أعلنت بريجستون، الشركة الرائدة عالمياً في صناعات المطاط وحلول النقل المستدامة، حصولها على جائزة "أفضل مزود للإطارات المستدامة والمبتكرة للعام 2022" وذلك خلال "جوائز ابتكارات الاستدامة 2022" التي أقيمت في دبي مؤخراً، وذلك تقديراً لمساهمتها في تعزيز الأمان وكفاءة استهلاك الوقود أثناء السفر والتنقل، عبر توفير مجموعة من الإطارات المبتكرة.

وقال ستيفانو سانشيني، المدير الإقليمي لشركة "بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا": "نفخر بهذا الإنجاز الجديد الذي يسلط الضوء على جهودنا المستمرة لبناء مستقبلٍ أكثر استدامة للنقل، وإحداث تحولٍ ملموس ضمن هذا القطاع الحيوي. ويشكل هذا التكريم حافزاً لنا للمضي قُدُماً في مشاريعنا ومبادراتنا الطموحة، ونشر التقنيات المتقدمة، وتبني الابتكارات الكفيلة بتحقيق رؤيتنا لقطاع النقل. وسنواصل العمل وفق هذا النهج الطموح والمستدام تماشياً مع التزامنا بمسؤولياتنا المجتمعية ورسالتنا المؤسسية "خدمة المجتمع بجودة فائقة" والتزامات بريجستون العالمية تحت شعار "نهجنا في الخدمة".

وأضاف سانشيني: "أتوجه بالشكر للجنة التحكيم والجهات المنظمة لتقدير إسهاماتنا تجاه الاستدامة والتميُّز، والتزاماتنا بتعزيز الابتكارات والأبحاث الداعمة للاستدامة، كما أود أن أعرب عن الشكر والتقدير لفريق عمل "بريجستون" باعتبارهم المساهم الرئيسي في هذا الإنجاز، والقوة الدافعة للنقلات النوعية التي نحققها."

وتعتبر "جوائز ابتكارات الاستدامة" إحدى أبرز الفعاليات لتكريم مبادرات ومشاريع الاستدامة ضمن كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط، وتركز على الاحتفاء بتميز وكفاءة فرق العمل والمؤسسات، ونجاح المشاريع.

وتعتبر بريجستون رائدةً في المواءمة بين منهجية الأعمال ومستهدفات الاقتصاد الدائري والحياد الكربوني، وهو ما يتجلى في مشاريع وبرامج الاستدامة التي تنفذها الشركة، ومن ضمنها مبادرات خفض البصمة الكربونية، حيث يشكل الحد من الانبعاثات الكربونية جزءاً من الأهداف بعيدة المدى التي تتبناها الشركة، والتي تتضمن التزامات بريجستون الثمانية (E8) واستراتيجية الشركة لتعزيز الاستدامة وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري (Milestone 2030).

وتجسد الالتزامات الثمانية (E8) التزامات بريجستون لغاية العام 2030، وتمثل إطار عمل لتطور الشركة في إطار رؤيتها التحولية (Bridgestone 3.0) وجهودها لإعادة تصميم منهجية عملها.

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