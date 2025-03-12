المحافظه على هامش أرباح قبل خصم تكلفه الاقتراض والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ ما نسبته 41.7٪

المحافظه على هامش أرباح قبل خصم تكلفه الاقتراض والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ ما نسبته 41.7٪ استكمال نشر 13 منصة حفر برية جديدة غير تقليدية

إجمالي حجم الأسطول يصل إلى 59 منصة حفر، مما يعزز مركز الشركة الريادي

الخُبر، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الحفر العربية (رمز تداول: 2381) أكبر شركات الحفر البرية والبحرية في المملكة العربية السعودية من حيث حجم الأسطول عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية 2024، المنتهيتين بتاريخ 31 ديسمبر 2024، محققةً نمواً في الإيرادات والأرباح قبل خصم تكلفة الاقتراض والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي. أنهت الشركة السنة المالية 2024 بإجمالي إيرادات بلغ 3,619 مليون ريال سعودي، ما يمثل زيادة نسبتها 4.1٪ على أساس سنوي، في حين بلغت الأرباح قبل خصم تكلفة الاقتراض والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1,508 مليون ريال سعودي، بهامش قوي بنسبة 41.7٪. إضافةً إلى ذلك، استمرت الشركة في تحقيق تدفق نقدي قوي من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 1،750 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 28.6٪ عن السنة المالية 2023.

سجل حجم الأعمال التراكمي للشركة مبلغ 10.3 مليار ريال سعودي بنهاية السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 795 مليون ريال سعودي تم إضافتها خلال الربع الأخير من العام. ويعزى هذا النمو إلى تمديد عقود تشغيل اثنتين من منصات الحفر البرية وإحدى منصات خدمات الحفر البحرية، مما نتج عنه أضافة ما يقدر بسبعة عشر عامًا من عمليات الحفر.

نجحت الحفر العربية في نشر 13 منصة حفر برية غير تقليدية جديدة في المملكة، ما رفع من حجم أسطولها البري ليصل إلى 47 منصة حفر ليصبح إجمالي حجم أسطولها إلى 59 منصة حفر برية وبحرية بحلول نهاية العام، مما يعكس زيادة نسبتها 20.4% على أساس سنوي. الجدير بالذكر أن الشركة قد زادت من حجم أسطولها بنسبة 31.1% منذ إدراجها في السوق المالية السعودية "تداول" في نوفمبر 2022، لتواصل بذلك تعزيز مكانتها كالشركة الرائدة في مجال الحفر في المملكة من حيث حجم الأسطول.

تم بناء وتجميع الحفارات البرية غير التقليدية التي تم نشرها مؤخراً ٍ في فترة وجيزة لتلبية احتياجات المملكة العربية السعودية في زيادة حصة الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة في مزيج انتاج الطاقة. ويبرز حقل "الجافورة" للغاز، أكبر مشروع إقليمي لإنتاج الغاز باستخدام منصات الحفر غير التقليدية، كعامل رئيسي في دعم هذا التحول، حيث من المتوقع أن يسهم بشكل جوهري في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في المملكة.

وفي خطوة استراتيجية بارزة حدثت خارج إطار السنة المالية 2024، أعلنت الحفر العربية في 17 فبراير 2025 عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "شيلف دريلينج"، إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال الحفر في المياه الضحلة، والتي تمتد عملياتها عبر الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والهند وغرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وبحر الشمال. يهدف هذا التحالف الاستراتيجي إلى تعزيز قدرة شركة الحفر العربية على توسيع نطاق عملياتها واعطائها القدرة على نشر منصات الحفر البحرية التابعة لها دولياً، مستفيدةً من الانتشار العالمي لأعمال شركة "شيلف دريلينج". كما سيتيح هذه الشراكة هذا التحالف الوصول إلى شبكة واسعة من العملاء الدوليين، مما يفتح آفاقًا جديدة لكلتا الشركتين ويوسع نطاق عملياتهما وقدراتهما في قطاع الحفر البحري.

