أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "2 بوينت زيرو"، المنصة الاستثمارية العالمية التابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على شركة "مسيرة القابضة للاستثمارات المالية" التي تتخذ من القاهرة مقراً لها. وكجزء من هذه الصفقة، ستؤسس "2 بوينت زيرو" كياناً جديداً مقره أبوظبي باسم "مسيرة القابضة". وتسعى "مسيرة" إلى إرساء حضورها كمزود عالمي للخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقدم خدماتها إلى الأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتؤكد هذه الخطوة التزام شركة "2 بوينت زيرو" بتعزيز الشمول المالي لا سيما في الاقتصادات منخفضة الدخل.

وتهدف شركة "مسيرة" إلى جسر الفجوة المالية وتمكين المجتمعات من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية التي تتميز بسهولة الوصول إليها وسرعتها وتكلفتها المعقولة وقابليتها للتكيف مع احتياجات المتعاملين. وتطمح الشركة إلى بناء منصة عابرة للقارات، تمتلك حصة الأغلبية في عملياتها المنتشرة في عدة دول، مع التركيز في المرحلة الأولى على الأسواق الرئيسية في آسيا وأفريقيا.

وانطلاقاً من إدراكها للإمكانات الواعدة للمشروع، تعتزم شركة "2 بوينت زيرو" استثمار 1 مليار دولار أمريكي في شركة "مسيرة القابضة" خلال السنوات القادمة. وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز الابتكار، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز القيمة، وتمكين الفئات السكانية التي تعاني من نقص الخدمات من الحصول على الأدوات المالية اللازمة لتحقيق الازدهار في ظل المشهد الاقتصادي سريع التغير، وذلك من خلال دمج الخبرات الواسعة لشركة "مسيرة" مع التقنيات المتطورة وقدرات الذكاء الاصطناعي التي تمتلكها شركة "2 بوينت زيرو". كما يؤدي هذا الاستثمار دوراً محورياً في تعزيز شبكة القيمة لشركة "2 بوينت زيرو"، ما يعزز جهودها الرائدة التي تعد المحرك الرئيسي لتحقيق الشمول المالي والنمو المستدام.

وفي إطار تعليقها على الأهمية الاستراتيجية لهذا الاستحواذ، قالت معالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة 2 بوينت زيرو: "يمثّل انضمام "مسيرة القابضة" إلى منظومتنا، خطوة مهمة لتحقيق رؤيتنا الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين المجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات، حيث نسعى إلى تطوير شبكة القيمة الخاصة بنا وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا في مختلف الأسواق التي ننشط فيها، وذلك من خلال دمج منهجية شركة "مسيرة" المتمحورة حول العملاء مع خبراتنا التقنية المتقدمة وحضورنا العالمي. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدفع جهود التقدم والابتكار في جميع استثماراتنا، سعياً لبناء مجتمع أكثر استدامة وشمولية."

ومن جهته، صرّح عمرو أبو عيش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مسيرة القابضة": تتمحور القيمة الأساسية لشركتنا حول التعاطف، فنحن ندرك أهمية هذا المفهوم الإنساني كمحرك أساسي للابتكار، بمقدار إدراكنا للدور المحوري للشفافية في بناء علاقات قائمة على الثقة. ولذلك، نلتزم بتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائنا، حيث نضع احتياجاتهم في صدارة أولوياتنا، ونسعى لتلبية جميع متطلباتهم المالية لتمكينهم من التغلب على جميع التحديات المالية. وبفضل الدعم القوي الذي تقدمه لنا شركة "2 بوينت زيرو"، سنتمكن من الاستفادة من البيانات على أكمل وجه، وتوجيه منصتنا لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في الأسواق الناشئة. وتتيح لنا هذه المنهجية التي تركز على العملاء إمكانية توفير عروض مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لجمهورنا المستهدف، ما يوفر له الأدوات والموارد المالية التي يحتاجها لتحقيق الازدهار".

نبذة عن 2 بوينت زيرو

2 بوينت زيرو هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، تأسست عام 2023 لتكون منصة استثمارية رائدة تركز على بناء محفظة استثمارية عالمية تتسم بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال الاستثمار الاستراتيجي في التقنيات الناشئة والشركات المستدامة.

وتجمع شركة 2 بوينت زيرو تحت مظلتها مجموعة متكاملة من الشركات التابعة الرائدة في دولة الإمارات، بما في ذلك شيميرا للاستثمار ولونيت كابيتال وبلتون القابضة وساجاس وشركة انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ، لتشكل بذلك كياناً متكاملاً يلعب دوراً رائداً في قطاعات حيوية، مثل الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والموارد المعدنية والتقنيات والطاقة. وتتميز شبكة القيمة لدينا بمرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف القطاعات، مما يتيح لنا ربط القدرات المتاحة ضمن محفظتنا الاستثمارية لاكتشاف فرص نمو جديدة، وتوفير قيمة ملموسة للمستثمرين، مع تمكين المجتمعات وتعزيز النظم المستدامة ودفع عجلة التقدم التقني.

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نبذة عن شركة مسيرة القابضة للاستثمارات المالية

مسيرة القابضة للاستثمارات المالية هي مزود خدمات مالية رقمية، وتعمل كمنصة شاملة للأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجات العملاء المتعددة، وتتميز بسهولة الحصول عليها وسرعة الإنجاز، فضلاً عن أسعارها المناسبة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات في السوق. وتدرك شركة مسيرة أهمية التعاطف كمحرك رئيسي للابتكار، والشفافية كركيزة أساسية لبناء علاقات قائمة على الثقة. وتحرص على توفير خدمات تلبي احتياجات عملائها، من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من البيانات واعتماد منهجية تقوم على وضع متطلباتهم في صدارة اهتماماتها. ويتيح لنا النهج الذي يركز على العملاء من توفير عروض مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لجمهورنا المستهدف، مما يوفر له الأدوات والموارد المالية التي يحتاجها لتحقيق الازدهار".

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 892 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 243 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,000 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية والتعدين وتقنية المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

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