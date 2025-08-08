دبي ، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت باركو ديفلوبرز ، " وهي شركة تطوير عقاري جديدة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ، أسسها فريق من الخبراء الذين يتمتعون بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجالات العقارات ، والتمويل ، والاستشارات ، والأغذية والمشروبات ، والتصنيع" ، عن دخولها رسمياً إلى سوق العقارات في الإمارات ، مع خطط لتطوير أكثر من 2 مليون قدم مربع من المجتمعات السكنية المنخفضة إلى المتوسطة الارتفاع في كل من دبي ورأس الخيمة .

وقد نجح فريق القيادة في باركو ديفلوبرز في تنفيذ مشاريع عقارية واستثمارية في أوروبا وأمريكا الشمالية ، ويأتي اليوم بخبراته العالمية إلى السوق الإماراتي برؤية واضحة تتمثل في تطوير مجتمعات سكنية قائمة على القيم ، تجمع بين الراحة والتكنولوجيا ، وتستهدف الفئات غير المخدومة بالشكل الكافي من المستخدمين النهائيين .

من المقرر أن يتم إطلاق أولى المشاريع في دبي الجنوب ، بدءاً من مشروع سكني مصمم بعناية سيتم الإعلان عنه قريباً . كما تشمل الخطة المستقبلية مشاريع قادمة في مناطق أرجان ، ومجمع دبي لاند السكنيDLRC ، وتلال جبل علي ، مع التركيز على الأحياء الناشئة التي توفر جودة معيشية عالية وإمكانيات نمو طويلة الأجل .

وقال صفدر بادامي - المدير في شركة باركو ديفيلوبرز :" من خلال خبرتنا التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في مختلف القطاعات ، تعلمنا أن النجاح المستدام يكمن في فهم الاحتياجات الحقيقية للسوق وتنفيذ المشاريع بدقة . هناك فرصة واضحة لخدمة العدد المتزايد من المهنيين والعائلات الذين يبحثون عن أكثر من مجرد مسكن ، نحن هنا لنقدم أسلوب حياة عصري ومترابط وبأسعار عادلة . "

ويتماشى التركيز على دبي الجنوب في المشاريع الأولى مع التحول السريع الذي تشهده المنطقة لتصبح مركزاً رئيساً للأعمال والسكن ، مدعوماً بقربها من مطار آل مكتوم الدولي وبنية إكسبو 2020 التحتية .

من جانبه ، قال سعدات باجوا - المدير في شركة باركو للتطوير :

" في باركو، نعيد تصوير أسلوب المعيشة السكنية في الإمارات من خلال تقديم مجتمعات سكنية ذكية عالية الجودة إلى الأسواق الناشئة . نعتمد نهجاً منضبطاً يستند إلى البيانات في عملية التطوير ، يركز على تحقيق قيمة طويلة الأجل بدلاً من الأرباح قصيرة الأجل . كل مشروع نقوم به مدعوم بتحليل سوقي دقيق ، وممارسات تصميم فعالة ، والتزام بالبناء المستدام . "

وتركّز باركو ديفلوبرز على تقديم منازل توفر الاستخدام العالي ، والتصميم العصري ، والمرافق المدعومة بالتكنولوجيا ، مصممة خصيصاً للمستخدمين النهائيين وليس للمستثمرين على المدى القصير . ومن خلال استهداف المشترين من ذوي الدخل المتوسط في مناطق النمو الرئيسة ، تهدف الشركة إلى سد فجوة مهمة في السوق مع خلق قيمة طويلة الأجل للمقيمين وجميع الأطراف المعنية .

نبذة عن باركو ديفلوبرز

باركو ديفلوبرز هي شركة تطوير عقاري مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة ، يديرها فريق من الخبراء يتمتعون بخبرة تتجاوز 25 عاماً في قطاعات متعددة تشمل العقارات ، التمويل ، الاستشارات ، الأغذية والمشروبات ، والتصنيع . تأسست الشركة على مبادئ عملية ، تنفيذية ، والمصداقية ، وتدمج بين التطوير الكامل للمشاريع والعقلية الاستثمارية طويلة الأمد . ومع سلسلة متنامية من المشاريع في دبي ورأس الخيمة ، تلتزم باركو ديفلوبرز ببناء مجتمعات سكنية قائمة على القيمة ، تمزج بين التكنولوجيا الذكية ، الوظيفية ، والراحة بهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة للمستخدمين النهائيين في دولة الإمارات العربية المتحدة .