تعليقًا عن نتائج السنة المالية قال المهندس غسان مرداد، الرئيس التنفيذي للحفر العربية: "قدمنا أداءً قويًا خلال السنة المالية 2024، متسقاً مع التقديرات التطلعية للإيرادات والتي قمنا بالإعلان عنها سابقاً. قمنا بتحقيق إيرادات بمبلغ 3,619 مليون ريال سعودي خلال العام 2024 بزيادة قدرها 4.1% على أساس سنوي، بينما بلغت أرباحنا قبل خصم تكلفة الاقتراض والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1,508 مليون ريال سعودي بهامش ربح نسبته 41.7%. ويتضح تميزنا التنافسي من خلال دخولنا مجال أعمال الحفر غير التقليدي للغاز ونجاحنا في نشر 13 منصة حفر برية غير تقليدية جديدة، مما عزز مقدرتنا على التوسع بشكل ملحوظ لدفع النمو المستدام مستقبلًا.

في الوقت الراهن، وحيث نشهد تزايداً في الطلب على عقود الحفر على المستوى الدولي، فإن التحالف مع شركة "شيلف دريلينج" يأتي في وقت ملائم جداً حيث نقوم حالياً بتسويق ثلاث منصات حفر بحرية متوفرة من خلال التحالف. ستمنحنا هذا الشراكة ترخيصاً للعمل على مستوى العالم لتوسيع حضورنا في المناطق الدولية التي تشهد طلباً عالياً على منصات الحفر البحرية."

فيما علّق السيد هوبير لافوي، المدير المالي للحفر العربية قائلاً: "يسرنا الإعلان عن نمو إيرادات الشركة رغم التحديات التي واجهتها في العام 2024. إن أرباحنا قبل خصم تكلفة الاقتراض والضرائب والاستهلاك والإطفاء مازالت متميزة، مما يعكس قدرتنا على تحقيق الربحية والكفاءة التشغيلية. من جانب آخر، شهد مركزنا المالي تحسنًا ملحوظًا بتحقيق زيادةٍ في صافي رأس المال العامل وتحسنًا كبيرًا في إجمالي الديون. إضافة إلى ذلك، نجحنا في الحفاظ على حجم أعمال تراكمي عند 10.3 مليار ريال سعودي بفضل تمديد عقود أساسية، ما يبرز رؤيتنا الاستراتيجية وقدرتنا على التكيف في ظل بيئة عمل ديناميكية. إن المركز المالي القوي للشركة يضعنا في مركز استراتيجي يمكننا من استغلال فرص التوسع المستقبلية لضمان تحقيق نمو مستدام ومرن على المدى الطويل."

رغم تحقيق شركة الحفر العربية لأرباح متميزة قبل خصم تكلفة الاقتراض والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية 2024، الا ان ارتفاع صافي مصاريف التمويل وزيادة تكاليف الاستهلاك قد أدى إلى انخفاض صافي الدخل المعدل بنسبة 29.5٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 426 مليون ريال سعودي.

مع الإشارة إلى أن صافي الدخل المعدل من هذا العام لا يشتمل على رسوم إنخفاض القيمة غير النقدية والبالغة 105 مليون ريال سعودي والتي تم تسجيلها في الربع الثاني من العام. ويعكس هذا الانخفاض أيضًا أثر مصاريف ارتفاع تكلفة الاقتراض، يضاف الى ذلك النفقات التي تم رسملتها سابقًا في العام 2023. كما تعزى الزيادة في مصاريف الاستهلاك والإطفاء في المقام الأول إلى زيادة حجم قاعدة الأصول، التي شملت إضافة ثلاث منصات حفر بحرية في النصف الأخير من عام 2023 وثلاثة عشر منصة برية غير تقليدية في عام 2024.

