اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، النتائج المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

أهم النتـــائج المالـــية:

بلغ صافي الربح 8,001 مليون جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 56 ٪ على أساس سنوي.

مليون جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها ٪ على أساس سنوي. سجلت ودائع العملاء 95.5 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 13 ٪ على أساس سنوي.

مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت ٪ على أساس سنوي. بلغ إجمالي القروض 55.2 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 29 ٪ على أساس سنوي.

مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها ٪ على أساس سنوي. سجل معدل الحساب والأدخار إلى إجمالي الودائع 57 ٪، بنسبة زيادة قدرها 6 ٪ على أساس سنوي.

٪، بنسبة زيادة قدرها ٪ على أساس سنوي. سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 2 ٪، بنسبة تغطية بمقدار 200 ٪.

٪، بنسبة تغطية بمقدار ٪. بلغت نسبة القروض إلى الودائع 58٪، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 7 ٪ على أساس سنوي، مدفوعة بقوة معدل نمو القروض.

٪ على أساس سنوي، مدفوعة بقوة معدل نمو القروض. مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 20.05 ٪.

٪. سجل العائد على متوسط الأصول 6.9 ٪، بنسبة ارتفاع قدرها 1.2 ٪ على أساس سنوي، في حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 44.6 ٪، بنسبة ارتفاع مقدارها 2.5 ٪ على أساس سنوي .

٪، بنسبة ارتفاع قدرها ٪ على أساس سنوي، في حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية ٪، بنسبة ارتفاع مقدارها ٪ على أساس سنوي . سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل 19.8٪، حيث انخفضت بنسبة بلغت 2.5 ٪ على أساس سنوي .

المنـــاخ الأقتصـــادي:

خلال الربع الأخير من عام 2024، أظهر الإقتصاد العالمي المزيد من العلامات التي تشير إلى عودة النمو الإقتصادي إلى معدلاته الطبيعية، حيث تراجعت معدلات الضغوط التضخمية، التي وإن كانت لم تتراجع بشكل كامل، إلا أنها قد أسفرت عن الإتجاه نحو تبني المزيد من سياسات التيسير النقدي مع التمسك بالحذر داخل الأسواق الرئيسية. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال آفاق النمو القصيرة والمتوسطة الأجل تتسم بالضبابية في ظل ما يحيط بها من مخاطر جيوسياسية، فضلاً عن عدم اليقين الذي يسود المشهد السياسي.

وعلى الصعيد المحلي، تتقدم مصر على مسار تعافي النشاط الاقتصادي على نحو تدريجي، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم وإن كانت لا تزال تتسم بالبطئ، وهو الأمر الذي يعود إلى مواصلة إتخاذ الإجراءات التي استهدفت عمل التعديلات المالية اللازمة للعوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الفائدة، مع تخفيف القيود على الواردات والأنشطة التجارية، علاوة على مرونة سعر الصرف وسيولة النقد الأجنبي، مما أدى إلى تزايد معدل الثقة في النشاط الإقتصادي . كذلك تجدر الإشارة إلى إرجاء البنك المركزي المصري لأهدافه بالنسبة لمعدلات التضخم، مدركًا حاجته إلى تبني نهج يتسم بالمزيد من المرونة التي تساهم في الإنتقال عبر البيئة الإقتصادية الزاخرة بالتحديات. وبالنظر إلى الآفاق المستقبلية، فمن المنتظر أن تتراجع ​​معدلات التضخم في المستقبل القريب، مما يتيح تبني المزيد من سياسات التيسير النقدي، ومن ثم تحفيز النشاط الاقتصادي.

كريدي أجريكول مصر يحقق ربحيــــة غير مسبوقة ومعدلات نمو فاقت التوقعات

نجح كريدي أجريكول مصر في تحقيق أداء مالي غير مسبوق خلال عام 2024، وظهر ذلك من خلال معدل صافي دخل الأعمال، الذي سجل نسبة نمو بلغت 44٪ على أساس سنوي، وبمبلغ إجمالي بمقدار13.75 مليار جنيه مصري، وساهم في تحقيق هذا النمو الأداء الإيجابي لمختلف خطوط الأعمال. كما سجل إجمالي محفظة القروض نسبة نمو بلغت 29٪ على أساس سنوي، لتصل إلى مبلغاً بمقدار 52.2 مليار جنيه، كذلك سجلت ودائع العملاء نسبة ارتفاع قدرها 13٪ على أساس سنوي، لتصل إلى إجمالي مبلغًا بمقدار 95 مليار جنيه مصري .

وبالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية للشركات، فقد واصل تحقيق نتائج متميزة خلال عام 2024، مدفوعًا بقوة نمو محفظة الإقراض التي سجلت مبلغًا إجمالياً بمقدار 9.2 مليار جنيه مصري، وبنسبة ارتفاع بلغت 29٪ على أساس سنوي، وذلك في ظل مواصلة ارتفاع جودة الأصول. كذلك شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات نمواً متواضعًا بنسبة بلغت 5٪ على أساس سنوي وبمبلغ سجل 3 مليار جنيه مصري، مدفوعًا بتسوية العمليات التجارية المتراكمة وفاعلية إدارة الإلتزامات. وجدير بالذكر أن كريدي أجريكول مصر واصل نجاحه في تلبية احتياجات عملائه المتزايدة من خلال تركيز استراتيجيته على توفير أفضل الحلول المالية المصممة خصيصًا لكل منهم، فضلاً عن تعزيز عروض منتجاته بهدف خلق مصادر متنوعة للدخل.

وشهدت محفظة قطاع التجزئة المصرفية معدلات نمو قوية خلال عام 2024، حيث سجلت القروض نسبة نمو بمقدار 31٪، في حين سجلت الودائع نمو بنسبة 34٪ على أساس سنوي. وتجدر الإشارة إلى اعتماد أداء قطاع التجزئة على نجاح الحملات التسويقية وإطلاق المنتجات الجديدة وجذب المزيد من العملاء النشطين على الرغم من الضغوط التنافسية لسوق شهادات الإيداع. وعلاوة على ذلك، فقد شهدت القروض النقدية نسبة نمو بمقدار 7٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بالجهود الاستراتيجية لنشاط البيع التبادلي. كذلك سجل معدل قروض السيارات ارتفاعًا بنسبة 143٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد و قيم القروض الممنوحه على الرغم من استمرار نقص المعروض في السوق. وبالنسبة لمعدل إنتاج قروض التمويل العقاري، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة مقدارها 10٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بدعم مبادرات البنك المركزي المصري وحملات التسويق المستهدفة.

وعلاوة على ما تقدم، فقد شهدت البنك نمواً في عدد العملاء النشطين، حيث سجل نسبة مقدارها 2٪ على أساس ربع سنوي و7٪على أساس سنوي، مدفوعًا بالمبادرات الرئيسية التي تستهدف زيادة نسبة الإستحواذ على العملاء، وإعادة تفعيل الحسابات، وحملات القروض، وتعزيز نشاط البيع التبادلي. وتجدر الإشارة أيضًا إلى ما قدمه البنك من دعم لأجل تحقيق تلك الأهداف من خلال إطلاق منتجات جديدة مثل الودائع لأجل ذات العائد التنافسي، وحساب "أهلاً" الذي يستهدف زيادة نسبة الإستحواذ على الرقمي وغير الرقمي"، وحساب "إكسلانس"، وبرنامج القروض النقدية "درايف كاش"، وقروض التعليم، وقروض محطات الطاقة الشمسية، وبطاقة فيزا كريدي أجريكول البلاتينية الجديدة للشركات، وشهادات الإيداع الثلاث الجديدة ذات العائد المتغير (إكسلانس، وبريميوم، وستاندرد)،فضلاً عن مشاركة البنك في الفاعليات التي تنظمها الأندية والجامعات والمجتمعات المغلقة.

فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العمومية

على الرغم من تصاعد حدة ظروف السوق من حيث شهادات الإدخار والصرف الأجنبي، فقد واصل نمو النشاط التجاري جودة أدائه التي حققت المستويات المستهدفة. ومن ثم فقد ساهم هذا الإستقرار في فاعلية دعم البنك لعملائه من الشركات والأفراد على حد سواء بالحلول المالية المناسبة، وهو ما أدى لزيادة قاعدة العملاء النشطين. وجدير بالذكر أن هذه النتيجة الإيجابية تظهر بوضوح في مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث ارتفع إجمالي معدل القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة 29٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، لتصل إلى 55.2 مليار جنيه مصري، فضلاً عن ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 13٪عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، لتسجل 95.5 مليار جنيه مصري.

