الشارقة، انطلقت اليوم في مقر هيئة الشارقة للكتاب فعاليات الدورة السابعة من "معرض التخصصات الجامعي"، الذي تنظمه إدارة "مكتبات الشارقة" على مدار أربعة أيام حتى 25 سبتمبر الجاري، تحت شعار "عالم مزدوج: عش تخصصك في بُعد جديد"، بمشاركة أكثر من 20 جامعة إماراتية حكومية وخاصة.

وعلى مدار أربعة أيام، يتيح المعرض لطلبة المرحلة الثانوية وطلبة الدراسات العليا وأولياء الأمور فرصة التعرف عن قرب على البرامج الأكاديمية وخيارات المنح الدراسية وآفاق سوق العمل المرتبطة بالتخصصات المختلفة، عبر أكثر من 24 ورشة عمل وجلسة حوارية حول القيادة، استراتيجيات المنح، والذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، فضلاً عن تجارب تطبيقية مبتكرة مثل ركن الواقع الافتراضي للتعليم الطبي بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

أدوات تطوير الأفكار والتجارب

وضمن فعاليات اليوم الأول من المعرض، قدّم حمد عبدالله الكعبي، رئيس شعبة الاتصال الدفاعي في جامعة زايد العسكرية، ورشة عملية ركّزت على بناء مهارات منهجية للتفكير النقدي وصياغة تقارير البحث، حيث شملت شرحاً لأنواع المنح ومتطلباتها.

من جهته، قدم الأستاذ الدكتور عطا حسن عبدالرحيم، مدير مركز التعليم المستمر والتطوير في الجامعة القاسمية، محاضرة استعرض فيها معايير اختيار التخصص الجامعي وأبرز النصائح العملية للطلبة، من التعرف إلى الاهتمامات والقدرات وصعوبة أو سهولة التخصص، إلى التفكير في الفرص المستقبلية وطلب المشورة من أصحاب الخبرة.

بدوره، قدّم عبدالله مبروك السعدي، من قسم حاضنات الأعمال في مؤسسة رواد، ورشة بعنوان "الأهداف الذكية"، استعرض خلالها أسس صياغة الأهداف. وتناول السعدي رؤية مؤسسة "رواد" وأهدافها الاستراتيجية، مشجعاً الطلبة على تحويل هواياتهم إلى مشاريع تجارية تسهم في بناء مستقبلهم المهني والاقتصادي.

من جهته، أدار يوسف الدرمكي، المدرب المعتمد من مؤسسة "ساند"، ورشة بعنوان "كيف تصنع أثراً يبقى"، والتي هدفت إلى تعزيز قدرة الطلبة على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعهم، من خلال تطوير مهارات القيادة والتفكير النقدي، والعمل الجماعي والتواصل الفعّال. واشتملت الورشة على تطبيقات عملية في مجالات تحليل المشكلات، صياغة الحلول، وتنمية القدرات الابتكارية.

ورش القيادة والاستعداد للمستقبل

ويشهد المعرض على مدى أيامه المتبقية سلسلة ورش تفاعلية تركّز على تمكين الطلبة في مساراتهم الأكاديمية والمهنية، أبرزها: "التخطيط لمستقبل واعد"، و"الأهداف الذكية للنجاح"، و"خطط، نفّذ، حقّق"، و"فكّر، تطوّر، أنجز"، التي تساعد على صياغة الأهداف وصناعة الخطط. كما تتناول ورش "استشراف وظائف الغد" و"المستقبل المهني الذكي" و"الذكاء الاصطناعي وتخصصات المستقبل"، إلى جانب ورشة "الذكاء الاصطناعي في البحث الأكاديمي"، وورشة "عدة النجاح".

في المقابل، تركز مجموعة أخرى من الورش على صقل شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم الحياتية، مثل "قادة الغد" و"قدوتي الملهمة" و"خطى القدوة"، التي تسلِّط الضوء على دور القيادة والقدوة الإيجابية في بناء الشخصية، إضافة إلى ورش "صحتي سر تفوقي" و"التوازن سر النجاح"، التي تبحث العلاقة بين الصحة الجسدية والعقلية والتحصيل الدراسي.

كما تطرح ورش "دراسة بلا تشتت" و"تركيز وإنتاجية" و"مهارات الدراسة الفعّالة" أدوات وأساليب لتعزيز التركيز وتنظيم الوقت ورفع كفاءة الأداء. فيما تتناول ورشة "التميز الشخصي" و"النجاح المهني" أهمية الذكاء العاطفي في التعامل مع الضغوط وبناء العلاقات الإيجابية في الحياة الدراسية والعملية.

