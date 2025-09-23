أعلنت "هايبرباي"، بوابة الدفع الإلكتروني الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع "ماستركارد" و"مزن"، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "موني 20/20" الشرق الأوسط 2025 الذي استضافته الرياض مؤخراً. وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، والارتقاء بمستوى أمن المعاملات في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

وتُمثل هذه الاتفاقيات محطة بارزة في مسيرة "هايبرباي"، إذ تعزز دورها الريادي في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، وتدعم مبادرات «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى توسيع نطاق اعتماد حلول التقنية المالية وبناء اقتصادٍ رقمي آمن.

وقال مهند عبويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هايبرباي": "تعكس هاتان الشراكتان الاستراتيجيتان التزامنا برسم ملامح مستقبل المدفوعات الرقمية في المنطقة. ويشكل تعاوننا مع «ماستركارد» محطةً فارقة في مسيرة «هايبرباي» نحو تعزيز الشمول المالي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر من الاستفادة من حلول الدفع المتطورة. ويُسهم دمج منصة «فوكال» من «مزن» في تعزيز قدراتنا في مكافحة الاحتيال وترسيخ الثقة في كل معاملة. ومن خلال هاتين الاتفاقيتين، نمضي قُدُماً في رسالتنا الهادفة إلى تقديم تجارب دفع أكثر ابتكاراً وأماناً، لإحداث تحولٍ نوعي في أسلوب إدارة الشركات لعملياتها المالية في ظل تسارع وتيرة تطور الاقتصاد الرقمي."

وتعتزم "هايبرباي"، بالتعاون مع "ماستركارد"، إصدار بطاقات أعمال مخصّصة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار في كل من السعودية والإمارات وقطر. وقد صُمّمت هذه البطاقات لتوفير حلول دفع قابلة للتطوير وآمنة تواكب المتطلبات المستقبلية للقطاع. وتأتي هذه الخطوة عقب حصول "هايبرباي" مؤخراً على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية من البنك المركزي السعودي (ساما)، بما يمكّنها من تسريع وتيرة رقمنة مدفوعات الشركات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وفاعلية أكبر.

أما الشراكة مع «مزن»، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، فتهدف إلى دمج منصة «فوكال» المبتكرة ضمن منظومة "هايبرباي". وتتيح هذه الشراكة تعزيز قدرات هايبرباي في مكافحة الاحتيال، وضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية عبر جميع معاملاتها الرقمية.

وتأتي هذه الشراكات الاستراتيجية في وقت يشهد فيه الإقبال على الحلول الرقمية نمواً متسارعاً في المنطقة. ووفقاً لبيانات "ماستركارد"، أعربت 93% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية عن تفاؤلها بشأن العام المقبل، في حين أن 99% منها تقبل المدفوعات الرقمية، وهو ما يعكس الطلب القوي على حلول الدفع المبتكرة والآمنة والمرنة.

وتُشكل هذه الاتفاقيات خطوةً هامة ضمن جهود "هايبرباي" الرامية إلى تقديم تجارب دفع أكثر ذكاءً وسرعة وأماناً، بما يسهم في تعزيز النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في المنطقة.

