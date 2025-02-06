زيادة الأرباح قبل الضريبة بنسبة 52% لتصل إلى 308 ملايين درهم.

قيمة المشاريع التطويرية وصلت إلى 1.9 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2024.

شركة رأس الخيمة العقارية تواصل النمو في 2025 مع الإعلان عن آخر التطورات في وجهة "ميناء"، الوجهة الرائدة لنمط الحياة على الجزيرة في رأس الخيمة.

بيع جميع الوحدات المطروحة في “ميراسول”، وهو أول مشروع أطلقته رأس الخيمة العقارية في 2025 ضمن خطتها الطموحة لتطوير وجهة "ميناء" بقيمة 5 مليارات درهم.

شراكة جديدة مع “فور سيزونز” لتقديم منتجع فاخر ومساكن خاصة في وجهة "ميناء”

الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "عام 2025 سيشهد نموًا واسعًا بعد أن كان عام 2024 عامًا للتحضير الاستراتيجي، والعام الاستثنائي الذي شهدته الشركة في 2023."

رأس الخيمة، الامارات: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية (ADX: RAKPROP)، الشركة الرائدة في تطوير العقارات في رأس الخيمة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية الموحدة لعام 2024، والتي أظهرت النمو المالي المستمر والتطورات الإستراتيجية التي تضع الشركة على طريق عجلة النمو في عام 2025.

الأداء المالي للشركة في 2024

حققت الشركة نموًا قياسيًا في الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي، حيث ارتفعت إلى 1.4 مليار درهم مقارنة بـ 1 مليار درهم في 2023. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 52% لتصل إلى 308 ملايين درهم مقارنة بـ 202 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق، وذلك استمرارًا لجهود الشركة الاستثنائية في التطوير العقاري خلال 2023.

ارتفع صافي الربح بنسبة 32% ليصل إلى 280 مليون درهم مقارنةً بـ 202 مليون درهم في 2023، مما يعكس قدرة الشركة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية واستدامة أدائها المالي. كما زادت إجمالي الأصول بنسبة 24% لتصل إلى 8.01 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024 مقارنةً بـ 6.46 مليار درهم في نهاية عام 2023.

ووصلت حقوق المساهمين في نهاية عام 2024 إلى 5.53 مليار درهم مقارنةً بـ 4.30 مليار درهم في العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيانها نمو أدائها المالي إلى المبيعات القوية في المشاريع الرئيسة في القطاعات السكنية والتجارية والضيافة، إلى جانب جهود مجلس الإدارة لضمان تكاليف منضبطة ورفع كفاءة التشغيل. وساهمت الإيرادات من أصول الضيافة والتجزئة والتأجير بمبلغ 261 مليون درهم، مما يعكس الطلب المستقر على محفظة الشركة، والتي تستمر في تقديم تدفقات نقدية مستقرة تعزز من الاستقرار المالي والربحية طويلة الأجل.

نمو استراتيجي يقود التحول في 2025

وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية:

"لقد حققت شركة رأس الخيمة العقارية عامًا آخر من النمو المالي القوي، مما يعكس قوة رؤيتنا وثقة شركائنا. إن أداءنا المالي القوي يعكس حجم الطلب المستمر على المشاريع التطويرية عالية الجودة في رأس الخيمة، إلى جانب قدرتنا على توقع احتياجات السوق وابتكار وجهات تعزز المشهد العقاري في الإمارة."

وأضاف:

"مع دخولنا عام 2025، نحن على أعتاب مرحلة توسعية حاسمة، يقودها إطلاق المخطط الرئيسي لوجهة "ميناء" بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات درهم، وهو مشروع تحولي سيجعل رأس الخيمة تحتل الريادة كأفضل وجهة للعيش في الإمارة."

من جهته، ذكر سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، أن عام 2025 سيشهد نموًا واسعًا بعد أن كان عام 2024 عامًا للتحضير الاستراتيجي، والعام الاستثنائي الذي شهدته الشركة في 2023. وأضاف:

"يعكس الإقبال السريع على المرحلة الأولى من مشروع ميراسول—أول مشاريعنا التي أُطلقت في 'وجهة ميناء' خلال 2025—الطلب القوي على مشاريعنا والثقة الكبيرة في رؤيتنا."

وأكد في تصريحه:

"نلتزم بتحقيق خطط نجاحاتنا من خلال الالتزام بالبناء بأعلى المعايير وتسليمنا للمشاريع، مستفيدين من نقاط قوتنا الأساسية لوضع معايير جديدة في الجودة، والابتكار، ورضا العملاء. تعتبر الخطة الرئيسية لوجهة "ميناء" مثالاً رئيسياً على هذا الالتزام. فهي وجهة من الطراز العالمي، مصممة لتقديم أسلوب حياة متميز على الواجهة البحرية، توفر معيشة سكنية فاخرة وتجارب ضيافة استثنائية."

أبرز إنجازات شركة رأس الخيمة العقارية في 2024

بلغت قيمة المشاريع قيد التطوير 1.9 مليار درهم، مما يوفر رؤية واضحة لعائدات الشركة خلال السنوات القادمة.

يمثل القطاع السكني 49% من إجمالي أصول الشركة، ما يعادل 8.01مليار درهم حتى ديسمبر 2024، مما يؤكد التزامها بتقديم مساحات معيشية استثنائية تعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة متميزة.

حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 قمنا بتسليم 3,265 وحدة سكنية، والعمل جاري في بناء 2,797 وحدة إضافية.

واصلت شركة رأس الخيمة العقارية تنويع محفظتها السكنية في عام 2024 مع الإعلان عن العديد من المشاريع الجديدة:

بدأت شركة إلينغتون العقارية، بالتعاون مع رأس الخيمة العقارية، في بناء مشروع بورتو بلايا السكني الفاخر المطل على الواجهة البحرية. يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو التوسع في إمارة رأس الخيمة.

كشفت الشركة الستار عن إيدج، وانطلق هذا المشروع في الربع الثاني من 2024، حيث يضم 237 وحدة سكنية مستوحاة من اليخوت تتضمن استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم. تم بيع 80% من الوحدات في الربع الرابع من 2024.

طرحت رأس الخيمة العقارية مجموعة NB، وهي مجموعة خاصة من الفيلات الشاطئية الفاخرة في السوق بنهاية الربع الثاني من 2024. تتكون هذه المجموعة من 11 فيلا فاخرة من المقرر اكتمالها في نهاية 2026.

شراكة مع "شركة اي ار ام" و " هايف" لإطلاق مشروع مشترك للتعايش والعمل المشترك في قلب ميناء، يلبي احتياجات المهنيين الشباب ورواد الأعمال.

أهم إنجازات قطاع الضيافة

حققت شركة رأس الخيمة العقارية نموًا ملحوظًا في قطاع الضيافة، مما يعكس تركيزها الاستراتيجي على تنويع الإيرادات، حيث شملت الإنجازات:

منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء، والذي يضم 351 غرفة، ويحقق معدلات إشغال مرتفعة وإيرادات قوية.

منتجع وفندق أنانتارا ميناء العرب، والذي يضم 174 غرفة، وبدأ عملياته في يناير 2024، متجاوزًا التوقعات.

إطلاق شراكات استراتيجية، بما في ذلك منتجع وشاطئ "نيكي بيتش" في ميناء، المقرر افتتاحه في 2027.

توسيع الشراكة مع "فنادق ماينور" لإطلاق مساكن أنانتارا الفاخرة، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة ميناء كوجهة عالمية للحياة الفاخرة على الجزيرة.

