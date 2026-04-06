اختتمت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني فعاليات «ماراثون بوبا»، الذي أُقيم في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مدينة مسك» بالرياض، تحت إشراف وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبمشاركة أكثر من 2,700 متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار والقدرات، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة.

وشهدت الفعالية مشاركة متسابقين من 51 جنسية، إلى جانب 593 مشاركًا ضمن مجموعات الرياضة المجتمعية، في مؤشر يعكس الطابع الدولي والتنوع المجتمعي للفعالية.

وأسهم الماراثون في جمع شريحة واسعة من المجتمع ضمن حدث رياضي واحد، مما عزّز الوعي بأهمية النشاط البدني وشجّع على تبنّي أنماط حياة صحية، في إطار دعم الجهود المشتركة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة.

ويأتي تنظيم ماراثون بوبا هذا العام تحت شعار "كل خطوة تصنع فرق"، ليجسد توجه بوبا العربية نحو تحسين جودة الحياة وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بالصحة والرفاه. كما يعكس الحدث التزام بوبا العربية المستمر بدعم المبادرات المجتمعية التي تُسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أنماط حياة أكثر نشاطًا واستدامة، بما يترك أثرًا إيجابيًا يمتد لما بعد الحدث نحو مستقبل أكثر صحة وحيوية.

كما حضر وشارك في الحدث عدد من القيادات البارزة، من بينهم الدكتور بدر البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، وطارق العمودي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بوبا العربية، حيث شاركا في السباق، في خطوة تعكس دعم القيادات الوطنية للمبادرات المجتمعية والصحية.

منافسة مليئة بالحماس

شهد الماراثون أجواءً حماسية بين المشاركين الذين تنافسوا في ثلاث فئات من المسافات: 2 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، بما أتاح الفرصة لمختلف فئات المجتمع للمشاركة، من المبتدئين إلى العدّائين الأكثر خبرة.

واختُتمت الفعالية بحفلٍ لتكريم الفائزين في مختلف فئات السباق، حيث جرى تتويج 3 فائزين من كلٍّ من الجنسين، وسط أجواء احتفالية وتفاعل كبير من المشاركين والحضور.

كما سجلت نسبة مشاركة السيدات ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 40% مقارنة بـ 34% في نسخة 2024، ما يعكس تنامي مشاركة المرأة في الفعاليات الرياضية وتعزيز حضورها في المشهد الرياضي.

تجربة رياضية ومجتمعية متكاملة

تضمن الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة، شملت أنشطة رياضية تفاعلية ومنطقة مخصصة للعائلات، إلى جانب منصات الشركاء ومناطق الطعام والمشروبات، إضافة إلى عروض ترفيهية وموسيقية حية أضفت أجواءً حيوية على الفعالية.

وشهد الماراثون دعمًا من عدد من الشركاء والرعاة، من بينهم: ASICS، وNova، وPlenty SLD’s، وJoe & The Juice، وWA Café، وExtreme Nutrition، وBreath، وDelta Fitness، وNAQAA Solutions لخدمات الاستدامة، الذين أسهموا في إنجاح الحدث وتقديم تجربة متكاملة للمشاركين.

كما شاركت عيادات بوبا في تقديم خدمات طبية ميدانية متكاملة، من خلال توفير استشارات متخصصة لنمط الحياة الصحي وتعزيز الوعي بالسلوكيات الصحية، إلى جانب التعامل مع مجموعة من الحالات الطبية المتنوعة بكفاءة عالية، بما يعكس جاهزية الفرق الطبية وقدرتها على الاستجابة الفورية. كما تم توفير سيارات إسعاف مجهزة وفرق إسعافية مدربة، لضمان أعلى مستويات السلامة والرعاية الصحية، بما يعزز من تجربة المشاركين ويؤكد التزام المنظمين بتوفير بيئة آمنة وصحية طوال الفعالية.

الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

وفي إطار التزام بوبا العربية بدعم مفاهيم الاستدامة، شهدت الفعالية تنفيذ مبادرة متكاملة لإعادة التدوير، شملت توزيع عدد كبير من الحاويات الصديقة للبيئة في نقاط مختلفة داخل موقع الفعالية، حيث تم جمع وإعادة تدوير 20 كجم من البلاستيك، في انعكاس واضح للحرص على تبني ممارسات بيئية مسؤولة ومستدامة.

وأسهمت المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 20 كجم من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 115.48 كيلوواط/ساعة من الطاقة، إلى جانب الحفاظ على 0.504 متر مكعب من مساحة المكبات وتقليل استهلاك النفط بمقدار 0.326 برميل، مع توعية الزوار بأهمية فرز المخلفات وتشجيعهم على تبنّي ممارسات بيئية مسؤولة.

كما تم توزيع نباتات على العدّائين مرفقة برسائل توعوية تشجعهم على مواصلة رحلتهم نحو الاستدامة في منازلهم.

وتأتي هذه المبادرة دعمًا لمستهدفات رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، حيث تشجع الأفراد على تبنّي ممارسات مستدامة تبدأ بخطوات بسيطة، مثل زراعة نبتة في المنزل، بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة في المجتمع، انطلاقًا من شعار:

"خذها لبيتك وساعدها تزهر، فمعًا ننمو نحو الاستدامة… ابدأها بنبتة".

واستُكملت التجربة بتوفير منطقة مخصصة للتعافي الرياضي، تضمنت معدات تساعد المشاركين على استعادة نشاطهم بعد السباق.

تعزيز نمط الحياة الصحي

وتعليقًا على هذا الحدث، قال فراس التميمي، المدير العام – مبيعات الشركات في بوبا العربية:

"يمثل ماراثون بوبا إحدى المبادرات المجتمعية التي نحرص من خلالها على تشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط، في ظل تزايد الوعي بأهمية النشاط البدني ودوره في تحسين جودة الحياة.

وقد حرصنا على تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والأنشطة التفاعلية في أجواء محفزة، بما يدفع مختلف فئات المجتمع إلى المشاركة".

وأضاف:"نؤمن في بوبا العربية بأن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم الصحة العامة وترسيخ ثقافة الرياضة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر نشاطًا وصحة، ويعزز مفاهيم الوقاية قبل العلاج".

نحو مستقبل صحي ومستدام

وتواصل بوبا العربية دعمها للمبادرات المجتمعية وتعزيز مفاهيم الصحة والرفاه، عبر إطلاق مبادرات صحية بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركاء المحليين، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي ودعم الاستدامة. كما تتجه الشركة إلى توسيع نطاق فعالياتها الرياضية في عدد من مدن المملكة، إلى جانب تطوير شراكات نوعية تسهم في تقديم تجارب مجتمعية متكاملة، تعزز من تبنّي أنماط حياة صحية وترتقي بجودة الحياة، بما يعكس رؤية بوبا العربية في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.

نبذة عن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني:

تأسست بوبا العربية في المملكة العربية السعودية عام 1997 كشراكة بين بوبا العالمية ومجموعة ناظر لتصبح بعدها في 2008 شركة مساهمة عامة بأنجح عملية طرح اكتتاب في قطاع التأمين، وتعتبر بوبا العربية شركة سعودية جزء من شبكة بوبا العالمية، وتقدم خدمات رعاية صحية بمستويات عالمية للأفراد والأسر وأكبر الشركات والمنشآت في المملكة، وتمتاز بتوفير أكبر شبكة مستشفيات دولية تضم 1.2 مليون جهة في 190 بلدًا حول العالم.

وتقدم بوبا العربية أكثر من مجرد تأمين صحي اعتيادية حيث أسست شركة بوبا للرعاية المتكاملة لتقديم خدمات الرعاية الصحية باستخدام أحدث الوسائل التقنية بينها عيادة بوبا الرقمية واستقطاب أطباء سعوديين في مختلف تخصصات طب الأسرة والباطنة والنساء والولادة ورعاية الأمراض المزمنة.

وتتميّز بوبا العربية ببيئة عمل محفزة للإبداع وزيادة الإنتاجية، مما أهلها للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة في هذا المجال. وتٌعتبر من الشركات الرائدة في تعزيز مكانة المرأة، واستقطاب الشباب السعودي حتى نجحت في تحقيق زيادة كبيرة في نسب التوطين لأكثر من 70%. ولمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي: www.bupa.com.sa

