أبرز المحاور:

مشاركة صالات عرض دولية وأخرى تتخذ من دبي مقراً لها، لعبت دوراً محورياً في دعم المشهد الثقافي في المنطقة على مدى عقود

برنامج شراكات موسّع وطموح تم تطويره بالتعاون مع أبرز المؤسسات الثقافية في دولة الإمارات، بما في ذلك: السركال أفينيو وفن جميل ومؤسسة بارجيل للفنون ومقتنيات دبي وجوجنهايم أبوظبي ومؤسسة الشارقة للفنون

برنامج يومي يضم معارض وتركيبات فنية ضخمة وعروضاً أدائية وجلسات حوارية وعروضاً سينمائية، بما في ذلك منتدى الفن العالمي، البرنامج الرئيسي لـ"آرت دبي"

يفتح المعرض أبوابه للجمهور من 15 إلى 17 مايو مع دخول مجاني للجميع، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – يفتتح "آرت دبي" اليوم أبوابه في مدينة جميرا، مقدماً نسخته الخاصة بمناسبة الذكرى العشرين، احتفاءً بالفنانين وصالات العرض والمؤسسات التي شكّلت ركائز أساسية في مسيرة النمو غير المسبوق للصناعات الإبداعية في دولة الإمارات على مدى العقدين الماضيين.

وتقام نسخة 2026 بصيغة خاصة ومعدّلة في مدينة جميرا، حيث يسلّط البرنامج الضوء على صالات العرض والمؤسسات والمجتمعات التي أسهمت في تشكيل المشهد الفني وسوق الفن في المنطقة، بمشاركة أكثر من 100 عمل فني مقدّم من صالات عرض تجارية ومؤسسات وشركاء ثقافيين. ويستمر الحدث حتى الأحد 17 مايو، مع دخول مجاني لجميع الزوار، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي.

على مدى عشرين عاماً، واصل "آرت دبي" دعم الفنانين وصالات العرض والمقتنين الذين أسهمت أصواتهم وأفكارهم وممارساتهم الفنية في بناء واستدامة المشهد الثقافي في المنطقة. وتعكس هذه النسخة الخاصة هذا الإرث التاريخي واللحظة الراهنة في آنٍ واحد، من خلال برنامج يستند إلى نقاط قوة المعرض الأساسية والمتمثلة في استقلاليته وجذوره المحلية والإقليمية العميقة وتنوع رؤاه العالمية.

ويقام "آرت دبي" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتعد هيئة الثقافة والفنون في دبي الشريك الاستراتيجي للمعرض، فيما تُقام هذه النسخة بالشراكة مع أ.ر.م. القابضة. كما تشارك "هُنا"، المطوّر المتخصص في أنماط الحياة الثقافية، كشريك للمعرض، فيما تحتضن مدينة جميرا فعاليات "آرت دبي".

وقالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لمجموعة آرت دبي: "لطالما شكّل "آرت دبي" أكثر من مجرد معرض فني تقليدي، إذ تطوّر بالتوازي مع تطور المشهد الثقافي في دبي والمنطقة، ليصبح منصة دولية تجمع الفنانين وصالات العرض والمؤسسات والجمهور ضمن حوار ثقافي متواصل. وتعكس هذه النسخة الخاصة قوة الشراكات طويلة الأمد التي أسهمت في بناء هذا المشهد، كما تؤكد أهمية الثقافة بوصفها مساحة للتواصل والتقارب، خصوصاً في الأوقات التي تزداد فيها الحاجة إلى اللقاء وتبادل الأفكار".

من جانبها، قالت دونيا جوتوايس، مديرة معرض آرت دبي: "تعكس هذه النسخة الخاصة الهوية الفريدة لـ"آرت دبي"، من خلال حضور قوي لدبي والمنطقة إلى جانب مشاركة دولية واسعة. ويجمع برنامج صالات العرض بين الممارسات الفنية المعاصرة والحديثة والرقمية، مقدماً طيفاً متنوعاً من التجارب والرؤى الفنية. كما تؤكد هذه الدورة عمق العلاقات التي بناها "آرت دبي" مع الفنانين وصالات العرض على مدى عقدين، ودوره في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رئيسياً للحراك الفني وسوق الفن في المنطقة".

