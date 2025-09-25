عبداللطيف جميل للتمويل وقعت تسعة مذكرات تفاهم مع مؤسسات رائدة تهدف إلى دفع عجلة التمويل الرقمي والابتكار

الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للتمويل يسلط خلال جلسة حوارية الضوء على إعادة صياغة مفهوم الجدارة الائتمانية وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت عبداللطيف جميل للتمويل، الرائدة في حلول وخدمات التمويل المبتكرة ويشرف عليها البنك المركزي السعودي، عن مشاركتها بصفة راعي إستراتيجي في مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط 2025، أحد أهم المنصات المؤثرة في المنطقة للابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والمدفوعات والخدمات المالية.

وفي إطار مشاركتها في المؤتمر، وقعت عبداللطيف جميل للتمويل 9 مذكرات تفاهم مع مؤسسات رائدة بهدف دفع عجلة التمويل الرقمي والابتكار. شملت: "أوراكل" وذلك لدعم رحلة التحول الرقمي لعبد اللطيف جميل للتمويل؛ و"لين تكنولوجيز" لتطوير خدمات المصرفية المفتوحة عبر تمكين الشركات من الوصول الآمن إلى بيانات الحسابات البنكية ومعالجة المدفوعات الفورية؛ و"تنويل" لتبسيط وتسريع عملية الحصول على القروض والتمويل؛ و"عزم" لتعزيز كفاءة العمليات الرقمية من خلال حلول التوقيع الإلكتروني؛ و"ديجيتك" لتطوير محتوى مخصص لقطاع الخدمات المالية؛ و"أريب" لتبسيط الوصول إلى القروض الشخصية وقروض السيارات والمنازل؛ و"زد" لتوفير حلول التمويل متناهي الصغر المدمجة للشركات الصغيرة والأفراد؛ و"آي دي سي" لتمكين المنشآت من إدارة وتحليل كميات ضخمة من البيانات المتنوعة من أجل تحليلات متقدمة ومبادرات الذكاء الاصطناعي؛ و "تموَّل" لربط العملاء بالمؤسسات المالية الموثوقة لتسهيل الحصول على قروض مصممة حسب احتياجاتهم.

كما شاركت عبداللطيف جميل للتمويل خلال المؤتمر في اجتماعات رفيعة المستوى مع مجموعة من صناع القرار، حيث استعرضت أحدث حلولها الرقمية والمالية المبتكرة، والتي تهدف لتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمولية المالية في جميع أنحاء المملكة والمنطقة عموماً.

وشارك الدكتور خالد الشريف، الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للتمويل، في جلسة حوارية بعنوان "وضع تصور جديد للجدارة الائتمانية: من الدرجات التقليدية إلى الهوية المالية". وسلطت الجلسة الضوء على كيفية تحول درجات الائتمان التقليدية إلى هويات مالية ديناميكية، بالاستفادة من أطر الخدمات المصرفية المفتوحة ومصادر البيانات البديلة لبناء نماذج للجدارة الائتمانية أكثر دقة وشمولية ومواكبة للمستقبل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور خالد الشريف: "وفر مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط منصة فعّالة لعرض رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز مكانتنا بوصفنا الوجهة المالية المفضّلة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال منحها فرص النمو ودعم استدامتها على المدى الطويل. ويسرنا توقيع اتفاقيات مهمة مع شركاء إستراتيجيين تماشياً مع التزامنا بتعزيز الابتكار، وترسيخ علاقات التعاون، ودفع عجلة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية".

وأضاف: "في ظل التطور المستمر الذي تشهده منظومة التكنولوجيا المالية، نعمل على إعادة صياغة مفهوم الجدارة الائتمانية، بالانتقال من الدرجات التقليدية إلى بناء هويات مالية شاملة تفتح آفاقاً جديدة للنمو والفرص والمرونة. وتواصل عبداللطيف جميل للتمويل تقديم حلول جديدة والمساهمة في تطوير القطاع المالي في المنطقة".

ويؤكد حضور عبداللطيف جميل للتمويل في مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط، دورها الرائد في رسم ملامح مستقبل قطاع التمويل، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية، وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في المنطقة.

لمحة حول عبداللطيف جميل للتمويل

تلتزم عبداللطيف جميل للتمويل، التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، بتقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوقة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز تمكين العملاء ويلبي احتياجات سوق التمويل المتطورة. وفي عام 2024، نجحت في تخطي حاجز 3.5 مليار ريال سعودي في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال برنامج "باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر"، حيث دعمت أكثر من 283,000 رائد أعمال ومنشأة صغيرة حتى الآن.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.aljfinance.com]