حقق صافي دخل الاعمال نمواً قياسيًا عن عام 2024، ليسجل نسبة نمو قدرها 44٪ على أساس سنوي، ومبلغًا بمقدار 13,751مليون جنيه مصري. وساهم في تحقيق هذا الأداء القياسي بشكل رئيسي ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة سجلت 49٪ على أساس سنوي نتيجة ارتفاع العائدات وحجم الأعمال، فضلاً عن ارتفاع بنود الدخل الأخرى لأنشطة الصرف الأجنبي. كذلك تجدر الإشارة إلى التحكم الفعال في زيادة نفقات التشغيل بنسبة بلغت 28٪ على أساس سنوي، وذلك في ظل مناخ اقتصادي ملئ بالتحديات المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري. كذلك شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضًا لتسجل نسبة مقدارها 19.8٪ من 22.3٪ في عام 2023، كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 48٪ على أساس سنوي ليصل إلى 11,022 مليون جنيه مصري.

وعلاوة على ما تقدم، فقد حقق معدل تكلفة المخاطر تحسناً ملحوظًا، حيث سجل مبلغ بمقدار -180 مليون جنيه مصري، مقارنة بـمبلغ -484 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بمرونة المحفظة وكفاءة عمليات استرداد الديون، وهو الأمر الذي يرجع إلى إدارة البنك الحكيمة للمخاطر.

ونتيجة لما تقدم من ارتفاع صافي دخل الأعمال، فضلاً عن التحكم الفعال في نفقات التشغيل المعززة بجدارة الإدارة الحكيمة للمخاطر، فقد حقق صافي الربح نسبة زيادة بلغت 56٪ على أساس سنوي، ليسجل مبلغًا بمقدار 8,001 مليون جنيه مصري.

وعلى الرغم من نمو صافي دخل الأعمال بنسبة قدرها 3٪ على أساس ربع سنوي، فقد ظل إجمالي الدخل التشغيلي ثابتًا دون تغيير، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حجم النشاط التجاري خلال الربع الرابع من عام 2024، وكان للارتفاع الطفيف في نفقات التشغيل والمدفوع بأنشطة الموظفين والضغوط التضخمية، دوراً في تحقيق التوازن بشكل كبير.

ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة

سجلت نسبة القروض غير منتظمة السداد لكريدي أجريكول مصر 2.0٪، حيث انها لا تزال واحدة من أقل النسب على الإطلاق على مستوى القطاع المصرفي، فضلاً عن ما يتمتع به البنك من قوة معدلات التغطية، والدعامات التحوطية، وهوالأمر الذي يعكس قوة محفظة البنك الإئتمانية، وإلتزامه بممارسات الإدارة الحكيمة للمخاطر، وهو الأمر الذي يمكنه من مواصلة نمو محفظة الإقراض بنجاح.

وعلاوة على ما تقدم، فإن قوة معدل السيولة وصلابة هيكل رأس المال، اللذان يفوقان إلى حد كبير الحدود الرقابية المقررة، يوفران للبنك دعامة قوية تمكنه من امتصاص الصدمات، فضلاً عن تعزيز معدلات النمو المستهدفة.

التحــول الرقمــي:

باعتباره احد البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، فقد واصل بنك كريدي أجريكول مصر تقدمه الفعال نحو تعزيز سلاسة التجربة الرقمية لعملائه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النجاح قد ظهر واضحًا من خلال حرص عملاء البنك على استخدام التقنيات الرقمية، والذي حقق نمواً ملحوظًا في ظل تنفيذ أكثر من 4 مليون معاملة رقمية خلال الربع الرابع من عام 2024، وبنسبة ارتفاع سجلت + 138٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، فضلاً عن إجراء 99٪ من التحويلات المحلية رقميًا، وما يزيد عن 2.5 مليون عملية تسجيل دخول، بنسبة ارتفاع بلغت + 35٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، عبر تطبيق الهاتف المحمول "Banki Mobile".

وعلاوة على ما تقدم، فقد انضم كريدي أجريكول مصر لتطبيق شبكة المدفوعات اللحظية "انستاباي" في مايو 2023، وواصل بشكل ملحوظ في المساهمة في إجراء أكثر من 11.9 مليون معاملة صادرة، وهو الأمرالذي يؤكد قيمة ما يقدمه البنك من مساهمة متميزة في تطويرالنظام البيئي للخدمات المصرفية الرقمية، وهو ما يتوافق مع الجهود المتواصلة للبنك المركزي المصري في هذا الشأن.

