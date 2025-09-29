القاهرة: أطلقت بيبسيكو مصر المرحلة الثانية من برنامجها "عايشين بخيرها"، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية وبدعم من مؤسسة بيبسيكو، الذراع الخيري للشركة، وبرعاية شيبسي وذلك خلال فعاليات موسم زراعة البطاطس السادس بمحافظة بني سويف. وتمتد المرحلة الثانية على مدار ثلاث سنوات في محافظتي بني سويف والمنيا باستثمارات تبلغ 2 مليون دولار أمريكي. يهدف البرنامج إلى الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال دعم المزارعين من النساء والرجال والشباب لزيادة إنتاجيتهم الزراعية وتحسين دخولهم وتعزيز قدرتهم على التكيّف مع تحديات تغيّر المناخ. كما يعمل على توسيع فرصهم في الوصول إلى مشترين جدد وأسواق جديدة داخل السوق الزراعي المحلي. كذلك يسعى البرنامج إلى تعزيز التوطين الزراعي وربط الإنتاج المحلي مباشرةً بسلسلة توريد "شيبسي"، حيث يقوم نحو 90% من المزارعين المشاركين ببيع محصول البطاطس للشركة، ليصبح محصولًا مصريًا خالصًا – من أرض مصرية وبأيادٍ مصرية – يتحوّل إلى منتج مصري يصل بفخر إلى المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت في محافظة بني سويف بحضور معالي الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وكريم خضر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيبسيكو مصر، وفيفيان ثابت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية، والدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، وقد قدم الاحتفالية الفنان أحمد مجدي. وشهدت الاحتفالية مشاركة واسعة من المزارعين والمزارعات المستفيدين من البرنامج وعائلاتهم، إلى جانب متطوعين من فريق عمل بيبسيكو مصر الذين شاركوا في زراعة المحصول الجديد.

يمثل إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج بداية جديدة في رحلة بيبسيكو مصر ضمن استراتيجيتها pep+‎ (PepsiCo Positive)، وهي خطة التحول الشاملة للشركة التي تضع الاستدامة والإنسان وكوكب الأرض ضمن أولوياتها لخلق القيمة وتحقيق النمو. وتواصل هذه المرحلة التزام بيبسيكو الراسخ بدعم الزراعة المستدامة، وتمكين المزارعين المحليين، والنهوض بالمجتمعات الريفية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030.

في مرحلته الثانية، يستهدف برنامج "عايشين بخيرها" أكثر من 180 ألف مستفيد، من بينهم 20 ألف مزارع مباشر، من خلال مبادرات متنوعة لدعم الدخل والصحة والتمكين. يشمل ذلك تكوين 40 مجموعة تسويق إنتاجي تضم أكثر من 600 عضو لزيادة قدرة المزارعين على بيع محاصيلهم بأسعار عادلة، وإطلاق مبادرات ادخار وتمويل شبابي يستفيد منها أكثر من 200 شاب وفتاة بقيمة مدخرات تتجاوز 18 مليون جنيه. كما يدعم البرنامج 6 وحدات صحية ريفية ويطبق برامج تغذية أسرية يستفيد منها أكثر من 150 ألف شخص، ليجمع بين تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز معيشة الأسر الريفية وصحتها.

وعلى المستوى الزراعي، يركز "عايشين بخيرها" على تبني الممارسات التجديدية التي تعتمد على طرق زراعة عملية وبسيطة تساعد المزارعين على زيادة إنتاجيتهم والحفاظ على الأرض. ويشمل ذلك الانتقال من موسم زراعي واحد إلى مواسم متعددة على مدار العام، وتنويع المحاصيل بما يعزز خصوبة التربة، إلى جانب الممارسات الزراعية الذكية لمواجهة تغير المناخ. هذه الخطوات تضمن زراعة أفضل وتوفير دخل مستقر للمزارعين.

وفي كلمته أعرب محافظ بني سويف عن سعادته على المشاركة في هذه الفعالية، التي تعد حلقة جديدة ضمن سلسلة من الإنجازات تمثل نموذجا للنجاح تؤكد وبشكل واضح التناغم الذي يجمع بين أجهزة تنفيذية وهيئات ومؤسسات دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص، وهو ما يتسق مع توجه الدولة في مجال تضافر كافة الجهود لتنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، موجها تحية خاصة لسيدات بني سويف، اللائي كن اللبنة الأولى للمشروع في مرحلة البداية وبفضل جهودهن والتزامهن تجاوز مرحلة التجربة لتكون بني سويف نموذجا ملهما يمكن تعميمه والتوسع فيه، خاصة وأن المشروع يركز على نموذج الزراعات التعاقدية، ويسعى إلى التوسع في إدخال عدد من الأنواع الجديدة من الخضار والمحاصيل الاستراتجية.

