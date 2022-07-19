قيصر: نسعى لزيادة الحصة السوقية من العلامة التجارية في سوق كريم تصفيف الشعر المصري لأكثر من 70% خلال 3 سنوات



القاهرة : أعلنت شركة دابر- مصر أكثر العلامات التجارية المتعارف عليها عالمياً في مجالي العناية الصحية والشخصية، عن قيامها بضخ حوالي 20 مليون جنيه استثمارات جديدة في علامتها "فاتيكا ناتشورالز" المتخصصة في العناية بالتغذية الطبيعية للشعر، وبما يسهم في مواصلة الشركة لسياساتها الداعمة للبيئة.



واتجهت الشركة إلى تغيير شكل عبوات كريم تصفيف الشعر "فاتيكا ناتشورالز" بما يمكنها من استخدام نسبة أقل من البلاستيك، ويسهم في إدارة أفضل للنفايات وتقليل الفاقد.

وتعد "فاتيكا ناتشورالز" مجموعة متكاملة من مستحضرات العناية المكثفة بالشعر التي تعتبر الخيار الأمثل لتصفيف وتغذية الشعر وتوفير أقصى درجات الحماية من العوامل الخارجية طوال اليوم بفضل ما تتمتع به من تركيبة غنية بالخلاصات الطبيعية من الحناء واللوز والألوفيرا والليمون وزيت شجرة الشاي والزيتون والصبار وجوز الهند.



من جانبه، قال محب قيصر، رئيس قطاع التسويق والمبيعات في شركة دابر-مصر: "تسهم الاستثمارات الجديدة في علامتنا التجارية "فاتيكا ناتشورالز" في تحقيق زيادة في حجم انتاج كريم تصفيف الشعر بنسبة 25%، بما يمكننا من إجابة كافة احتياجات السوق المصري الذي نعمل فيه منذ 26 عاما، ويضمن توفير منتجاتنا على مستوي الجمهورية ".



وأضافت المدير التسويقي للعلامه ندي فاضل : "شملت الاستثمارات الجديدة تغيير شكل عبوة كريم تصفيف الشعر "فاتيكا ناتشورالز" عد استقرار دام 8 سنوات على الشكل القديم، كما تم ابتكار لوجو جديد للمنتج مستوحى من سحر الطبيعة وروعتها، وليعبر عن الفلسفة التي تقوم عليها شركتنا وهى توفير حلول آمنة مستوحاة من الطبيعة أثبتت كفاءتها منذ قديم الزمن ".



وأوضح رئيس قطاع المبيعات الأستاذ جاسر شيرين بالشركة أن كريم تصفيف الشعر "فاتيكا ناتشورالز" يواصل الحفاظ على مركز الصدارة ضمن قائمة أبرز منتجات العناية بالشعر من حيث حجم وقيمة الحصة السوقية، حيث تستحوذ على أكثر من 60% من السوق المصرية، متوقعا أن تسهم الاستثمارات الجديدة في رفع الحصة السوقية للعلامة التجارية بنسبة تتجاوز 10% تقريبًا خلال الثلاث سنوات المقبلة، منوها إلى أن ذلك يرجع إلى ما تتمتع به "فاتيكا" من مزايا عالية المستوى وفي مقدمتها التركيبة الفريدة التي تجمع بين العناصر الطبيعية التي تضمن تغذية وتصفيف الشعر بالشكل الأمثل.



يُذكر أن "دابر مصر" هي شركة تابعة لمجموعة "دابر انترناشونال" وبدأت الشركة عملياتها التشغيلية في مصر عام 1996 بمجال تطوير المنتجات الطبيعية للعناية الصحية والشخصية، بما في ذلك زيوت وجل الشعر والشامبو ومنتجات العناية بالبشرة والأسنان، كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى عدد من الأسواق الإقليمية المجاورة في المغرب وبعض دول وسط أفريقيا.

وتعد "دابر أملا" و فاتيكا ناتشورالز" المظلة الرئيسية لمنتجات الشركة في مصر، وتنتج 150 منتجا بمصر، وتصدر لأفريقيا للاستفادة من اتفاقية الكوميسا، كما تغطى احتياجات أسواق دول المغرب العربي والخليج عن طريق فرع دبى.

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