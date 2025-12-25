مسقط: مؤكِّدًا مكانته المتنامية كشريك موثوق للجهات السيادية، أعلن البنك الأهلي بالشراكة مع نافذته الإسلامية الأهلي الإسلامي، وبالتعاون مع مؤسستين مصرفيتين أخريين، إصدار صكوك سيادية لصالح حكومة سلطنة عُمان بقيمة 200 مليون ريال عماني، والتي أغلِق إصدارها في 22 ديسمبر 2025، محققًا تجاوزًا للاكتتاب بمقدار 1.85 مرة. تعكس هذه الصفقة القدرات المثبتة للبنك الأهلي كمدير للإصدار، مظهرةً قدرته على هيكلة و تسويق الأدوات الاستثمارية الإسلامية وتوافقه الاستراتيجي مع المبادرات الاقتصادية الوطنية، ومن خلال إدارة شاملة لدورة حياة الإصدار، بدءًا من استكشاف آراء المستثمرين وتحديد الأسعار وصولًا إلى التسويق والتوزيع والتخصيص النهائي، يتماشى الإصدار مع أهداف التمويل الوطنية ويعزز مصداقية البنك الأهلي في تقديم الاستشارات السيادية.

واحتفاءً بهذا الإنجاز، صرّحت هناء الخروصية، مدير عام أول الأعمال المصرفية التجارية في البنك الأهلي،: "يعكس إصدار هذه الصكوك أكثر من مجرد صفقة ناجحة؛ فهو يبرز دور البنك الأهلي في دعم الاستراتيجية الاقتصادية والمالية الأوسع للسلطنة. يعد الاكتتاب القوي الذي تحقق إشارة واضحة من السوق على الثقة المستمرة للمستثمرين في التصنيف الائتماني لحكومة سلطنة عُمان، وكذلك في استراتيجية تنفيذ البنك الأهلي ومكانته السوقية في القطاع المالي العماني. إن استمرار مشاركتنا في إصدارات الصكوك السيادية يعزز التزامنا بتطوير منصات تمويل مرنة، وتعميق مشاركة المستثمرين، والمساهمة في منظومة مالية قوية ومتنوعة تدعم النمو الوطني المستدام."

وانعكاساً لقوة الطلب في السوق، أسفرت رغبة المستثمرين القوية عن سجل طلب نهائي تجاوز277 مليون ريال عماني، ما أتاح ضغط تسعيري فعال وضمن تخصيص 100% من الإصدار على معدل أو أقل من معدل الاستهداف الذي حددته وزارة المالية والبالغ 4.15%.

يعد هذا الإصدار الثاني للبنك الأهلي من صكوك وزارة المالية خلال هذه السنة، مما يعكس الثقة المستمرة في قدرات البنك على تقديم الاستشارات، وهيكلة الصفقات، وتنفيذها. ومن خلال إتمام الإصدار في وقت قياسي، يبرز أيضًا مرونة البنك وقدرته على تلبية طلب المستثمرين بكفاءة في ظل ظروف السوق المتغيرة.

من خلال صفقات بهذا الحجم، يواصل البنك الأهلي التزامه بتعزيز مكانته في أسواق رأس المال، وبناء سجل حافل من الإنجازات في إصدارات السندات الحكومية والشركات، وتعزيز موقعه كشريك موثوق للحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والدين العام. ويعكس إتمام هذا الإصدار بنجاح تركيز البنك الاستراتيجي على تقديم استشارات ذات قيمة مضافة، ودعم المبادرات الاقتصادية الوطنية والارتقاء بمستوى أسواق رأس المال والأدوات الإستثمارية الإسلامية في سلطنة عُمان.

-انتهى-

#بياناتشركات