بدورها، قالت أليكسي غلاس-كانتور، المديرة التنفيذية للشؤون الفنية في مجموعة آرت دبي: "يركّز برنامج هذا العام على فكرة التلاقي والتفاعل، من خلال خلق مساحات تجمع الفنانين والمؤسسات والجمهور ضمن تجربة فنية منفتحة ومتعددة الأصوات. ومن خلال التركيبات الفنية والعروض الأدائية والحوارات، نسعى إلى تقديم تجربة تشجع الزوار على التفاعل مع الأعمال واكتشافها بطرق جديدة وغير متوقعة".

عروض صالات العرض

تنطلق هذه النسخة الخاصة من "آرت دبي" من دبي، مع ارتباط عميق بالمنطقة الممتدة حولها، لتواصل تأكيد مكانة الإمارة بوصفها المركز التجاري الأبرز للفنون في المنطقة، وتعكس أهمية المعرض ضمن المنظومة الثقافية. وتمتد العروض بين ممارسات فنية معاصرة وحديثة ورقمية، بما يجسد التزام "آرت دبي" المستمر بربط الممارسات الفنية الإقليمية بالسياقات العالمية.

وتضم الدورة صالات عرض دولية دعمت المنطقة لعقود، إلى جانب صالات لعبت دوراً محورياً في تشكيل مشهدها الثقافي. كما ترحب النسخة الحالية بعدد من المشاركين الجدد، من المنطقة والعالم، ضمن عائلة "آرت دبي". واستجابةً للتحديات التي تواجهها العديد من صالات العرض، تعتمد هذه الدورة نموذجاً مبتكراً لتقاسم المخاطر، بحيث تُدفع رسوم المشاركة وفقاً لنجاح المبيعات.

البرنامج

إلى جانب عروض صالات العرض، تقدم هذه النسخة الخاصة برنامجاً متكاملاً يضم معارض وتركيبات فنية ضخمة وأعمالاً بتكليف خاص وعروضاً أدائية وعروضاً سينمائية، إلى جانب برنامج يومي من الجلسات الحوارية والنقاشات.

ويُقدَّم البرنامج بالشراكة مع أبرز المؤسسات الثقافية في دولة الإمارات، ومن أبرز محاوره:

برنامج من التركيبات الفنية الضخمة والأعمال الجديدة والأعمال التفاعلية الموزعة في أنحاء المعرض، بمشاركة خالد البنا وهاشل اللمكي وراشد بن شبيب وأحمد بن شبيب ورامي فاروق وكيفورك مراد وياو أووسو وندى رضوي‌پور وسودارشان شيتي.

معرض "ونَمْضِي"، وهو معرض رئيسي يضم أعمالاً من مقتنيات دبي، أول مجموعة مؤسسية للفن الحديث والمعاصر في المدينة.

معرض "نبض"، الذي يقدّم روائع من الفن العربي الحديث من مجموعة مؤسسة بارجيل للفنون، بما في ذلك أعمال لمحمود سعيد وسمية حلبي ومحمد المليحي وصفية بن زقر.

برنامج "موفينغ" الذي يضم أعمال فيديو لـ13 فناناً، بتنظيم مشترك مع السركال أفينيو، ويُعرض في كلا الموقعين.

برنامج "ضد السكون" الأدائي بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون، ويضم أعمال مهند كريم لورنس وصفا بلوشي وأسترال LXXXII .

. النسخة العشرون من منتدى الفن العالمي، البرنامج الرئيسي لـ"آرت دبي"، بإشراف شومون بصار تحت عنوان "قبل وبعد كل شيء".

