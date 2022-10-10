دبي، الإمارات العربية المتحدة: قدمت مايكروسوفت لمحة عن مستقبل الواقع المختلط خلال معرض "جيتكس جلوبال 2022" الذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، وقد جاءت مشاركة مايكروسوفت هذه السنة في المعرض التكنولوجي الرائد في المنطقة تزامنًا مع الذكرى السنوية الثالثة لمراكز البيانات السحابية الخاصة بالشركة في الإمارات العربية المتحدة.

ويضم جناح مايكروسوفت المشارك في هذه النسخة 26 شركة من منظومة شركائها، وإلى جانب ما ستقدمه مايكروسوفت من حلول وتقنيات مبتكرة، ستعرض مايكروسوفت أبرز مشاريعها لهذه السنة بالتعاون مع شركة "كاجول"، والذي يقدم للسياح تجربة فريدة لزيارة أبرز المعالم السياحية في دبي افتراضيًا، وذلك عن طريق استخدام جهاز مايكروسوفت "هولولينس 2" الذي يستخدم في آلية عمله في هذا المشروع تقنيات "الميتافيرس" والذكاء الاصطناعي، وبالتالي يتيح للسيّاح تجربة تحاكي الواقع وكأنهم في قلب الحدث.

وقال نعيم يزبك ، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: "لا يزال معرض جيتكس يمثل المنصة التكنولوجية الأبرز على صعيد المنطقة كافة. إذ يتيح للجميع فرصة عرض كل ما هو جديد ومبتكر، سواء كان منتجًا أو خدمة. ولقد كنا طيلة ثلاثة عقود من الزمن شريكًا لدولة الإمارات العربية المتحدة وداعمًا أساسيًا لهذا الحدث منذ بزوغ رحلة انطلاقه. وستشهد مشاركتنا في معرض جيتكس لهذا العام، أكبر حضور لنا حتى الآن منذ تاريخ مشاركتنا".

كما ستشارك مايكروسوفت أيضًا بطرح آراءها حول الجيل الثالث من الويب "Web 3.0"، والدور الذي ستلعبه تقنيات مثل الميتافيرس ونظارة مايكروسوفت " هولولينس 2"، بالإضافة إلى منصاتها مثل "Mesh" و "Teams" في تعزيز سُبل التواصل والعمل التعاوني في ظل بيئة العمل الهجينة.

علاوة على ذلك، ستتناول مايكروسوفت نظرة متعمقة في مجال الأمن السيبراني ومدى أهميته في وسط تنامي أعداد الحوسبة السحابية، وستغطي أيضًا أحدث التطورات على صعيد المخاطر السيبرانية وتداعيات الواقع السحابي المتعدد على قضايا مثل الهوية وحماية البيانات.

وستشارك مايكروسوفت على هامش معرض جيتكس جلوبال في عددًا من الفعاليات والمؤتمرات، حيث ستسلط الضوء من خلال قمة عالم الذكاء الاصطناعي "AI Everything" على أبرز الاتجاهات الحالية التي تقود التغييرات الثقافية في جميع أنحاء المنطقة، وذلك استعدادًا لمفهوم البرمجة المبسطة في بناء التطبيقات والعمليات.

بينما ستعرض الشركة عبر الفعاليات المقامة في كل من جناحي "ديف سلام" و "أكس-فيرس "، أحدث المبادرات والمنتجات، وأبرز حلول صناعة التكنولوجيا المالية، وتجارة التجزئة، والتعليم، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والطاقة وغيرها، حيث ستعقد عبر جناح "ديف سلام" هاكاثون مخصص للعاملين في مجال تطوير البرمجيات، والذي يهدف إلى حشد جهود المطورين لتصميم برنامج معين لمدة يوم كامل خلال اليوم الأول من المعرض، وكذلك ستتضمن فعاليات جناح "ديف سلام"، تقديم دروس معتمدة في البرمجة لمدة ثلاثة أيام.

إضافة إلى ذلك، ستكشف مايكروسوفت خلال مشاركتها في قمة "فينتك" المنعقدة ضمن فعاليات جناح "ديف سلام"، أبرز التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال الخدمات المالية وكيف تطورت الخبرات الرقمية في هذا القطاع مع مرور الوقت. وفي الجانب الآخر من القمة الخاص بمواضيع قطاع التعليم، سيقوم خبراء التعليم في "مايكروسوفت" بمخاطبة المضطلعين في هذا المجال حول كيفية استمرار عملية التعلم عن بُعد على صعيد بعض المجالات والحالات.

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد . افتتحت مايكروسوفت مقرها في دبي عام 1991، واليوم تشرف مايكروسوفت على عملياتها عبر جميع أنحاء المنطقة.