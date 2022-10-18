قامت شركة زد http://zid.sa لتمكين قطاع التجزئة إتمام جولتها الاستثمارية ب بقيمة ١٨٨ مليون ريال سعودي (٥٠ مليون دولار أمريكي) بقيادة IMPACT46 وبمشاركة من الذراع الاستثماري لشركة أرامكو (واعد فنتشرز)، ومعاودة الاستثمار من شركة علم ، قلوبال فينتشرز ، وأرزان كابيتل و ام اس ايه.

تعتبر هذه الجولة الاستثمارية الثالثة بعد الجولة الثانية التي تم إغلاقها في مارس ٢٠٢١ م بقيمة سبعة ملايين دولار بقيادة شركة جلوبال فنتشرز في الإمارات. حيث شهدت من بعدها الشركة نمواً في مؤشراتها وتوسعها في العمليات بواقع ٥٠٪؜ في العوائد و نمو الطلبات والوصول للعملاء النهائيين الذين بلغ عددهم أكثر من ٧ مليون عميل.

بدأت شركة زد عملياتها في العام ٢٠١٧م ، بهدف تمكين قطاع التجزئة من دخول عالم التجارة الالكترونية من خلال حلول رقمية متكاملة، ووصل عدد التجار الذين يعتمدون على شركة زد لإدارة عملياتهم ومبيعاتها إلى أكثر من ٧,٥٠٠ تاجر في أكثر من ١٩ قطاع مختلف.

تحولت الشركة من التركيز على التجارة الالكترونية فقط إلى التوسّع في حلولها وعملياتها لتشمل قطاع التجزئة وتطويره تحت ما أطلقت عليه "التجزئة الحديثة" ، حيث تستهدف الشركة رفع تنافسية القطاع وجودة الخدمات المعروضة فيه عن طريق تمكين أصحاب المشاريع من أدوات تقنية، وحلول رقمية من شأنها تحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإيرادات بالاعتماد على التقنية والبيانات.

كانت الشركة أطلقت مجموعة من الحلول والمنتجات المساندة للتجارة الالكترونية مثل : زد شب و زد باي، لتمكين التجار من الحصول على تجربة أفضل في الشحن والدفع. حققت المنتجات المذكورة نمواً ملحوظاً في السنة الماضية في الاستخدام من قبل العملاء والعروض المتوفرة. تنوي الشركة في التوسع في هذه المنتجات لتشمل : الدخول لمجال تمويل متاجر التجزئة والشحن والتوصيل خارج الحدود.

وعلّق سلطان العاصمي - الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زد على هذا الاستثمار قائلاً : "نشكر مستثمرينا على ثقتهم في زد وفي فريقها على مدى السنوات الماضية، ونحرص أن نقوم ببناء شركة تلبي احتياجات المنطقة وتقدم لكل اقتصاد من الاقتصادات التي نتوسع لها حلولنا التي أثبتت كفاءتها في المملكة العربية السعودية".

وأضاف شريكه المؤسس، مدير النمو، مازن الضراب : "على مدى السنوات، أثبت فريق الشركة على قدرته الرائعة في تحويل التحديات ونقاط الضعف التي يواجهها تاجر التجزئة إلى حلول تفتح فرصاً لزد وشركائنا للتوسع " وأضاف : "ننوي الاستمرار والتوسع المدروس بهدف تحويل التجار من التجزئة التقليدية إلى التجزئة الحديثة".

وأضاف عبدالعزيز العمران، المؤسس والشريك الإداري في IMPACT46: "عملت زد على بناء مجتمع لـ تمكين التجار وتعزيز مكانتهم مع التحول الرقمي من خلال بنية أساسية متكاملة و مميزات قيّمة. نسعد بقيادة الجولة ودعم روَاد أعمال فوق العادة يسعون لبناء فريق عمل استثنائي يحمل قطاع التجارة الإلكترونية إلى آفاق أوسع داخل المملكة وخارجها"

تهدف زد من خلال هذه الجولة إلى استمرار نمو الشركة في الاستحواذ على قطاعات جديدة في السوق والوصول لشريحة عملاء أكبر عن طريق مضاعفة توسعها في مناطق المملكة (المنطقة الشرقية والغربية) إلى جانب التوسع جغرافياً في الخليج وبعض الدول العربية.

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