إنجاز لافت كأول شركة تكنولوجيا عقارية في المنطقة على الإطلاق تحظى بتكريم القائمة التي تصدرها شركة "تيك كرانش"

شركة مدعومة من صندوق محمد بن راشد للابتكار ضمن منظومة الابتكار في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصبحت "سمارت بريكس"، شركة الاستثمار العقاري الناشئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، أول شركة تكنولوجيا عقارية في منطقة الشرق الأوسط تدخل قائمة ستارت أب باتلفيلد لأفضل 200 شركة ناشئة.

تقوم قائمة ستارت أب باتلفيلد لأفضل 200 شركة ناشئة سنوياً، والتي تعدّها شركة "تيك كرانش"، باختيار أبرز الشركات الناشئة الواعدة في مراحلها المبكرة من مختلف أنحاء العالم، وذلك من بين آلاف المتقدمين عبر مختلف القطاعات. وتحصل هذه الشركات على فرصة مرموقة للمشاركة في المؤتمر العالمي TechCrunch Disrupt 2025 في مدينة سان فرانسيسكو، حيث تُتاح لها إمكانية عرض ابتكاراتها والتواصل مع المستثمرين ووسائل الإعلام ورواد القطاع التقني وقادته وبناء شبكة علاقات بنّاءة. وتنضم شركة "سمارت بريكس" إلى هذه النخبة المرموقة كواحدة من بين سبع شركات فقط في مجال التكنولوجيا العقارية تم اختيارها على مستوى العالم، ولتُصبح بذلك أول شركة ناشئة من الشرق الأوسط في هذا المجال يتم اختيارها من قبل "تيك كرانش".

ويعكس هذا التكريم مكانة شركة "سمارت بريكس" الرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية، حيث تُقدم منصتها مستوى مؤسسي من البحوث الاستثمارية عبر نماذج الذكاء الاصطناعي التي تحلل أكثر من مليون نقطة بيانات عقارية. وتعمل هذه التكنولوجيا على تبسيط وتسريع دورة الاستثمار العقاري التقليدية، مما يمكّن المستخدمين من الانتقال من مرحلة تقييم العقار إلى الاستثمار خلال أسبوع واحد فقط، مقارنةً بعدة أشهر بالأساليب التقليدية.

وبهذه المناسبة، قال محمد محمد، مؤسس "سمارت بريكس": "تمكّن ’سمارت بريكس‘ أي شخص من الاستثمار في العقارات بذات مستوى الثقة والذكاء الذي يتمتع به أفضل 1% من المستثمرين. ولاشك أن تكريمنا من قبل ’تيك كرانش‘ واختيارنا ضمن قائمة ستارت أب باتلفيلد لأفضل 200 شركة ناشئة يعزز مساعينا لإتاحة أدوات الاستثمار ذات المستوى المؤسسي للجميع، ليس فقط في دبي، بل على مستوى العالم بأسره. ويقربنا هذا الإنجاز من مستقبل تصبح فيه أفضل الفرص الاستثمارية والبحوث المدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة للجميع".

وأضاف: " نُعرب عن امتناننا العميق لصندوق محمد بن راشد للابتكار على دعمهم المستمر، وتوجيههم الدائم، وإيمانهم الراسخ برسالتنا".

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تشهد فيه دولة الإمارات تحوّلاً بقيمة 16 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا العقارية، حيث تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا العقارات. وتمثّل "سمارت بريكس" نموذجاً للتكامل بين الخبرة العقارية في الشرق الأوسط ومستوى الابتكار الذي يضاهي وادي السيليكون، حيث تحظى بدعم فريق تأسيسي يتمتع بخبرات واسعة في شركات رائدة مثل "بلاك ستون" و"ماكينزي" و"مجموعة بوسطن الاستشارية" و"أمازون" وغيرها.

وبدعم من صندوق محمد بن راشد للابتكار، استفادت شركة "سمارت بريكس" من الإرشاد المتخصص، وتعزيز الحضور، والوصول إلى شبكات الابتكار الوطنية. ويواصل مسرّع الابتكار التابع للصندوق تمكين المبتكرين المحليين من خلال تعزيز مصداقيتهم ومدّهم بالعلاقات اللازمة للتوسع الفعّال وتمثيل دولة الإمارات على الساحة الدولية.

وستقوم شركة "سمارت بريكس" بعرض ابتكاراها التقنية خلال فعاليات مؤتمر TechCrunch Disrupt الذي يُقام في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025، حيث ستنضم إلى نخبة من الشركات الناشئة العالمية الرائدة، وتتفاعل مع كبار المستثمرين والشركات ووسائل الإعلام.

نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة اتحادية أطلقتها وزارة المالية ويتولى إدارتها مصرف الإمارات للتنمية. قدم الصندوق منذ إطلاقه في العام 2016 الدعم للعديد من المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018. يهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والابتكار. ويقدم خدمات عالمية المستوى وبرامج تدريبية للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة، وتوسيع نطاق أعمالها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون صندوق محمد بن راشد للابتكار مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في تيسير النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات