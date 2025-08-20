وقّعت شركة باركن ش.م.ع ("باركن")، أكبر مزود لمواقف المركبات العامة المرسمة في إمارة دبي، اتفاقية مع شركة "تشارج آند جو"، التابعة لشركة اتصالات للخدمات القابضة، إحدى الركائز الأساسية في مجموعة "إي آند"، والتي تقدم خدمات وحلولاً مبتكرة عبر قطاعات متعددة.

ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي شراكة رائدة تمتد لعشر سنوات، وتهدف إلى تسريع التحول نحو اعتماد حلول التنقل الكهربائي في الإمارة عبر إطلاق 200 محطة شحن فائق السرعة للمركبات الكهربائية في دبي، سعياً لتوسيع البنية التحتية لقطاع شحن المركبات الكهربائية في المدينة.

ومن المقرر تدشين شبكة الشحن الجديدة في أكتوبر 2025، مما يسهم في تقليص وقت شحن المركبات الكهربائية إلى أقل من 30 دقيقة، وذلك بفضل وجود بنية تحتية متطورة يتم تركيبها في وجهات رئيسية تشمل المجتمعات السكنية المكتظة والمراكز التجارية. وتشكل هذه المبادرة خطوة استراتيجية ضمن خطة تطوير شبكة شحن المركبات الكهربائية في الإمارة، لتلبية احتياجات أكثر من 40 ألف مركبة كهربائية، ودعم أهداف الإمارة لتحقيق التنمية المستدامة والتنقل الأخضر، انسجاماً مع رؤية خطة دبي الحضرية 2040.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تركيب 20 محطة شحن في عدد من المواقع الأكثر ازدحاماً في المدينة، على أن يتم تركيب 200 نقطة شحن عامة وخاصة تابعة للمتطورين خلال العام التالي.

وتوفر تقنية الشحن قدرات شحن أسرع بكثير مقارنة بأنظمة التيار المتردد (AC)، مما يمنح العملاء تجربة شحن أسرع، مدعومة بأعلى معايير خدمة العملاء. وستكون الخدمة متاحة للحجز عبر التطبيق الذكي لشركة "باركن"، والذي يتيح الحصول على تحديثات فورية لحالة الشحن مع خيارات دفع آمنة.

وبهذا الصدد، قال محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "باركن": «تمثل شراكتنا الممتدة لعشر سنوات مع شركة "تشارج آند جو" نموذجاً واضحاً على التزامنا بتوفير حلول تنقل ذكية وصديقة للبيئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع "إي آند"، نستفيد من شبكة عالمية من الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى خدمات متطورة تغطي مختلف القطاعات. وتتشارك "باركن" و"إي آند" نفس الرؤية والالتزام بتسخير التكنولوجيا لتلبية تطلعات العملاء، ودعم تحول دبي المستمر نحو مدينة مستدامة ومتقدمة عالمياً. وتُعد هذه المبادرة ضرورية لتسريع تبني المركبات الكهربائية والهجينة، وتوسيع البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهداف التنقل المستدام في دبي.»

من جانبه، قال معمر الرخيمي الرئيس التنفيذي لاتصالات للخدمات القابضة: «تكتب دبي فصلاً جديداً في كيفية تبني المدن الكبرى لمفهوم الاستدامة على نطاق واسع، ويشكّل إطلاق شبكة محطات شحن المركبات الكهربائية خطوةً استراتيجية متقدمة في هذا المسار. ففي مجموعة "إي آند"، نحرص على دفع عجلة التحول نحو التنقل الأخضر عبر توظيف أحدث التقنيات التي تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، مع ضمان توفير خدمات شحن أسرع للمركبات وتجربة عملاء استثنائية. تمثل شراكتنا مع "باركن" نموذجاً يحتذى به في جعل التنقل المستدام متاحاً بسهولة، وإثبات أن النمو الحضري الطموح يمكن أن يتحقق دون المساس بسلامة كوكبنا.»

االجدير بالذكر أن "باركن"، التي تدير قرابة 212 ألف موقف مدفوع في مختلف أنحاء دبي، كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع "تشارج آند جو" في أكتوبر 2024 على هامش فعاليات معرض "جيتكس"، وهو أضخم حدث عالمي للتقنية والشركات الناشئة.

وستعمل شبكة الشحن الجديدة بموجب بروتوكول صارم يتيح استخدام مواقف الشحن فقط أثناء عملية الشحن، مما يسهم في الحد من تجاوز المدة المسموحة والاستخدام غير المصرح به للمواقف المخصصة.

يعزز هذا المشروع التزام "باركن" و"إي آند" بتقديم خدمات تنقل ذكية ومضافة القيمة، من خلال الجمع بين أحدث التقنيات وحلول البنية التحتية الملائمة لمواقف المركبات وشحنها.

نبذة حول شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 209 آلاف موقف كما في الربع الأول من عام 2025. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.

تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المدفوعة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل نحو 187 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى نحو 3 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة حوالي 19 ألف من مرافق المواقف التابعة للمطورين

من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.

خلال الربع الأول من عام 2025، نفذ عملاء باركن 36 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.

نبذة حول مجموعة "إي آند"

تعد "إي آند" مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة ملتزمة بتطوير المستقبل الرقمي عبر الأسواق التي تعمل بها في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. وحققت المجموعة أداءً مالياً قياسياً في العام 2024، حيث بلغت قيمة الإيرادات الموحدة 59.2 مليار درهم وبلغت قيمة صافي الأرباح الموحدة 10.8 مليار درهم، إلى جانب تصنيفها الائتماني الممتاز، مما يعكس قوة ميزانيتها العمومية وسجلها الحافل بالنجاح.

تأسست المجموعة في أبوظبي منذ أكثر من 48 عاماً، وتطورت من شركة رائدة في مجال الاتصالات إلى مجموعة متنوعة من التقنيات والاستثمار. ويمتد نطاق عملياتها الآن إلى 38 دولة، تقدم فيها مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تتنوع بين الاتصال المتقدم والترفيه والبث والخدمات المالية، وصولاً إلى الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني ومنصات إنترنت الأشياء.

تمتلك المجموعة خمسة ركائز أعمال أساسية هي: "إي آند الإمارات"، و"إي آند إنترناشونال"، و"إي آند لايف"، و"إي آند إنتربرايز"، و"إي آند كابيتال"، وتلبي كل ركيزة من هذه الركائز احتياجات العملاء والأسواق المتنوعة. وتساهم هذه الركائز في تمكين "إي آند" من الريادة في مختلف القطاعات، من الاتصالات وأسلوب الحياة الرقمي إلى خدمات الشركات والاستثمارات الجريئة. وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية ريادتها في المشهد التكنولوجي العالمي، الأمر الذي يقود مستقبل الاتصال الذكي والابتكار.

وبفضل الابتكار والاستدامة والالتزام بالتمكين الرقمي، تسعى مجموعة "إي آند" إلى بناء مستقبلٍ أكثر ذكاءً واتصالاً للأفراد والشركات والمجتمعات.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة "إي آند"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: eand.com

