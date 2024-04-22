تحت شعار "حياة ذات هدف"

تقرير "حياة ذات هدف" يعكس شفافية والتزام المطور العقاري العالمي ببناء مستقبل مسؤول ومستدام للمدن المتكاملة والمجتمعات الراقية

دبي - أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية، المطور العقاري العالمي المتخصص في بناء مدن متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق تقريرها الأول حول الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG) تحت عنوان "حياة ذات هدف".

ويُمثل تقرير الاستدامة علامة فارقة تُظهر التزام أوراسكوم للتنمية الراسخ بتعزيز الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، وشفافية الحوكمة على المدى الطويل.

يُسلط التقرير الضوء على التزام الشركة بِبناء مستقبل مستدام شامل عبر محفظتها المتنوعة من الوجهات، مُؤكّداً على مسارها المستمر الذي يُضع الناس والكوكب في مقدمة اهتماماتها. ويُعدّ التقرير مُتوافقًا مع المبادرة العالمي للتقارير (GRI) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) في مجالات حماية البيئة والمسؤولية المجتمعية وحوكمة الشركات السليمة.

قال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للتنمية: "منذ انطلاقتنا قبل 35 عاماً، رسخت أوراسكوم للتنمية فلسفة تتمحور حول توفير حياة استثنائية لعملائنا، تليق بهم وتُلبي طموحاتهم، "الحياة كما يجب أن تكون". واليوم، تتخطى رؤيتنا حدود توفير حياة جيدة، ونُعلن من خلال تقريرنا الأول في مجال الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG) - المتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة - عن التزامنا الراسخ بأن نكون قوة خير هادفة في عالمنا. ونؤكد على عزمنا على حماية البيئة، وتمكين المجتمعات، وخلق قيمة دائمة لجميع عملائنا وشركائنا وموظفينا، انطلاقاً من إيماننا الوثيق بأن الشركات تلعب دورًا هامًا في خلق أثر إيجابي في العالم."

شركاء أوراسكوم للتنمية يمتدون عبر القطاعين الخاص والعام لبناء أسس اقتصادات مرنة ومجتمعات قوية ومستدامة. وتستهدف هذه المجتمعات قاعدة عملاء متنوعة، وتوفر فرص عمل، مدعومة بالرعاية الصحية والتعليم والسكن والأماكن العامة للمجتمع بشكل عام. ولا تقتصر اهتمامات أوراسكوم للتنمية على تطوير مشاريعها فحسب، بل تولي أيضًا اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات فريق العمل ورفاهيتهم وسلامتهم. فما يقرب من 9000 موظف من 63 جنسية يعملون لدى الشركة، ويشكلون القوة الأساسية لجميع وجهاتها. ويحظى جميع الموظفين بتقييمات أداء منتظمة وبرامج مستمرة للتعلم والتطوير.

ويظهر التزام أوراسكوم للتنمية بالحفاظ على البيئة بشكل أفضل من خلال المبادرات الفعّالة والمؤثرة في إدارة المياه والطاقة بشكل مسؤول، فعلى سبيل المثال، قامت مدينة الجونة بتوفير أنظمة تنقية المياه BRITA في فنادقها، مما يشجع الضيوف على إعادة ملء الزجاجات ويقلل من استخدام البلاستيك ذو الاستخدام الواحد. وساهم توفير مياه شرب نظيفة تحافظ على البيئة، في الحد من استخدام حوالي 115000 زجاجة بلاستيكية سنويًا، قبل أن تتحول إلى نفايات أو تلوث البيئة البحرية.

وتعتبر مدينة الجونة نموذجًا رائدًا في مجال الاستدامة البيئية، حيث تُساهم بشكل فعّال في خفض انبعاثات الكربون من خلال نظامها للطاقة الشمسية. وقد تم تشغيل هذا النظام الذي تبلغ سعته 7.2 ميجاوات (MWp) ، وهو يُقلّل بشكل كبير من اعتماد الجونة على مصادر الطاقة التقليدية. وفي الوقت الحالي، توفر الشركة 9٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في مدينة الجونة، ويجري توسيع نطاق المشروع لتعزيز أثره الإيجابي بشكل أكبر في المستقبل. وتعكس هذه الخطوات التزام مجموعة أوراسكوم للتنمية بمواجهة تأثيرات تغير المناخ بشكل مباشر، وتمهيد الطريق إلى كوكب أفضل.

وتتجسد جهود أوراسكوم للتنمية المجتمعية أيضًا في مبادرات متنوعة أخرى، فعلى سبيل المثال، يتعاون فندقThe Chedi Luštica Bay مع مدرسة محلية في تيفات بمونتينيغرو لتوفير فرص للطلاب من مدارس الطهي الثانوية والهندسة الكهربائية للتعلم والتدريب في الفندق.

وتُعدّ فنادق أوراسكوم للتنمية رائدة في مجال الاستدامة البيئية، حيث حصلت على شهادات مرموقة مثل EarthCheck و Green Key و ISO 14001 وISO 21401، وتستند مبادرات الاستدامة في الفنادق إلى معايير المجلس العالمى للسياحة المستدامة (GSTC) والمعايير العالمية للاستدامة في السفر والسياحة. وتستهدف هذه المبادرات تجاوز المتطلبات العالمية للمسؤولية البيئية والمجتمعية، وهو ما يُؤكد التزام أوراسكوم للتنمية الراسخ بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

عن أوراسكوم للتنمية:

شركة أوراسكوم للتنمية هي شركة تطوير عقاري دولية رائدة ومتخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لأكثر من 30 عامًا، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.

من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر إلى أندرمات جبال الألب في سويسرا، المدينة الجبلية الخلابة على مدار العام، تمثل كل مدينة صنعتها شركة أوراسكوم للتنمية شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات. تجمع المدن المتكاملة بين المناطق السكنية والفيلات والشقق والفنادق بشكل متناغم بالإضافة إلي المرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز و ملاعب الجولف ومراسي اليخوت والمرافق الرياضية والمحال والمطاعم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من 100 مليون متر مربع، 40٪ منها تحت التطوير أو تم تطويره إلى مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، مكادي هايتس، طابا هايتس، بيوم، و أو ويست)، في دول الخليج (ذا كوف في الإمارات العربية المتحدة وجبل السيفة وهوانا صلالة في عُمان)، وفي أوروبا (أندرمات في جبال الألب في سويسرا ولوشتيسا باي في مونتينيغرو وقرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة). وتشمل مشاريع شركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقًا فاخرًا مع أكثر من 7000 غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتم إدراج أسهم ODH في بورصة SIX السويسرية.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا