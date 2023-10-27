القمة جمعت رواد قطاع مزودي خدمات الإنترنت لتبادل الآراء والمعلومات حول توجهات قطاع الشبكات البصرية واستعراض الحلول والتقنيات الرائدة لتمكين تحوله الرقمي

بغداد، العراق: بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي "مايندوير،"استضافت "هواوي"، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، "قمة مزودي خدمات الإنترنت 2023" في العاصمة العراقية بغداد. وجمع الحدث قادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمناقشة الطلب المتنامي على خدمات النطاق الترددي عريض النطاق واستكشاف فرص تسريع نشر الجيل التالي من شبكات الإنترنت البصرية بالكامل بما يتماشى مع تسارع التحول الرقمي في القطاع وسائر القطاعات والصناعات الأخرى المرتبطة به.

وتحت شعار "تطور شبكات الاتصالات الثابتة يطلق العنان للرقمنة الخضراء"، شكلت القمة منصة تواصل مميزة لرواد قطاع مزودي خدمات الإنترنت تبادلوا من خلالها الآراء والمعلومات حول التوجهات في مجال الشبكات البصرية بالكامل على ضوء أفضل النماذج العالمية في هذا المجال. كما استعرض المشاركون فرص الاستفادة من الحلول والتقنيات الرائدة في المجال البصري بهدف إرساء بنية تحتية أكثر مرونةً وذكاءً للإنترنت. وشهد الحدث مشاركة خبراء ومدراء وصناع قرار قطاع مزودي خدمات الإنترنت من القطاعين العام والخاص.

وبهذه المناسبة قال فيليب جار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مايندوير": "متحمسون للشراكة مع ’هواوي‘ من أجل تقديم حلول متطورة لمزودي خدمات الإنترنت في العراق، ولا سيما مع دخول البلد مرحلة جديدة من النمو السريع المدعوم بميزات الرقمنة. وتعتبر الحلول والتقنيات البصرية الحديثة التي استعرضتها ’هواوي‘ خلال القمة ذات أهمية خاصة في مجال تسريع وتيرة التحول الرقمي في العراق، سواء في قطاع الانترنت أو القطاعات والصناعات الأخرى التي تستفيد منه. ولا شك بأن القمة تتيح لنا فرصة غنية للقاء شركائنا الرئيسيين ومناقشة التحديات التي يواجهونها في مساعيهم لتحويل شبكاتهم وتعميم فوائدها على مختلف القطاعات الأخرى لصالح دفع عجلة التنمية الاقتصادية في العراق".

من جانبه قال جيمس جانغ، المدير الإداري لمجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" في العراق: "نعيش في عصر من النمو الرقمي غير المسبوق، حيث تسعى الشبكات جاهدةً للوفاء باحتياجات الطلب الكبير على الخدمات. ويمكن لحلولنا البصرية التعامل مع هذه التحديات والمساعدة في دخول عصر الجيجابت الذي ستنعكس فوائده الإيجابية على مختلف القطاعات. وسنواصل من خلال شراكتنا مع ’مايندوير‘ تقديم قيمة حقيقية لعملائنا في العراق من خلال تزويدهم بأفضل الخدمات الممكنة".

واستعرضت "هواوي" من خلال المعرض الذي رافق القمة ابتكاراتها البصرية التي تضمنت حل FTTR OptiXstar F30، أول منتج في القطاع للشبكات المنزلية البصرية بالكامل القائم على بنية C-WAN، والتي تدعم الإرسال من مستخدم نهائي إلى خادم بسرعة 2000 ميجابت/ثانية. وبوجود 6 ترقيات رئيسية تشمل الجوانب الجمالية والسرعة والمعدل والتغطية والتجوال والتزامن والخدمة، يوفر هذا المنتج تغطية واي فاي فائقة السرعة، إضافة إلى تجربة رقمية عالية الجودة في كل جزء من المنزل.

وفي مجال الوصول إلى النطاق الترددي فائق العرض، استعرضت هواوي 50G PON، أول حل تجاري في القطاع لتلبية الطلب المتزايد على النطاق الترددي عريض النطاق في الجامعات والربط الصناعي والمؤسسات والمنازل. إضافةً إلى ذلك، يحقق هذا الحل الفريد زيادة بنسبة 25٪ في ميزانية الطاقة البصرية ويدعم نشر شبكة التوزيع البصري ODN الحالية دون الحاجة إلى إعادة توصيل الكابلات.

يذكر أن العراق شهد مؤخراً عملية توسيع هائلة لتغطية الشبكة، ففي عام 2022 قامت الشركة العراقية العامة للاتصالات والبريد، العاملة تحت مظلة وزارة الاتصالات العراقية، بتأجير حقوق تشغيل الشبكات البصرية في 15 محافظة إلى 16 من مزودي خدمات الإنترنت، بهدف زيادة تغطية شبكات الوصول المحلية إلى 80% في غضون ثلاث سنوات. وتشكل "قمة مزودي خدمات الإنترنت 2023" علامة فارقة أخرى في التعاون بين "هواوي" و"مايندوير وتجسد التزامهما المتواصل بإرساء بنية تحتية أكثر ذكاءً للإنترنت ودفع عجلة التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق من خلال الاستفادة القصوى من الحلول التكنولوجية والتقنيات المتطورة.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.