التزام بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة

تواصل شركة رأس الخيمة العقارية التزامها بالتنمية المستدامة، حيث نفّذت العديد من المبادرات للحد من تأثيرها البيئي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ومن أبرز إنجازاتها:

تحقيق نسبة توطين بلغت 21%، تأكيدًا على التزامها بتنمية المواهب المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

حصول منتجع أنانتارا ميناء على شهادة ليد الذهبية لعام 2024 تقديرًا لالتزامه بالممارسات البيئية المستدامة.

سيتم إطلاق “مركز ميناء للاستكشاف”، وهو مركز مجتمعي يركز على التثقيف البيئي والحفاظ على الطبيعة.

أهم النقاط بعد الفترة المالية لعام 2024

تستفيد الشركة من أدائها القوي في عام 2024 مع أجندة طموحة لعام 2025، تركز على إطلاق المشاريع الرئيسية، والشراكات الاستراتيجية، وتوسيع محفظة الأراضي لدعم نموها المستمر.

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن شراكة مع "فور سيزونز" لإطلاق منتجع فاخر على الشاطئ ومساكن خاصة في ميناء، مما يدمج بين جمال رأس الخيمة الطبيعي والشهرة العالمية لعلامة "فور سيزونز". سيضم المنتجع حوالي 150 غرفة، جناحًا، وفيلات مميزة، إلى جانب 130 مسكنًا خاصًا. من المقرر أن تبدأ مبيعات الوحدات السكنية في وقت لاحق من هذا العام، مع بدء البناء في أوائل عام 2026.

لعام 2025، خصصت شركة رأس الخيمة العقارية 5 مليارات درهم إماراتي للخطط التطويرية لوجهة "ميناء" والتي تمثل أساس استراتيجية النمو الطموحة للشركة وتعيد تعريف الحياة الساحلية من خلال مجتمعات مستدامة ومتصلة ومجموعة متنوعة من المساكن الفاخرة. تشمل الإضافات الرئيسية "نادي ميناء لليخوت" و"مرسى ميناء" و"بوليفارد ميناء". وستضم الوجهة 137 منفذًا تجاريًا، تمتد على مساحة تصل إلى 23,000 متر مربع، مما يوفر تجربة تسوق متكاملة وشاملة.

قامت شركة رأس الخيمة العقارية بتوسيع محفظتها من الأراضي بشكل استراتيجي، حيث استحوذت على قطع أراضي جديدة في مواقع رئيسية. ستدعم عمليات الاستحواذ هذه خطط التطوير المستقبلية للشركة وتساهم في استراتيجية النمو طويلة المدى.

ميراسول، المشروع السكني الفاخر، سيقدم منظورًا جديدًا للمعيشة الفاخرة مع مجموعة من الاستوديوهات والشقق والدوبلكسات. وقد تم بيع المرحلة الأولى من مشروع ميراسول، وهو أول مشروع لشركة رأس الخيمة العقارية في عام 2025، ومن المقرر تسليمه في النصف الأول من عام 2028.

نبذة عن شركة رأس الخيمة العقارية

تأسست شركة رأس الخيمة العقارية عام 2005 تحت قيادة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة. تعد رأس الخيمة العقارية من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات، حيث تلتزم بإنتاج وجهات استثنائية ومستدامة. متخصصة في إنشاء مجتمعات عصرية ومُصممة بعناية، تدمج رأس الخيمة العقارية التميز والابتكار والطبيعة لخلق أساليب حياة ثرية تتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة.

تتماشى شركة رأس الخيمة العقارية مع رؤية رأس الخيمة 2030، من خلال رفع القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف تحسين الحياة والأماكن، والمساهمة في زيادة ازدهار رأس الخيمة.

الجوائز وشهادات التقدير:

حازت الشركة على جائزة "أفضل مطور للعام" لعام 2023 من مجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط.

حاز مشروع "باي فيوز" بجائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، حيث تم تكريم المشروع بجائزة أفضل تصميم وهندسة معمارية في المنطقة.

حاز مشروع "كواترو ديل مار" على جائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في حفل توزيع جوائز Pillars of Real Estate المرموقة لعام 2024

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