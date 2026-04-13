الدوحة، قطر - عقدت كلٌّ من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق اجتماعَيهما بتاريخ 12 أبريل 2026، حيث صادقتا على النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. كما وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الفترة نفسها بنسبة %20 من رأس مال الشركة من خلال توزيع سهمين مجانيين لكل عشرة أسهم. كما صادقت الجمعيتان على جميع بنود جدول الأعمال، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الجمعية العامة العادية:

صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية للشركة لعام 2026 . صادقت الجمعية العامة على تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 . صادقت الجمعية العامة على الميزانية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 . صادقت الجمعية العامة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة %20 من رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهمين لكل عشرة أسهم ) ما يعادل 0.2 سهم لكل سهم)، وتخصيص كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق إن وجدت . صادقت الجمعية العامة على تقرير مدقق الحسابات بشأن التزام الشركة بمتطلبات حوكمة الشركات المدرجة . صادقت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 واعتماده . صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، والموافقة على توزيع مكافآت مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ 3,959,374 ريال قطري . صادقت الجمعية العامة على تعيين السادة برايس وترهاوس كوبرز (PricewaterhouseCoopers – PwC) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2026، وتحديد أتعابه بناءً على توصية مجلس الإدارة .

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية:

صادقت الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة %20 وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهمين لكل عشرة أسهم، يتم إصدارها بعد الحصول على الموافقات اللازمة، ليصبح رأس مال الشركة 4,493,329,500 ريال قطري موزعاً على 4,493,329,500 سهم، مع تخصيص كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق إن وجدت . صادقت الجمعية العامة على تعديل المادة الخامسة (رأس مال الشركة) وأي مواد ذات صلة برأس المال ضمن النظام الأساسي للشركة . صادقت الجمعية العامة على تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، كلٌّ على حدة، باتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال جميع المتطلبات لدى الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وذلك لاستكمال إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة وتنفيذ إصدار الأسهم .

تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، كلٌّ على حدة، وأي شخص يختاره رئيس مجلس الإدارة في شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، بالتقدّم للحصول على الموافقات اللازمة ومراجعة مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وأي جهة أخرى ذات صلة في دولة قطر، وذلك لغرض تعديل النظام الأساسي للشركة والتوقيع عليه، وتقديم أي مستندات لازمة لإتمام تلك التعديلات، وتمثيل الشركة أمام أي جهة حكومية أو خاصة فيما يتعلق بإصدار الأسهم، بما في ذلك التوقيع وتقديم جميع المستندات والإخطارات والتصاريح أو الاتفاقيات التي يراها الشخص المفوّض مناسبة بشأن إصدار الأسهم نيابةً عن الشركة.