القاهرة، جمهورية مصر العربية: أعلنت مجموعة الشايع بكل فخر عن الافتتاح الرسمي لأول مركز عالمي لاستقطاب المواهب والكفاءات في مصر بهدف تقديم الخدمات للأسواق الإقليمية والخارجية، وذلك تحت رعاية المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وبحضور جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، ، وذلك ضمن احتفالاتها بمرور 20 عاماً على انطلاق أعمالها في مصر.

ويقع مركز المواهب العالمي الجديد ضمن المقر الرئيسي الجديد لمجموعة الشايع في مصر الكائن في مشروع سيتي ستارز الشهير. ويؤكد هذا المركز التزام المجموعة بدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر، وتعزيز استثماراتها في قطاعات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإدارة من الخارج "التعهيد". كما يعكس ثقة المجموعة في الكفاءات المصرية الشابة والديناميكية، التي تواصل لعب دور محوري في دفع الابتكار وتحقيق التميز التشغيلي عبر مختلف أنشطة المجموعة.

في نوفمبر 2025، حظيت مجموعة الشايع بشرف المشاركة في فعالية خاصة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب مشاركتها في القمة العالمية لعمليات الإدارة من الخارج "التعهيد"، حيث وقعت المجموعة أيضاً مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، بحضور فخامة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات رئيسية، بما في ذلك إدارة العمليات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المعرفية والهندسية، والبحث والتطوير. كما تركز على بناء القدرات الرقمية وتنمية الكفاءات المحلية، بما في ذلك الاستفادة من قاعدة بيانات المواهب التابعة لـ "إيتيدا"، من خلال بوابة IT Skills، مما يساعد في تسهيل توظيف وتدريب وتطوير الكوادر المصرية لدعم عمليات مجموعة الشايع في مصر وعلى المستوى الدولي.

وبهذه المناسبة، قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "نفخر بالاحتفال بمرور 20 عاماً على وجود مجموعة الشايع في مصر، والتي تمثل سوقاً مهماً ضمن مسيرة نمونا الإقليمي. ومنذ انطلاق أعمالنا في عام 2006، واصلنا توسيع نطاق عملياتنا، مقدمين أبرز العلامات التجارية العالمية وتجارب مميزة للزبائن في السوق المصري. واليوم، تمثل مصر شريكاً استراتيجياً محورياً في توسعنا الإقليمي، ونعتز بتعاوننا مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال مركز المواهب العالمي. ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز خدماتنا المشتركة وتنمية الكفاءات المصرية المتميزة في مجالي التكنولوجيا والعمليات. كما نستلهم بشكل مستمر من طموح وطاقة وقدرات الشباب المصري، الذين يمثلون ركيزة أساسية لنجاحنا على المدى الطويل. إن حضورنا في مصر وتوسعنا وحرصنا على دعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل هو مصدر فخر لنا."

من جانبه، رحب المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بهذه الشراكة، مؤكداً أنها تعكس الثقة العالمية في بيئة الأعمال في مصر وكفاءة كوادرها المحلية.

وقال: "يمثل إطلاق مركز المواهب العالمي لمجموعة الشايع في مصر تعزيزا لمكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال، مدعومًا بقاعدة مواهب كبيرة تتمتع بتنوع واسع في المهارات. ويعكس ذلك تنامي الطلب من الشركات العالمية والإقليمية، في قطاعات التكنولوجيا وغيرها، على التوسع في السوق المصري، من خلال إنشاء مراكز للخدمات المشتركة وخدمات تكنولوجيا المعلومات ومراكز تعهيد العمليات التجارية، بما يعزز من مكانة مصر كقاعدة رئيسية لمختلف لخدمات الرقمية ووجهة جاذبة للاستثمارات المتنامية من دول الخليج ومختلف الأسواق.”

وانطلاقاً من الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاقتصاد الرقمي والريادة في مجال التكنولوجيا في المنطقة، أنشأت مجموعة الشايع "شركة الشايع لخدمات الاتصال والتكنولوجيا" في القاهرة في نهاية عام 2024. واليوم، يُعد مركز استقطاب المواهب العالمي بمثابة حجر الزاوية في عمليات المجموعة الإقليمية، حيث يقدم المهنيون المصريون الموهوبون خدماتهم إلى 16 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبعض الأسواق الأخرى مثل تركيا، وكازاخستان، وأوروبا الوسطى والشرقية، واليونان، وقبرص. ويُبرز هذا المركز التزام مجموعة الشايع بدعم جهود مصر في بناء اقتصاد رقمي متكامل وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لخدمات التعهيد والتكنولوجيا.

تخطط مجموعة الشايع لتوسيع المركز خلال العامين القادمين، مما يوفر أكثر من 400 فرصة عمل جديدة للمواطنين المصريين. ويُعد المركز اليوم بمثابة منصة استراتيجية تدعم أسواق الشايع التشغيلية، حيث يُقدّم باقة شاملة من الخدمات تشمل خدمة الزبائن وعمليات مراكز الاتصال، ودعم برامج الولاء والمكافآت، والتسويق والاتصالات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات التقنية، وإدارة المشاريع العقارية.

تتواجد مجموعة الشايع في مصر منذ عام 2006، في المدن الثلاث الرئيسية وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث تدير علامات تجارية عالمية رائدة في مجال البيع بالتجزئة مثل اتش آند ام وستاربكس وباث آند بودي ووركس وفيكتوريا سيكريت وأمريكان إيجل.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 50 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 3500 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، تشيبوتلي، برايمارك، وألتا بيوتي.

