تعادل 3.188 فلس للسهم الواحد، مما يعكس نسبة توزيع أرباح تبلغ 90% [1]

تمثل عائد توزيعات أرباح سنوي بنسبة تتجاوز 5.4% [2]

تسير الشركة نحو توزيع 400 مليون دولار أمريكي على الأقل من أرباح عن السنة المالية 2025، بما يتماشى مع السياسة المعتمدة

تعتزم الإدارة بالتوصية للحفاظ على نسبة التوزيع للعام بأكمله، وذلك رهنًا بموافقة مجلس الإدارة والمساهمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة طلبات القابضة بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم "طلبات" أو "الشركة")، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم أن مجلس إدارتها قد وافق على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 3.188 فلسًا للسهم الواحد، أي ما يعادل حوالي 202 مليون دولار أمريكي إجمالاً. تمثل الأرباح المرحلية نسبة توزيع 90% من صافي الدخل المعلن للنصف الأول من العام.

يؤكد هذا التوزيع التزام الشركة المستمر بتحقيق عوائد للمساهمين. بناءً على آخر سعر إغلاق للسهم، يمثل التوزيع المرحلي عائدًا سنويًا بنسبة تتجاوز 5.4%. كما أعادت الإدارة تأكيد توقعاتها بدفع ما لا يقل عن 400 مليون دولار أمريكي من أرباح عن السنة المالية 2025 بأكملها، وذلك تماشياً مع التوجيهات المعلنة مسبقًا.

في حين أن الشركة تستهدف حدًا أدنى لتوزيع الأرباح، تعتزم الإدارة الاستمرار في التوصية بتوزيع نسبة 90% من صافي الدخل المعلن للعام بأكمله. سيبقى مقترح توزيع الأرباح النهائي خاضعًا لتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في عام 2026.

وتعليقاً على النتائج، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "يُظهر إعلاننا عن توزيع أرباح مرحلية اليوم مرونة أعمالنا والتزامنا بتحقيق عوائد للمساهمين. ويُمكّننا نموذج أعمالنا الخفيف الأصول وقدرتنا القوية على توليد النقد تمكننا من توزيع جزء كبير من الأرباح على المساهمين مع الحفاظ على المرونة المالية اللازمة لتمويل استراتيجيتنا للنمو. ونحن مستمرون على المسار لتحقيق أو تجاوز توجيهاتنا لتوزيعات الأرباح عن السنة المالية كاملةً."

يتم تذكير المساهمين بالتواريخ الرئيسية لهذا التوزيع. "آخر يوم للشراء" أي شراء الأسهم بحيث يتم تسويتها في الوقت المناسب لتكون مؤهلة للحصول على الأرباح هو الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025. تاريخ "الاستبعاد من الأرباح" هو الأربعاء، 1 أكتوبر 2025، ولن تكون الأسهم المشتراة في هذا التاريخ أو بعده مؤهلة للحصول على التوزيعات المرحلية. تاريخ "التسجيل"، عندما تحدد الشركة بشكل نهائي قائمة المساهمين المؤهلين، هو الخميس، 2 أكتوبر 2025. ومن المقرر دفع الأرباح لجميع المساهمين المؤهلين يوم الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025.

لاستفسارات علاقات المستثمرين، يرجى التواصل على: ir@talabat.com ، وللاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل على: press@talabat.com

نبذة عن طلبات

تقدم طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست طلبات في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، مصر، البحرين، سلطنة عُمان، الأردن، العراق، حيث تخدم أكثر من 6.5 مليون عميل نشط حتى ديسمبر 2024. ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024. وتعتبر "طلبات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديلفري هيرو اس إي"، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد طلبات على شبكة قوية تضم منصة تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء وسائقي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة.

[1] نسبة التوزيع المطبقة على صافي الدخل المعلن عنه، بما في ذلك إنستاشوب.

[2] بناءً على آخر سعر إغلاق للسهم وهو 1.17 درهم إماراتي

