الشركة تؤكد التزامها بخلق ثقافة مؤسسية شاملة ومكافأة الموظفين على نجاحاتهم

مسقط، أعلنت صناعة الكابلات العمانية، الشركة العمانية الرائدة في صناعة الكابلات والأنظمة، والتابعة لمجموعة بريسميان، للعام الثاني على التوالي عن إطلاق مبادرتها الرائدة الهادفة إلى مشاركة الأرباح مع الموظفين.

تأتي هذه المبادرة التي تم إطلاقها للمرة الأولى في عام 2022، لتؤكد على مدى تقدير شركة صناعة الكابلات العمانية، بدعم من مجموعة بريسميان، لموظفيها وتأكيداً منها على دورهم الفعال في نجاح أعمال الشركة.

وقال فابريزيو روشمان، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة بريسميان: "نحن نؤمن بأن تحول الموظفين إلى مساهمين سيساهم بشكل كبير في نجاح أعمالنا، ويخلق شعور أكبر بالمسؤولية لديهم. إن هذه المبادرة تعتبر من الطرق المثالية لتحفيز الموظفين، وبالتالي تحقيق نتائج أكثر إيجابية في المستقبل. نحرص بشكل مستمر على تقديم القيمة المضافة للجميع من المساهمين إلى الموظفين وصولاً إلى أصحاب المصلحة، خاصة في المجتمعات المحلية التي نعمل بها. ومن هنا يمكننا القول إن هذه البرامج الهادفة تساهم في تقديم المزيد من الدعم للمجتمع والموظفين."

وبإشراف من سينزيا فاريسي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية، يعمل البرنامج على مواءمة أهداف الموظفين مع نجاح أعمال الشركة، وتشجيعهم على تقديم المزيد، وزيادة شعور الانتماء، وتحفيز العمل الجماعي. وسيحصل الموظفون المؤهلون على جزء من أرباح الشركة بناءً على معايير تم تحديدها مسبقًا.

وقالت سينزيا فاريسي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية: "بعد النتائج المتميزة والأصداء الإيجابية التي تلقيناها من برنامج مشاركة الأرباح العام الماضي، وبموافقة مجلس إدارة شركة صناعة الكابلات العمانية، يسعدنا إعادة إطلاق هذه المبادرة الرائدة للعام الثاني على التوالي. يأتي إطلاق هذه المبادرة بعد الأداء الجيد التي حققته الشركة، وتقديراً منا للإنجازات المتميزة التي حققها موظفينا. تم تصميم نظام المكافآت لتحفيز الموظفين من أجل تحقيق الأهداف السنوية، مما يساعد على ضمان نمو الشركة والتنمية الفردية. كما تتوافق هذه المبادرة مع النهج البيئي والاجتماعي والحوكمة لدينا، مما يعكس التزام صناعة الكابلات العمانية في تمكين الموظفين والمحافظة عليهم كجزء أساسي من نجاح الشركة.

تلبي مبادرة مشاركة الأرباح تطلعات الموظفين في الشركة، حيث تحرص على مكافأة جميع العاملين، بما في ذلك أولئك الذين يقومون بالأدوار المكتبية وغير المكتبية، مما يساهم يخلق بيئة متنوعة وشاملة، يشعر كل موظف بالتقدير ويلعب دورًا فعالاً في رحلة الشركة نحو تحقيق النجاح.

قامت شركة صناعة الكابلات العمانية في عام 2022 بإعداد خطة شاملة لتملك الأسهم، من أجل مساعدة الموظفين بأن يصبحوا مساهمين في مجموعة بريسميان. كما تأتي هذه المبادرة تماشياً مع الأهداف المجتمعية الطموحة لمجموعة بريسميان لعام 2030، والهادفة إلى وصول عدد الموظفين المساهمين في الشركة إلى 50%.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج مشاركة الأرباح، يأتي ضمن خطة تملك الأسهم التابعة للمجموعة، التي تمكن الموظفين المؤهلين من تحويل كل أو جزء من مكافآتهم إلى أسهم في المجموعة.

تعمل شركة صناعة الكابلات العمانية بشكل مستمر من أجل تمكين الموظفين لديها، خاصة في ظل ثقافة التطور التي تنتهجها كبرى الشركات اليوم. وتعتبر هذه المبادرة دليل على الجهود المبذولة من قبل الشركة في الابتكار وإشراك الموظفين وتحقيق النجاح المستدام.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة صناعة الكابلات العمانية

شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع)، هي شركة مساهمة عمانية عامة مدرجة في بورصة مسقط (MSX)، رائدة في مجال تصنيع الكابلات وتتخذ من سلطنة عمان مقرها لها. تقوم بتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات الكهربائية، التي تشمل كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض وكابلات الأجهزة والكابلات التجريبية وخط نقل الطاقة الهوائية والموصلات وأسلاك البناء. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة كابلات ذات ميزات خاصة ومناسبة لأنواع مختلفة من التطبيقات أو الظروف البيئية أو حسب متطلبات العميل. وبصفتها جزءاً من بريسميان، المجموعة العالمية الرائدة في مجال صناعة الكابلات، تمّ تصنيف شركة صناعة الكابلات العمانية ضمن أفضل منتجي الأسلاك والكابلات على مستوى العالم. تأسست الشركة في عام 1984 وتمتلك مكاتب في عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة أيضًا شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا والهند وتركيا (MEART).