إسطنبول، تركيا - استكمالاً لسلسلة إطلاقاتها العالمية التاريخية التي انطلقت من مصر عند سفح أهرامات الجيزة وعلى الساحل الشمالي في مدينة العلمين، حطّت شركة «بن غاطي» رحالها في مدينة إسطنبول التركية لتواصل تجسيد رؤيتها العالمية، مُزيحةً الستار عن مشروعها الجديد «سكاي بليد» في دبي بتكلفة تبلغ 2 مليار درهم إماراتي. واحتفت الشركة بهذا الإطلاق العالمي المتميز عبر حفل عشاء فاخر استضافه فندق «ريكسوس ترسان إسطنبول» ذو الخمس نجوم، والذي يتمتع بإطلالات ساحرة على «القرن الذهبي» و«مضيق البوسفور».

وقد شهد الحفل حضوراً لافتاً تجاوز 2,000 ضيف من كبار الشخصيات، شمل نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والدبلوماسيين وأبرز الرموز الثقافية، ممن اجتمعوا للاحتفاء بهذه المناسبة الاستثنائية. وتولى تقديم الحفل نجم هوليوود الشهير تيري كروز، الذي أضفى حضوره مزيداً من البريق والجاذبية على هذه الأمسية الفريدة. واستمتع الضيوف بأجواء العشاء الفاخر على الأنغام الموسيقية الحية التي عزفتها فرقة أوركسترا متكاملة، مما خلق أجواءً راقية مفعمة بالفن والإبداع عكست جوهر مشروع «سكاي بليد» وقيمه الجمالية، وتناغمت مع فخامته وتصميمه المبتكر.

وشكّل الكشف عن مشروع «سكاي بليد» ذروة فعاليات الأمسية، حيث قُدِّم المشروع بوصفه فرصة استثمارية لا تُضاهى للتملك في أرقى مناطق وسط مدينة دبي ضمن «بوليفارد برج خليفة». ويجسد المشروع تحفة معمارية جريئة، إذ يضم 621 وحدة سكنية متنوعة تشمل أجنحة ملكية، واستوديوهات فاخرة مع أحواض جاكوزي خاصة، ووحدات ملكية حصرية مكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم مزودة بمسابح خاصة. وسيتألق البرج في قمته بوجود «مسبح إنفينيتي سكاي» المعلق، الذي سيتيح للسكان الاستمتاع بإطلالات بانورامية خلابة على «برج خليفة» وأفق «وسط مدينة دبي» الساحر، ليقدم تجربة سكنية لا مثيل لها.

وإدراكاً منها للاهتمام الكبير الذي يبديه المستثمرون الأتراك، أعلنت شركة «بن غاطي» عن تنظيم فعالية مبيعات حصرية لمدة خمسة أيام تلي حفل الإطلاق الدولي. وستُقام هذه الفعالية في فندق «سويس أوتيل البوسفور» خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر، وستوفر للمهتمين فرصة الحصول على استشارات مخصصة وتوجيهات استثمارية شخصية، إلى جانب الاستفادة من عروض حصرية متاحة للحاضرين فقط، بهدف تلبية متطلباتهم وتسهيل قراراتهم الاستثمارية.

وبهذه المناسبة، صرّح محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة المحدودة، قائلاً: "مشروع «سكاي بليد» ليس مجرد برج سكني، بل هو إرث من الفخامة في أرقى شوارع البوليفارد على مستوى العالم، ويُعد واحداً من آخر المشاريع القليلة التي سترى النور في قلب «وسط مدينة دبي». ومن خلال الكشف عن هذا الصرح المعماري في إسطنبول، المدينة التي تمثل ملتقى القارات، فإننا نؤكد من جديد على رسالتنا الرامية إلى مد الجسور بين الثقافات، وابتكار أيقونات معمارية تتجاوز الحدود والأجيال".

ويعكس هذا الإطلاق العالمي في إسطنبول الحضور العالمي المتنامي لشركة «بن غاطي»، والذي يأتي في أعقاب العروض التاريخية التي نظمتها في مصر، والتي أرست معايير جديدة لفعاليات إطلاق المشاريع العقارية على الساحة الدولية، مؤكدةً على قدرتها على تنظيم أحداث استثنائية تليق بمشاريعها الكبرى.

ومن خلال مشروع «سكاي بليد»، تواصل «بن غاطي» الارتقاء بمفهوم الحياة الفاخرة، حيث يجمع المشروع بين الابتكار المعماري، والصدى الثقافي، والقيمة الاستثمارية العالية في كيان تطويري واحد عالمي المستوى، ليقدم بذلك نموذجاً فريداً يجسد رؤية الشركة المستقبلية.

حول مجموعة بن غاطي القابضة:

تُعد شركة "بن غاطي" القابضة واحدة من أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك محفظة متنامية تضم أكثر من 80 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 70 مليار درهم إماراتي. وهي تشتهر بريادتها في تطوير مشاريع سكنية تحمل مجموعة من أرقى العلامات الفاخرة، حيث أبرمت شراكات استراتيجية مع علامات دولية بارزة مثل "بوغاتي" و"مرسيدس-بنز" و"جاكوب آند كو"، لتقديم روائع معمارية تجمع بين الابتكار والفخامة. ويأتي نمو الشركة المتسارع انطلاقاً من قاعدتها المالية الراسخة واستراتيجيتها المنضبطة في النمو والتوّسع، مدعومةً بتصنيفات ائتمانية قوية عند مستوى BB- من وكالة "فيتش" وBa3 من وكالة "موديز"، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة واستقرار الشركة على المدى الطويل.

ويواصل المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، ترسيخ إرث العلامة في مجالات التميّز المعماري وجودة البناء الاستثنائية، إذ نجحت الشركة حتى اليوم في تسليم أكثر من 12,000 وحدة سكنية، وتضم محفظتها مشاريع متنوعة تتراوح بين مجتمعات سكنية متكاملة بتصاميم أنيقة وأسعار مناسبة، وصولاً إلى مشاريع سكنية فاخرة للغاية تشكّل معياراً جديداً في سوق العقارات الفاخرة بدبي.

-انتهى-

#بياناتشركات