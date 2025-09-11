المشروع يضم 230 وحدة سكنية تتراوح بين الاستوديوهات والشقق المؤلفة من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف، زُوّدت جميعها بمسابح خاصة .

دبي تشهد طفرة متسارعة في المشاريع السكنية التي تحمل علامات تجارية، والتي تمثل حالياً 8.5% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية، بما يعكس شهية قوية لدى المستثمرين، وتوجهاً ملحوظاً نحو مشاريع تتمحور حول الهوية وأسلوب الحياة.

دبي - الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "ليوس للتطوير العقاري" رسمياً عن إطلاق "هادلي هايتس 2" في مدينة دبي الرياضية، ليكون أول مشروع سكني في العالم يحمل علامة بطل أولمبي. وتم تطوير هذا المشروع بفضل علاقة الشراكة التي جمعت الشركة المطورة مع بطل السباحة البريطاني العالمي توم دين، الفائز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، ليجسّد مفاهيم الأداء المتميز والصحة المستدامة والابتكار.

وبالاستناد إلى النجاح المبكر الذي حققه مشروع "هادلي هايتس" (المرحلة الأولى) في قرية جميرا الدائرية، يقدّم "هادلي هايتس 2" 230 وحدة سكنية، تشمل استوديوهات وشققاً من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف، وتكون جميعها مزوّدة بمسابح خاصة. ويضم المشروع مجموعة من المرافق بمستوى أولمبي، حيث تشمل صالات رياضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومسارات جري على سطح المبنى، ومنصات لتمارين القوة والتحمّل (كروس فيت) في الهواء الطلق، وأنظمة محاكاة رياضية متقدمة، وحدائق صحية، وملاعب للأطفال.

وبالتوازي مع تركيز المدن حول العالم على تصميم البيئات التي تساعد على تعزيز الصحة، تسود حالة من الإدراك على نحو متزايد إزاء الدور الذي تلعبه العمارة والتخطيط الحضري في تشكيل أسلوب حياة الأفراد وحركتهم وتواصلهم. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة سبّاقة في هذا التوجّه، حيث يضع "المخطط الحضري 2040" الصحة المستدامة في صميم التنمية المستقبلية. ويجسّد "هادلي هايتس 2" هذه الرؤية، وذلك من خلال توفير بيئة متكاملة، من شأنها أن تُمكّن السكان من الاستفادة من طيف واسع من المرافق التي تدعم اللياقة البدنية والصحة النفسية، إلى جانب أثرها الإيجابي في تعزيز روح المجتمع.

ويأتي الإطلاق في وقت تواصل فيه المساكن ذات العلامات التجارية اكتساب زخم متصاعد في دبي، حيث تمثل حالياً 8.5% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية. ويعكس هذا الطلب المتزايد تحوّل أولويات المشترين نحو مشاريع لا تحقق عوائد قوية فحسب، بل توفر أيضاً أسلوب حياة مميزاً وهوية خاصة. ويستجيب "هادلي هايتس 2" مباشرة لهذا التوجّه، لا سيّما وأنه يجمع بين الصحة المستدامة والأداء والقيمة طويلة الأمد في مشروع سكني واحد.

وقال روي ليو، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة "ليوس للتطوير العقاري": "تحدونا قناعة راسخة في "ليوس للتطوير العقاري" بأن الأماكن التي نبنيها يجب أن تساعد الناس على الاستمتاع بحياة حياة أفضل. ومن خلال التعاون مع توم دين، البطل الأولمبي العالمي الفائز بثلاث ميداليات ذهبية، تمكنا من تحقيق نجاح مرموق، يتمثل في تطوير مشروع يُجسّد روح الأداء والصحة المستدامة في تفاصيل الحياة اليومية. إن "هادلي هايتس 2" ليس مجرد مبنى سكني يوفر الشقق بمرافق متطورة، بل إنه يعدّ بحق مجتمعاً تم تصميمه لتحفيز الأفراد على تجاوز قدراتهم المعتادة، واستعادة طاقاتهم، وتحقيق الازدهار. أما بالنسبة إلينا، فإننا ننظر إلى هذا المشروع على أنه تجسيد للتطوير العقاري الهادف، واستجابة للطلب المتزايد في دبي على المشاريع السكنية التي تعبّر عن أسلوب الحياة والهوية."