سلسلة من جلسات "هُنا الحوارية" التي تجمع نخبة من الأصوات من مختلف القطاعات الإبداعية لاستكشاف الدور الذي يلعبه الفن في تشكيل أساليب حياتنا وطرق تواصلنا ومساحات تجمعنا وهوياتنا الثقافية. وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام أ.ر.م. القابضة الراسخ والمتواصل بدعم المشهد الثقافي ورعاية المبادرات الإبداعية .

يعود متجر دبي للفنون، الذي أُطلق لأول مرة ضمن "آرت دبي" عام 2011، في هذه النسخة الخاصة بمجموعة من الأعمال والقطع الجديدة لفنانين ومصممين وممارسين إبداعيين من دولة الإمارات .

الموقع: مدينة جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة

مواعيد العرض العام: 15-17 مايو 2026. يوم العرض الخاص (للمدعوين فقط) 14 مايو 2026

نبذة عن آرت دبي

تأسّس آرت دبي عام 2007 ويُعدّ اليوم المعرض الفني الأبرز في الشرق الأوسط. يشتهر المعرض بتركيزه على الاكتشاف والحوار، حيث يجمع كل عام نحو 120 معرضاً محلياً وإقليمياً وعالمياً مع اهتمام خاص بالممارسات الفنية المعاصرة والحديثة والرقمية. وإلى جانب برنامجه الفريد للصالات الفنية، يدعم آرت دبي تكليفات الفنانين والبرامج التعليمية والمبادرات العامة، مساهماً في تطوير البنية الثقافية وتنمية المواهب في المنطقة عبر نماذج مستدامة وطويلة الأمد. ومن خلال الربط بين الممارسات الإقليمية والسياقات العالمية، يعزّز آرت دبي دور دولة الإمارات كنقطة التقاء محورية للإبداع والتبادل الثقافي، ليعكس طابع مدينته: عالمي، متطور، ومتجذّر ثقافياً.

ويعمل المعرض بالتعاون الوثيق مع الحكومة وقطاع الأعمال لتطوير وتنفيذ مبادرات ثقافية طموحة وطويلة الأمد، تسهم في دعم النمو المستدام للقطاع الثقافي في دولة الإمارات. وتشمل هذه المبادرات "مقتنيات دبي"، وهي أول مجموعة فنية مؤسسية مخصصة للمدينة، و"الفن في الأماكن العامة"، وهو برنامج تكليف فني متعدد السنوات يُقام في الفضاء العام على مستوى المدينة، إلى جانب أحد أكثر برامج التعليم الثقافي شمولاً في مدارس الإمارات، والذي تم تطويره بالشراكة مع مجموعة "أي.أر.أم القابضة"، بالإضافة إلى برنامج "كامبس آرت دبي" الذي يركّز على دعم الجيل الجديد من القادة الثقافيين من خلال فرص التدريب والتطوير المهني والتوجيه.

نبذة عن مجموعة آرت دبي

تُعد مجموعة آرت دبي شراكة تجارية بين القطاعين العام والخاص، تأسست عام 2007. وتمتلك وتدير المجموعة أبرز المعارض والمهرجانات الإبداعية في الشرق الأوسط، حيث تجمع جمهوراً من مختلف أنحاء العالم، وتوفّر منصات للتواصل الاجتماعي والثقافي، وتسهم في دعم نمو وازدهار الاقتصاد الإبداعي المحلي.

وتتمثل مهمة المجموعة في بناء منظومات إبداعية مزدهرة ذات تأثير عالمي، من خلال مبادرات تشمل تنظيم فعاليات عالمية المستوى، ودعم المواهب الإبداعية، وتقديم برامج تطوير مهني مبتكرة، إلى جانب تقديم الخبرات المتخصصة للمؤسسات الحكومية والخاصة. وتضم المجموعة اليوم أكثر من 30 مبادرة، من بينها معرض "آرت دبي"، و"أسبوع دبي للتصميم"، الذي يُعد أكبر مهرجان للتصميم في المنطقة، وبرنامج "ابتكارات للبشرية".

