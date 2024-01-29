آريا القابضة تستثمر أكثر من 20 مليار روبية هندية لإقامة مصانع متطورة لتصنيع ألواح الزجاج في ولاية ماهاراشترا وتسعى إلى دعم البنية التحتية والنمو الاقتصادي.

وقّع الاتفاقية السيد سوراج ثامبي، المدير التنفيذي لمجموعة آريا القابضة، والدكتور هارشديب كامبلي، الأمين العام لوزارة الصناعة بحضور رئيس حكومة ولاية مارهارشترا سعادة السيد إيكنث شيندي، ووزير الصناعة السيد أوداي سامانت أثناء انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

دافوس، سويسرا (المنتدى الاقتصادي العالمي)، وبومباي، الهند: أعلنت آريا القابضة، المجموعة العالمية الرائدة ومقرها قطر، وحكومة ولاية ماهاراشترا، عن توقيع مذكرة تفاهم خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس بسويسرا، والتي تستثمر المجموعة بموجبها أكثر من 20 مليار روبية هندية لإقامة منشأة لتصنيع ألواح الزجاج في ماهاراشترا. ووقع الاتفاقية كل من السيد سوراج ثامبي، المدير التنفيذي لمجموعة آريا القابضة، والدكتور هارشديب كامبلي، الأمين العام لوزارة الصناعة وبحضور رئيس حكومة ولاية مارهارشترا سعادة السيد إيكنث شيندي، ووزير الصناعة السيد أوداي سامانت، والسيد جون دوغلاس المدير التجاري لشركة Alutec Facades.

وفي تعليقه على الاتفاقية قال رئيس حكومة ولاية مارهارشترا سعادة السيد إيكنث شيندي: "ترحب حكومة ماهاراشترا بهذا الاستثمار من آريا القابضة، وترى في مذكرة التفاهم هذه خطوة بالغة الأهمية ضمن جهودنا المستمرة لتنمية الاقتصاد المحلي واستقطاب المزيد من المستثمرين إلى الولاية. نحن واثقون من أن استثمارات آريا القابضة ستسهم في تعزيز القطاع الصناعي في الولاية وتوفر العديد من فرص العمل المتنوعة ابتداء من وظائف العمالة الماهرة وصولاً إلى الوظائف الهندسية والصناعية، كما ستحقق مردودًا ملموسًا في ولايتنا. ونؤكد التزامنا بتقديم الدعم اللازم للمجموعة بما يضمن نجاح جهودها في إنشاء مصنع ألواح الزجاج."

من الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تنسجم مع مبادرة "صنع في الهند" التي أطلقها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عام 2014، والتي تهدف إلى استعادة المكانة الريادية للهند في هذه السوق الهامة لتعزز قدرتها على ممارسة الأعمال واستقطاب نمو غير مسبوق في الاستثمارات الأجنبية. ويعتبر تطوير البنية التحتية عاملًا جوهريًا في استراتيجية الهند للنمو، كما يلعب تصنيع ألواح الزجاج دورًا محوريًا في العديد من القطاعات مثل قطاع التشييد والبناء والسيارات والقطاعات الصناعية. وتتم تلبية قدر كبير من متطلبات ألواح الزجاج من خلال الاستيراد، بينما يستمر الطلب في النمو. وستعمل آريا القابضة على تعزيز الإمدادات المحلية من ألواح الزجاج، ودعم توسع البنية التحتية المحلية ونمو قطاع السيارات ورفع كفاءة الطاقة وتوليد فرص العمل ودعم التطور التقني – انسجامًا مع استراتيجية النمو في الهند.

وبدوره قال معالي الشيخ علي بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة آريا القابضة: "يسعدنا أن نرى استمرار التوسع والاستثمار في أسواق جديدة من خلال مذكرة التفاهم الجديدة، فالهند وجهة فريدة للاستثمار، بينما تتمتع ولاية ماهاراشترا بالعديد من المزايا التي تجعل منها منصة متميزة لإقامة مصانعنا – مثل موقعها المميز وتوفر الأيدي العاملة والبنية التحتية والسياسات المواتية."

يشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية ترسخ التزام حكومة ماهاراشترا تجاه تعزيز التنمية في الولاية وتوفير بيئة محفزة على ازدهار المشاريع والشركات والمساهمة في التقدم المتواصل.

وقال سوراج ثامبي، المدير التنفيذي لمجموعة آريا القابضة: "يسرنا في آريا القابضة أن نكون جزءًا من قصة النمو في الهند عبر هذا الاستثمار الاستراتيجي. ستعمل مصانعنا المتقدمة لألواح الزجاج في ولاية ماهاراشترا على تصنيع ألواح الزجاج لتلبية الطلب المحلي والإقليمي والعالمي، فالهند تشهد طفرة هائلة في تطور البنية التحتية على المستوى الوطني، ونخطط لأن تكون لنا حصة من هذا النمو، إلى جانب خططنا لوضع استراتيجية محكمة لتصدير منتجاتنا عبر شركات محفظتنا."

نبذة عن مجموعة آريا القابضة

مجموعة آريا القابضة هي مجموعة دولية مقرها في قطر، وتعمل في مجموعة من القطاعات المتنوعة كالهندسة والصناعة والتكنولوجيا وخدمات الأعمال والتجارة. وبفضل محفظة متميزة من الشركات الرائدة مثل Alutec المختصة في هندسة الواجهات، وVistas Global المختصة بالتكنولوجيا وخدمات الأعمال، تدعم آريا النمو والابتكار في محفظتها، فيما تحقق قيمة مستدامة لمساهميها وموظفيها وللمجتمعات التي تعمل فيها. وانطلاقًا من التزامنا الثابت تجاه التميّز، فإننا نسعى باستمرار إلى اغتنام الفرص الجديدة والنمو المتواصل بما يضمن بقاءنا في صدارة القطاعات التي نختار العمل فيها. فنحن نتمتع بجذور راسخة تدعم شغف الريادة والالتزام بالتميز، والسعي الدؤوب نحو تحقيق النمو المستدام. كما إننا نسهم باستمرار في إحداث التغيير الملموس نحو غدٍ أفضل من خلال ممارساتنا المسؤولة في مجال الأعمال.

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