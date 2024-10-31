الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة المطاحن الرابعة ("MC4" أو "الشركة")، وهي إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الدقيق في المملكة العربية السعودية، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مسلطةً الضوء على نمو كبير في الإيرادات والأرباح، مدفوعاً بزيادة الطلب على المنتجات الرئيسية.

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024

- الإيرادات: 159.9 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 17% من 136.7 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بمبيعات قوية لفئات الدقيق، والأعلاف، والنخالة.

- الربح الإجمالي: 77.2 مليون ريال سعودي، بزيادة نسبتها 29.3% على أساس سنوي، مما يعكس تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 48.2% مقارنةً بـ 43.7% في الربع الثالث من عام 2023 وذلك بفضل كفاءة الإنتاج.

- الربح التشغيلي: 52.9 مليون ريال سعودي، بزيادة 25.1% على أساس سنوي، مما يُظهر تحكماً قوياً في العمليات.

- صافي الربح بعد الزكاة والضرائب: 47.1 مليون ريال سعودي، بزيادة 21.5% على أساس سنوي، من 38.7 مليون ريال سعودي في نفس الربع من العام الماضي، مدعوماً بنمو الإيرادات وتحسن الهوامش.

أبرز ملانح الأداء منذ بداية عام 2024 (لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024)

- الإيرادات: 462.3 مليون ريال سعودي، بزيادة 12.6% على أساس سنوي، من 410.7 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من عام 2023، مدفوعة بزيادة قدرها 15.7% في مبيعات الدقيق و7.4% في مبيعات الأعلاف والنخالة.

- الربح الإجمالي: 213.7 مليون ريال سعودي، بزيادة 18.2% على أساس سنوي، مع استمرار الشركة في تحسين كفاءة عملياتها.

- الربح التشغيلي: 144.8 مليون ريال سعودي، بزيادة 15.2% عن نفس الفترة من العام السابق.

- صافي الربح بعد الزكاة والضرائب: 128.8 مليون ريال سعودي، بزيادة 19.7% على أساس سنوي، مدعوماً بنمو الإيرادات وتحسن هامش الربح الإجمالي من 44% إلى 46.2%.

أبرز ملامح الأداء

حققت الشركة في الربع الثالث من عام 2024 نمواً ملحوظاً في فئات منتجاتها الرئيسية. حيث زادت مبيعات الدقيق بنسبة 14.9% على أساس سنوي، ويرجع ذلك للأداء القوي لعلامتها التجارية الرئيسية "فوم"، والتي استمرت في تلبية الطلب عبر فئات متنوعة من المنتجات. كما شهدت فئات الأعلاف والنخالة أداءً قوياً، حيث نمت إيراداتها بنسبة 20.3% مقارنة بالعام السابق، وهو ما وسع من قاعدة إيرادات الشركة. وعلى أساس فصلي، ارتفعت الإيرادات في الربع الثالث بنسبة 15.8% مقارنة بالربع الثاني، مدعومة بزيادة مبيعات الدقيق بنسبة 7.8% وزيادة كبيرة نسبتها 30.5% في مبيعات الأعلاف والنخالة. وتعكس هذه الزيادات التركيز الاستراتيجي للشركة على كفاءة التشغيل وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية الأساسية في المملكة العربية السعودية.

إلى ذلك قال خالد المقطري، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الرابعة: "تؤكد نتائجنا للربع الثالث قوة تركيزنا التشغيلي والطلب المستمر على منتجاتنا في جميع أنحاء المملكة. ويعكس النمو الذي سجلناه في الإيرادات وصافي الربح التزامنا بالتميز التشغيلي، ومكانتنا الاستراتيجية في السوق، وقوة علامتنا التجارية فوم. ومع هذه النتائج المشرفة، نواصل التزامنا بتعزيز القيمة للمساهمين ودعم تحقيق أهداف الأمن الغذائي في المملكة عبر النمو المستدام."

من جهته قال ربيع نحاس، المدير المالي التنفيذي لشركة المطاحن الرابعة: "سجلنا مرة أخرى نمواً ملحوظاً في الإيرادات والأرباح، مما يعكس فعالية استراتيجيتنا والتزامنا بالانضباط المالي الصارم. وقد حققنا نمواً عبر جميع فئات منتجاتنا الرئيسية، مستفيدين من ميزانية مالية قوية وخالية من الديون، مما يمنحنا ميزة تنافسية واضحة. ونتطلع لتحقيق نجاحات مستدامة في المستقبل."

التوقعات المستقبلية

بعد الإدراج الناجح في السوق المالية السعودية، تركز شركة المطاحن الرابعة على تعزيز موقعها في السوق، وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتهدف الشركة إلى تحقيق عوائد مستدامة وبناء قاعدة صلبة في قطاع الإنتاج الغذائي في المملكة، مستفيدةً من بيئة النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على الغذاء في السعودية.

نبذة عن شركة المطاحن الرابعة

تعتبر شركة المطاحن الرابعة إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الدقيق في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست في عام 2017 كجزء من مبادرة خصخصة قطاع المطاحن السعودي. ومع أكثر من 40 عاماً من الخبرة، تتخصص الشركة في إنتاج الدقيق عالي الجودة، ومشتقات القمح، ومنتجات الأعلاف الحيوانية التي تلبي احتياجات السكان المتزايدة في المملكة. وتُعتبر علامتها التجارية الرائدة فوم العلامة التجارية الأولى للدقيق المحلي، والمعروفة بجودتها ومكانتها الرائدة في السوق. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الدمام، وتدير منشآت إنتاج متقدمة في الدمام والمدينة المنورة والخرج، حيث تغطي أكثر من 80% من سكان المملكة. تلتزم الشركة بالتميز التشغيلي والاستدامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتواصل تعزيز الابتكار في الأمن الغذائي وخلق قيمة طويلة الأمد لمساهميها.

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