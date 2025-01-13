دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بورصة الخليج للسلع، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط للعقود الآجلة والسلع، عن استمرار النمو في عام 2024، حيث حققت أداءً قوياً عبر مؤشرات رئيسية، ما يعزّز مكانتها كمنصة رائدة لتداول السلع في المنطقة. ووفقاً لتقارير الشركة، ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 12 في المئة في العام 2024 حيث تم تداول 1.32 مليون عقدا في العام 2024 مقارنة بـ 1.18 مليون عقداً في عام 2023.

وشهد حجم تداول العقود الآجلة لشهر التسليم نمواً ملحوظاً بنسبة 20 في المئة، حيث ارتفعت من 800 ألف عقداً في عام 2023 إلى 959 ألف عقداً في عام 2024.

وفي تعليقه على أداء البورصة في العام 2024، صرح المدير العام لبورصة الخليج للسلع رائد بن خليفة السلامي:"تُجسّد نتائجنا لعام 2024 الجهود الكبيرة التي بذلها فريق عملنا، وثقة المشاركين في السوق، وأهمية بورصة الخليج للسلع المتزايدة كمنصة موثوقة لتداول النفط الخام. إن زيادة حجم التداول الإجمالي بنسبة 12 في المئة والنمو المذهل بنسبة 20 في المئة في حجم تداول العقود الآجلة لشهر التسليم يؤكدان قدرتنا على تلبية متطلبات السوق بفعالية. وتُعد العقود الآجلة لخام عمان من بورصة الخليج للسلع أداةً رئيسية للتسعير والتحوط، حيث يستخدمها مجموعة واسعة من المشاركين في السوق لاستراتيجيات إدارة المخاطر. وبينما نواصل مسيرة الابتكار والتوسع، فإننا نلتزم بإضافة القيمة لمشاركينا والمساهمة في بناء وتفعيل الدورة الاقتصادية في الشرق الأوسط".

وتواصل بورصة الخليج للسلع التزامها بتقديم حلول مبتكرة، وتعزيز الشفافية، ودفع عجلة النمو في قطاع تداول السلع. ويشكّل الأداء القوي لعام 2024 انطلاقة نحو المزيد من التطورات في عام 2025، مع استمرار البورصة في البناء على نجاحاتها وتوسيع قاعدة عملائها.

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