وأشار المحافظ إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع خير دليل على نجاح المرحلة الأولى خلال السنوات القليلة الماضية، لاسيما أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لإقامة مشروعات مستدامة وتمكين المرأة بشكل عام والريفية بشكل خاص، وتكاملاً مع جهود الدولة لتطوير قرى حياة كريمة، فضلا عن كونه رافدا جديدا يندرج تحت محور التنمية الزراعية التي تعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي تضمنتها الإستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها المحافظة منذ 2020 ، والتي تضم 6 قطاعات رئيسية تمتلك فيها بني سويف مزايا نسبية وتنافسية.

وقال كريم خضر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيبسيكو مصر: "تضع الحكومة المصرية التوطين الزراعي وتمكين المجتمعات الريفية ضمن أولوياتها، وهو ما يتماشى مع رؤية بيبسيكو. برنامج ’عايشين بخيرها‘ هو ركيزة أساسية في برنامج بيبسيكو الزراعي، أحد أكبر البرامج عالميًا، ويُجسّد التزامنا بدعم المزارعين المصريين. نحن نستثمر في زراعة نحو 40,000 فدان لتلبية 100% من احتياجات شيبسي من البطاطس محليًا. هذه بطاطس مصرية، تُزرع في أرض مصرية، بأيادٍ مصرية، وتُقدَّم كمنتج مصري خالص يصل لكل بيت."

وأضاف خضر: " المرحلة الثانية ليست مجرد استمرار، بل خطوة أوسع لتمكين صغار المزارعين والنساء والشباب، وتزويدهم بالمعرفة والممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على الأرض وتزيد الإنتاجية. نجاح البرنامج هو انعكاس لقوة الشراكات بين بيبسيكو، ومؤسسة كير مصر، ومؤسسة بيبسيكو، والجهات الحكومية، ليكون نموذجًا للتنمية المتكاملة التي تجعل الزراعة المصرية قلب استراتيجيتنا."

وفي هذا السياق، قال سي. دي. جلين، الرئيس العالمي للعمل الخيري ورئيس مؤسسة بيبسيكو:

"نفخر بأننا أطلقنا برنامج "عايشين بخيرها" في مصر منذ خمس سنوات كجزء من مبادرة عالمية نُفذت في مناطق مختلفة من العالم. لقد كانت مصر قصة نجاح حقيقية، حيث أظهر المزارعون المصريون كيف يزرعون في أرض مصرية بأيدٍ مصرية ليقدّموا منتجات مصرية تدعم الأمن الغذائي وتحسّن سبل العيش المحلية. ومع سعي مؤسسة بيبسيكو لإحداث تغيير إيجابي من خلال شراكات مجتمعية طويلة الأمد وحلول مستدامة، تمثل هذه المرحلة الجديدة محطة محورية في رحلتنا لتحقيق أثر ملموس ودائم. فمن خلال الجمع بين الابتكار الزراعي والتمكين الاقتصادي، نعمل على بناء أسر أقوى ومجتمعات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المستقبل."

ووصفت فيفيان ثابت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية، برنامج "عايشين بخيرها" بأنه رحلة تغيير حقيقية داخل المجتمعات الريفية، قائلة: "هذا البرنامج لم يعد مجرد مبادرة لدعم المزارعين، بل أصبح منصة أوسع تشارك فيها النساء والرجال والشباب معًا، ليبنوا مستقبل أكثر استدامة. المرحلة الثانية تنطلق من نجاحات المرحلة الأولى، لكنها تضيف بعداً جديداً للشمولية، حيث أصبح الشباب شركاء أساسيين في توفير الحلول الزراعية والاقتصادية."

وأضافت: "من خلال تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتوسيع الوصول إلى التمويل الرقمي، نحن نؤسس نهج متكامل يربط الزراعة بفرص العمل، ويحل التحديات المناخية إلى فرص للنمو. "عايشين بخيرها" اليوم هو برنامج حياة كاملة، يخلق مجتمعات أكثر قوة ومرونة وقدرة على مواجهة المستقبل."

جدير بالذكر أن المرحلة الأولي من برنامج " عايشين بخيرها" انطلقت عام 2019 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة كير مصر ومؤسسة بيبسيكو، لتمكين آلاف المزارعين والمزارعات في محافظات البحيرة والجيزة والمنيا وبني سويف، نجحت في تحقيق إنجازات بارزة، شملت الوصول إلى أكثر من 500 ألف مستفيد في أربع محافظات، وزيادة إنتاجية البطاطس بنسبة 30%، وتمكين أكثر من 10 آلاف مزارعة بالأدوات والتدريب، فضلاً عن مساعدة أكثر من 16 ألف سيدة على تأسيس أكثر من 4,700 مشروع صغير‎ من خلال مجموعات الادخار. كما ساهم البرنامج في ترشيد استخدام المياه وإعادة أكثر من مليار لتر من مياه الري، وتوسيع سلاسل القيمة لتشمل محاصيل جديدة مثل الخرشوف والعنب والثوم والبصل والبامية.

