الأعمال "سكوبلي"، عززت مجموعة سافي مكانتها كأحد أبرز الشركات العالمية في مجال تطوير ونشر الألعاب خلال عام 2024، حيث شهد العام عدداً من الإنجازات البارزة، من أبرزها النجاح الاستثنائي للعبة الجوال الشهيرة (MONOPOLY GO!) التي تجاوزت إيراداتها حاجز 3 مليارات دولار خلال فترة قياسية، واختيار "سكوبلي" ضمن قائمة "أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم" الصادرة عن مجلة TIME لعام 2024. كما شهد العام نجاح "ستير ستوديوز" –التي يقع مقرها في الرياض–في الإطلاق التجريبي لأول ألعابها المخصصة للجوال.

ثانياً: الرياضات الإلكترونية ومجتمع الألعاب: يسلّط التقرير الضوء على إنجازات وحدة الأعمال ESL FACEIT Group (EFG)، الرائدة عالميًا في قطاع الرياضات الإلكترونية، والتي نظّمت – خلال عام 2024 – أول بطولة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة الرياض، في خطوة عززت مكانة المملكة كقوة عالمية في هذا المجال. كما شهدت بطولات EFG الأخرى، مثل Intel® Extreme Masters Cologne 2024، تحطيم أرقام قياسية في عدد المشاهدات، ما يعكس التفاعل الجماهيري لمحبي الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.

ثالثاً: تطوير منظومة القطاع في المملكة: يُبرز التقرير الدور المحوري الذي تؤديه مجموعة سافي في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، انطلاقاً من مكانتها كشركة رائدة في هذا القطاع في المملكة. وشهد عام 2024 عدداً من الخطوات الهامة في هذا الإطار، شملت تأسيس الحضور الرسمي لكل من EFG وسكوبلي داخل المملكة، وإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير فرص مهنية واعدة للشباب السعودي والعاملين في القطاع، بالإضافة إلى عقد شراكات استراتيجية مع شركتي Xsolla وHP، لدعم تنمية الكفاءات والمهارات المحلية، وتعزيز بيئة الابتكار والنمو في منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية.

-انتهى-

#بياناتشركات