وتحتوي كل وحدة على مسبح خاص، ونوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، وتصاميم داخلية مستوحاة من المناظر الطبيعية الهادئة. وتضفي الألوان الدافئة والأنسجة الطبيعية والتشطيبات العصرية لمسة مشرقة وهادئة على الأجواء، فيما يبرز المسبح الواسع "سكايلاين بيتش" كعنصر أيقوني يطل على القناة المائية، بامتداد رملي أبيض، وإطلالات بانورامية، تمنح السكان تجربة يومية شبيهة بالمنتجعات.

أنواع الوحدات وأسعارها:

استوديو (57 وحدة): 422 - 515 قدم مربع، تبدأ من 727,328 درهماً .

شقق من غرفة واحدة (69 وحدة): 858 - 1,039 قدم مربع، تبدأ من 1,109,792 درهماً .

شقق من غرفتين (93 وحدة): 1,208 - 1,390 قدم مربع، تبدأ من 1,580,626 درهماً .

شقق من 3 غرف (11 وحدة): 1,587 - 1,632 قدم مربع، تبدأ من 2,025,145 درهماً .

وتم تطوير المشروع بواسطة فريق تصميم عالمي استلهم مفاهيمه من الحركة والانسيابية والأشكال الطبيعية، حيث تعكس الواجهة المنحنية للمبنى تدفق الماء، فيما تُضفي المواد التفاعلية مع الضوء إطلالة متجددة للمبنى في النهار والليل.

ويتمتع مشروع "هادلي هايتس 2" بموقع حيوي في مدينة دبي الرياضية يتيح الوصول السريع إلى الطرق الرئيسية، مثل شارع E311 وشارع حصة، ويقع بالقرب من المطارين الدوليين في دبي، ودبي مارينا، ونخلة جميرا. ومن المتوقع أن يُعزز خط المترو الأصفر الجديد خيارات الترابط والسهولة في التنقل. وتضم المنطقة المحيطة عدداً من المدارس الدولية وملاعب الغولف والأكاديميات الرياضية المرموقة، ما يجعلها وجهة مرغوبة للعائلات والمستثمرين على حد سواء.

ويمثل "هادلي هايتس 2" نموذجاً جديداً للحياة الرياضية المستقبلية في مدينة دبي الرياضية، إذ يجمع بين العمارة الديناميكية المستوحاة من التصاميم المعمارية التي تحاكي حركة الهواء وانسيابيته، والابتكارات الرقمية، ومفاهيم الصحة الذهنية المتطورة، ليقدم بيئة سكنية تم تطويرها خصيصاً لتناسب أبطال الغد.

نبذة عن ليوس للتطوير العقاري

ليوس للتطوير العقاري هي شركة التطوير العقاري البريطانية الوحيدة التي حققت نجاحاً استثنائياً في سوق العقارات السكنية الرئيسي الشديد التنافسية في دبي. بفضل تاريخها العريق والتراث البريطاني المرموق ومحفظتها المتميزة من المشاريع البارزة في لندن، نجحت "ليوس" في ترسيخ مكانتها كأسرع مطوّر عقاري يحصل على صفة "المطوّر الرئيسي" في دبي، واضعة بذلك معايير جديدة في السرعة والابتكار والتنفيذ.

تتخصص ليوس للتطوير العقاري، الراعي الرسمي لنادي "بورنموث" في الدوري الإنجليزي الممتاز، في المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، مقدمةً باقة متكاملة من الخدمات، تشمل توفير الأراضي وإدارة الأصول. مع محفظة متنامية من المجمعات السكنية عالمية المستوى في منطقة ميدان، وقرية جميرا الدائرية، وقرية جميرا المثلثة، ودبي لاند، وغرينوود رويال، تواصل "ليوس" إعادة تعريف معايير العقارات العالمية، جامعةً بين التميز البريطاني الأصيل والأداء الاستثنائي.