وبالنسبة لعملاء قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد أصبح 48٪ من عملاء الشركات نشطيين على المنصة الرقمية، علاوة على تنفيذ ما يقرب من نصف التحويلات المحلية رقميًا من خلال تلك المنصة، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 23٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2023. وفضلاً عن ذلك، فقد شهد كريدي أجريكول مصر ارتفاع حجم معاملات السداد الحكومية بنسبة نحو 140٪ خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد واصل كريدي أجريكول مصر تقدمه المتميز في منتج قبول الدفع الإلكتروني من خلال بوابة السداد الألكتروني "banki Commerce" ، مواصلاً دعم جهود البنك المركزي نحو الوصول إلى "مجتمع غير نقدي"، فضلاً عن التحول التدريجي إلى نظام قبول الدفع الإلكتروني. وبحلول نهاية عام 2024، فقد نجحت خدمة "banki Commerce " في تنفيذ ما يزيد عن 26 ألف معاملة تجارة إلكترونية مقارنة بنحو 3.2 ألف معاملة عن ذات الفترة من عام 2023 ، حيث تضاعف عدد المعاملات المنفذة عبر البوابة الجديدة بمقدار ثمانية أضعاف على أساس سنوي. وفي النهاية، فإن كريدي أجريكول مصر سيظل ملتزمًا برؤيته الطموحة في مجال قبول الدفع، مع الحرص على تقديم تجربة فريدة تجعل من السهل على جميع العملاء الانضمام إليها.

أنشطــــة الإستدامــــة والمسؤولية الاجتماعية للشركات

وفي خطوة جديدة تجاه التقدم في مسار طموحه نحو دعم التمويل الأخضر والنظيف، فقد نجح البنك في إبرام اتفاقية تسهيل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تحت رعاية برنامج تسهيلات تمويل الطاقة الخضراء(GEFF) وصندوق المناخ العالمي (GCF)، وبهدف دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعملاء المستهدفين الآخرين. فضلاً عن الجهود التي قام بها البنك بالفعل بهدف الترويج لحلول التمويل المستدام لعملائه من الأفراد، من خلال إطلاق حملة تمويل قروض الطاقة الشمسية في النصف الثاني من عام 2023.

وجدير بالذكر أن بنك كريدي أجريكول مصر قام بتعزيز مكانته الرائدة في إعداد تقارير الإستدامة عبرإطلاق تقريره المتكامل الثالث للاستدامة في الربع الثالث من عام 2024 تحت عنوان "بناء آفاق أوسع في رحلة الاستدامة"،. كما تجدر الإشارة إلى أن بنك كريدي أجريكول مصر يعد البنك الأول والأوحد في مصر الذي يتبع إطار إعداد التقارير الأكثر تقدمًا (التقارير المتكاملة - IR) ويتوافق مع مبادرة إعداد التقاريرالعالمية (GRI). ويعكس هذا التقرير مدى إلتزام كريدي أجريكول مصر بتوجهه نحو إضافة قيمة لكل من عملائه والمستثمرين والمجتمع بوجه عام والاقتصاد الذي يساهم في تقديم الدعم له.

وفضلاً عما تقدم، فقد احتفلت مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية ومؤسسة "التعليم أولاً" بتخريج دفعة عام 2024 من برنامج "إبهار مصر" للشباب الموهوبين، وتضمن الحفل فعاليات للإحتفال بإنجازات الموهبين من الطلاب سواء ممن سيلتحقوا بالبرنامج أو المتخرجين منه بعد حضور معسكر تدريبي لمدة أسبوعين، حيث ينضم إلى البرنامج نحو 20 طالبًا في المتوسط ​​كل عام من شباب الطلاب الموهوبين في مجالات الفن والعلوم والتكنولوجيا. وجدير بالذكر أنه قد تخرج من البرنامج حوالي 120 موهبة شابة يواصلون عملية التدريب على تنمية المهارات في مجالاتهم الخاصة.

نبذة عن بنك كريدي أجريكول مصر

يعد بنك كريدي أجريكول مصر (CAE) البنك الفرنسي الأوحد في جمهورية مصر العربية، وتم تأسيس البنك عام 2006، وهو مدرج في البورصة المصرية منذ عام 2015. ويمتلك كريدي أجريكول مصر شركة تابعة واحدة هي الشركة المصرية للتمويل العقاري (EHFC) بحصة مساهمة تبلغ 99.99٪.

ويواصل بنك كريدي أجريكول مصر اعتماده على بنيته التحتية الرقمية، وتنوع خبراته، وقوة هيكل الميزانية العمومية، فضلاً عن إدارته الحكيمة للمخاطر، وصلابة موقف السيولة، وكذلك كفاية الدعامة التحوطية لرأس المال، مما يضمن للبنك مواصلة النمو الأستراتيجي لربحيته من خلال خدمة العملاء والاقتصاد القومي على حد سواء.

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