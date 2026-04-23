ارتفعت المبيعات بنسبة 16% على أساس سنوي مقارنة بعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت دار العطور العالمية الرائدة يوروفراغانس مبيعات تجاوزت 200 مليون يورو في عام 2025، مسجلةً زيادة قدرها 16% على أساس سنوي مقارنةً بعام 2024، لتحقق بذلك نمواً كبيراً (double-digit) للسنة الخامسة على التوالي. وكان هذا الأداء القوي مدفوعاً بالنمو في جميع المناطق الجغرافية، وظلت منطقة الشرق الأوسط واحدة من أهم مناطق النمو الاستراتيجية للشركة.

ودعم الأداء الإقليمي المتميز نتائج يوروفراغانس القوية، إضافة إلى تحقيق نمو كبير في مبيعات جميع فئات منتجاتها خلال العام، بما في ذلك العطور الفاخرة ومستحضرات العناية المنزلية والعناية الشخصية ومعطرات الجو. وساهمت منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وتركيا وإندونيسيا بشكل كبير في تحقيق هذا الأداء القياسي.

وقالت أميمة تابت، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في يوروفراغانس: "تواصل منطقة الشرق الأوسط أداء دور أساسي في دعم مسيرة نمونا والإسهام في تحقيق هذه النتائج القوية، حيث تعد المنطقة من الأسواق الاستراتيجية الأساسية لشركة يوروفراغانس، وتضم عدداً من شراكاتنا طويلة المدى التي تزداد رسوخاً عاماً بعد عام. ويمنحنا تعزيز حضورنا فيها فرصة مواصلة النجاح والتطلع بثقة إلى المرحلة المقبلة".

وقال خوان بيري خيمينيز، الرئيس التنفيذي لشركة يوروفراغانس: " تجاوزت النتائج التي حققناها في العام 2025 جميع أهدافنا المالية. وقد جاء هذا النمو اللافت مدفوعًا باستثمارات استراتيجية في مصانعنا ومراكز الإبداع، والابتكار المستمر في حلول العطور، والتطوير المتواصل لمكونات عطرية حصرية، إلى جانب قاعدة عملاء وفية. كما كانت مرونتنا في تطوير المنتجات وكفاءة العمليات عاملًا رئيسيًا في تحقيق النجاح ضمن بيئة سوقية أكثر تطلبًا."

علاقات استراتيجية في الشرق الأوسط منذ 35 عاماً

ترتبط شركة يوروفراغانس بعلاقة راسخة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تعد ركيزة أساسية لتوسعها. ومنذ تأسيسها في برشلونة عام ١٩٩٠، ساهمت المنطقة بشكل أساسي في صياغة هوية الشركة، حيث كان عملاؤها الأوائل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. واستندت هذه الشراكات إلى شغف حقيقي بصناعة العطور وتقدير عميق لتراث المنطقة الغني، وساهمت في جعل المنطقة واحدة من أهم أسواق يوروفراغانس.

وتدير شركة يوروفراغانس اليوم مركزاً إبداعياً في مجمع دبي للعلوم، وهو مركز متخصص في ابتكار العطور والتعاون مع العملاء وتحفيز الإبداع على المستوى الإقليمي.

الابتكار والتوسع العالمي

خلال احتفالها بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لتأسيسها في عام 2025، وسعت يوروفراغانس منشآتها الإنتاجية في برشلونة وافتتحت مركزاً إبداعياً في جاكرتا، إضافة إلى توسيع مركزها الإبداعي في مومباي وافتتاح فرع جديد في إسطنبول. كما أطلقت دار العطور العريقة Olivante® ، وهو مكون عطري مبتكر يمنح العطر فخامة لا مثيل لها، ليشكل إضافة قيمة إلى مجموعة مجموعة مكوناتها العطرية التي كانت دائماً موضع إعجاب كبير لدى عشاق العطور في الشرق الأوسط.

الاستدامة كركيزة أساسية في عملياتنا

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية في جميع منشآت الشركة وجزءاً لا يتجزأ من فلسفتها المؤسسية، وتواصل يوروفراغانس تعزيز هذا الالتزام. وفي عام 2025، حصلت الشركة العالمية على تصنيف "بلاتينيوم إيكوفاديس للعام الثاني على التوالي، وهو أعلى تصنيف من إيكوفاديس. كما نالت دار العطور جائزة أفضل مكوّن مستدام في صناعة العطور عن مكوّنها الخاص ®Euphorion ضمن جوائز مؤتمر برشلونة للعطور. وتؤكد هذه الإنجازات عزم الشركة على المضي قدماً في تنفيذ أجندتها للاستدامة.

وتواصل يوروفراغانس تركيزها على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية خلال عام 2026، مع تعزيز الاستثمار في الإبداع والابتكار والمواهب والاستدامة. كما تستمر الشركة في تطوير مبادراتها الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك خطة تحولها والاستثمار في منشآتها.

نبذة عن يوروفراغانس

تُصنّع دار العطور يوروفراغانس وتسوّق أجود أنواع العطور وتعمل مع مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال العطور الفاخرة، ومستحضرات العناية المنزلية، والعناية الشخصية، ومعطرات الجو.

تأسست يوروفراغانس في برشلونة عام 1990 وبإرث عائلي ثري، ويعمل فيها حاليًا أكثر من 600 موظف.

وبدافع الشغف بالعطور وروح ريادة الأعمال التي تحلى بها مؤسسوها، انطلقت يوروفراغانس في أوروبا والشرق الأوسط، قبل أن تتوسع إلى الشرق الأقصى والأمريكيتين. وتتواجد الشركة الآن في خمس قارات، وتدير مراكز إبداعية ومصانع خاصة بها في إسبانيا وسنغافورة والمكسيك، وتعمل مع شركاء تصنيع في الصين والهند.

وبفضل شبكتها العالمية من المراكز الإبداعية وقدراتها التصنيعية المتميزة، تتمكن يوروفراغانس من ابتكار وتوزيع العطور حول العالم. وعلى مر السنين، أقامت يوروفراغانس علاقات متينة ونمت جنبًا إلى جنب مع شركائها.

تولي يوروفراغانس اهتماما خاصا وأولوية لقضايا الاستدامة، وترتكز عملية اتخاذ القرارات فيها على مبادرات استراتيجية تدعم هذه القضية. وتركز أنشطة الشركة على أربعة محاور رئيسة: السلامة، والمجتمع، وأخلاقيات العمل، والموارد.

