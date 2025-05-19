الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن صندوق رأس المال الجريء التابع لشركة أرامكو السعودية "واعد فنتشرز"، وصندوق "تالي فنتشرز"، الذراع الاستثماري لمجموعة (stc) البالغ من القيمة 300 مليون دولار، عن قيادتهما للجولة الاستثمارية المقدرة بقيمة 19 مليون دولار أمريكي في شركة "قرافينت" (Graphiant)، وهي شركة ناشئة أمريكية رائدة في مجال حلول الاتصال المتطور وخدمات الشبكات (NaaS). وتعتبر الجولة تمديدا للجولة الأساسية من السلسلة "ب" والتي تبلغ قيمتها الآن 102 مليون دولار، بمشاركة صناديق الاستثمار العالمية "سيكويا كابيتال" (Sequoia Capital)، "تو بير كابيتال" ( (Two Bear Capital، و"آي أيه جي كابيتال بارتنرز"(IAG Capital Partners).

تعمل شركة "قرافينت" على إعادة تعريف الاتصال من خلال تقديم منصة سحابية متطورة من الجيل التالي تعمل على تحويل شبكات البيانات للذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الأمنية مع توفير موثوقية محسنة. ومع حصولها على أكثر من 13 شهادة براءة اختراع، نجحت الشركة بالعمل مع شركات عالمية بما في ذلك شركة "سوني بكتشرز" و "فالمونت".

وفي إطار اتفاقية الاستثمار مع صندوق واعد فنتشرز، ستقوم شركة "قرافينت" بإنشاء مقر إقليمي لها في الرياض، تماشيا مع مساهمات الصندوق لتعزيز الأهداف الوطنية وترسيخ مكانة المملكة كمركز للتكنولوجيا الناشئة حيث تشمل استراتيجية واعد فنتشرز الاستثمارية توطين شركات التكنولوجيا العالمية في المملكة لدعم منظومة البنية التحتية الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة.

وقال المهندس أنس القحطاني، الرئيس التنفيذي المكلف لصندوق واعد فنتشرز: "من خلال تمكين الشركات من تبني اتصال آمن وعالي الأداء عبر البيئات السحابية المتعددة والهجينة، تهدف شركة "قرافينت" إلى حل التحديات الأساسية للتحول الرقمي. وبصفتنا مستثمر استراتيجي، نتطلع لدعم توسع الشركة في المملكة ودعم مهمتها لتوفير بنية تحتية رقمية ذات مستوى عالمي للشركات السعودية".

تأسست شركة "قرافينت" من قبل رائد الأعمال خالد رضا لتقدم برنامجاً متطورًا لبناء شبكات مؤسسية مرنة وآمنة وقابلة للتطوير وعالية الأداء. وقبل بنائه للشركة الناشئة، قام خالد بتأسيس شركة "فيبتيلا" والتي تعتبر أول شركة واسعة النطاق معرَّفة بالبرمجيات استحوذت عليها شركة "سيسكو" العالمية في عام 2017.

وقال خالد رضا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "قرافينت": أصبحت المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا للابتكار التقني. إن الشراكة الاستراتيجية مع "تالي فنتشرز" و "واعد فنتشرز"، والدعم الأوسع من مجموعة (إس تس سي) يمثل مرحلة حاسمة في رحلتنا. معاً، نحن ملتزمون ببناء أساس الاقتصاد الرقمي من الجيل التالي، بدءًا من المملكة".

وقال معتز العنقري، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة stc: "نحن ملتزمون بتسريع التحول الرقمي في المنطقة من خلال الاستثمار في الابتكار العالمي والتقنيات الناشئة. حيث يعد دور شركة "قرافينت" في مجال الاتصال المؤسسي متناغماً مع أهدافنا الاستراتيجية التي تسعى إلى توطين التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز نقل المعرفة، وتوفير حلول قابلة للتوسع في القطاعين العام والخاص في المملكة. نحن فخورون بانضمام شركة "قرافينت" إلى المملكة ونتطلع إلى دعمها في رحلتها لإعادة تعريف كيفية بناء الشبكات الحديثة".

ومن المتوقع أن يتجاوز قيمة سوق حلول الاتصال المتطور وخدمات الشبكات (NaaS) أكثر من 92 مليار دولار عالمياً بحلول عام 2030، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول الاتصال المرنة القادرة على التكيف مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث تساهم منصة "قرافينت" في تمكين هذه التطورات المواكبة لمتطلبات العصر الحديث.

نبذة عن صندوق واعد فنتشرز

واعد فنتشرز هو صندوق استثمار رأس المال الجريء في الشركات الناشئة البالغ قيمته 500 مليون دولار والذي أسس في عام 2013 من قبل شركة أرامكو السعودية لتعزيز التنوع الاقتصادي ونمو الأعمال الجديدة في المملكة من خلال الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة عالية النمو. يدير الصندوق محفظة تضم أكثر من 85 شركة ناشئة، حيث يقدم الدعم الشامل لتلك الشركات من استثمار رأس المال الجريء إلى توفير الوصول إلى خدمات الشركاء. وتقع الشركة في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية. للمزيد عن التفاصيل، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.waed.net

نبذة عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، اذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

نبذة عن شركة "قرافينت"

هي شركة شبكات متطورة مقرها في كاليفورنيا، توفر حلول الاتصال السحابي بشكل آمن وقابل للتطوير وفعال، من خلال منصة حاصلة على براءة اختراع. تخدم الشركة الشركات العالمية الكبرى ومقدمي خدمات الاتصالات وتعمل على تبسيط الشبكات عبر البيئات السحابية المتعددة والهجينة.

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