تجديد عقود الحفارات

تقترب 24 منصة حفر من نهاية عقودها خلال العام 2025، تشمل 21 منصة حفر برية و3 منصات حفر بحرية. من بينها 11 منصة حفر برية تحت التعاقد مع شركة "إس ال بي" لمشروع غاز بنظام (“LSTK” Lumpsum Turnkey)، والذي يشمل خيار التمديد لعام اخر. ونظرا لأهمية التنقيب عن الغاز في دعم تحول المملكة نحو رفع حصة الغاز في مزيج انتاج الكهرباء، لذا يُتوقع تطبيق خيار التمديد على جميع هذه العقود، في حين أن 7 من الحفارات البرية، والتي تتركز أيضًا في قطاع الغاز، هي تحت تعاقد مباشر مع شركة أرامكو، وتخضع حاليًا لمفاوضات التجديد. أخيراً، فإن منصات الحفر المتبقية تخضع لخيارات تمديد العقد أو قيد التفاوض للتجديد.

وفيما يتعلق بالعمليات البحرية، ثلاث منصات حفر أوشكت عقودها على الانتهاء، تم تعليق العمل بواحدة منها، بينما تخضع الأخرى، وهي تحت التعاقد مع عمليات الخفجي المشتركة، لمفاوضات تجديد العقد. أما الحفارة الأخيرة وهي مستأجرة وتحت التعاقد مع شركة أرامكو فلديها خيار تمديد لمدة عام واحد، بالإضافة إلى خيار موازٍ لتمديد عقد التأجير، مما يمنح مرونة في تمديد العقد أو إنهائه بناء على نتائج مفاوضات التجديد.

الأولويات الاستراتيجية لعام 2025

حددت شركة الحفر العربية أولوياتها الاستراتيجية لدفع عجلة النمو وتحقيق مهمتها وقيمها الأساسية:

زيادة نسبة تشغيل الأسطول – تعزيز كفاءة الأسطول في القطاعين البري والبحري، محليًا ودوليًا، لتحقيق أقصى استفادة من الأصول التشغيلية. دعم تحول الطاقة في المملكة العربية السعودية – تواصل الحفر العربية دعم خطط تحول الطاقة في المملكة عبر توفير حلول متقدمة، لا سيما في قطاع التنقيب عن الغاز غير التقليدي، بما يواكب أهداف الاستدامة الوطنية. التوسع العالمي – عبر تحالفها مع شركة "شيلف دريلينج"، توسع الحفر العربية عملياتها في الأسواق الدولية، مستفيدة من الطلب المتزايد على خدمات الحفر بكفاءة تشغيلية عالية وتكاليف تنافسية. الصحة والسلامة والبيئة – تلتزم الشركة بتعزيز معايير الصحة والسلامة والبيئة، مع التركيز على رفاهية الموظفين من خلال برامج تدريبية شاملة وأنظمة صارمة لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.

التوقعات المستقبلية قصيرة المدى

في ضوء حالة عدم الاستقرار السائدة في قطاع النفط والغاز، مقرونةً بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية الحالية، والتي قد تؤثر على عمليات هذا القطاع، فقد قررت إدارة الشركة تقديم توقعاتها المستقبلية على أساس ربع سنوي بدلاً من الأساس السنوي. يسمح هذا النهج للشركة بتقديم توقعات أكثر واقعية للسوق، مما يدعم التقييم العادل.

للربع القادم، تتوقع الشركة أن يستمر أداؤها المالي في تحقيق نتائج قوية، مما يعكس كفاءتها التشغيلية التي أظهرتها في عام 2024.

بالنسبة لإيرادات الربع الأول من عام 2025، تتوقع الشركة الحفاظ على نفس المستوى المحقق بالربع الرابع من العام 2024، مع زيادة بنسبة 5%. تعكس توقعاتنا نظرة حذرة في ظل سوق يتطور، ولكن بحذر.

توزيع الأرباح

وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح بقيمة 1.35 ريال سعودي للسهم الواحد للنصف الثاني من عام 2024، على أن يتم صرفها في أبريل 2025، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2024 إلى 240.3 مليون ريال سعودي. وستواصل الشركة تقييم سياسة توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، بهدف الحفاظ على التوازن بين توليد القيمة للمساهمين ودعم الاستثمارات من أجل النمو المستدام على المدى الطويل.

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