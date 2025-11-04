أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية ("سال" أو "الشركة") (رمز التداول: 4263)، الشركة الرائدة في خدمات مناولة الشحنات والحلول اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025م.

أبرز التطورات خلال الربع الثالث من عام 2025م

النمو القوي في كل من إيرادات وربحية الشركة، مدعوماً بإنضباط والتزام ثابت بمعايير التميّز التشغيلي، والذي ساهم بشكل مباشر في تقليص الفجوة المسجلة عن العام. كما يعكس هذا الأداءَ القوي كفاءة الشركة لتعزيز هوامشها الربحيةً وترسيخ مكانتها الريادية في القطاع. واصل قطاع المناولة الأرضية، الذي يُمثل الركيزة الأساسية لأداء الشركة، تحقيق نتائج قوية لربع آخر من خلال استمرار تحسين قائمة الخدمات المقدمة والتطوير للمنتجات، الأمر الذي أسهم في تعزيز المستويات وتحسن الأداء على صعيدي الإيرادات والربحية. شَكل قطاع الخدمات اللوجستية تحول جوهري إيجابي في الإيرادات وعودةً قويةً لتحقيق أرباح ربعية وتشغيلية. ويُعزى هذا التحسن إلى الكفاءة التشغيلية وتنامي قاعدة المشاريع والعقود، مما يعكس تميز الحلول اللوجستية المتكاملة لدى الشركة. يواصل برنامج توظيف رأس المال تحقيق التقدّم عبر أولويات النمو الاستراتيجية، مع زيادة الإستتثمار الموجّه نحو الخطط التوسعية، وتطوير منطقة "سال" اللوجستية، وتسريع التحول الرقمي. وتُعزَّز هذه الاستثمارات بفضل قوة التدفقات النقدية لدى الشركة وتحسّن إدارة رأس المال العامل، مما يضمن جاهزيتها لإقتناص فرص النمو المستقبلية وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل.

عمر بن طلال حريري

الرئيس التنفيذي لشركة سال:

"أكد أدائنا خلال هذا الربع مدى قوة ومرونة منظومة أعمالنا المتكاملة، حيث تمكّنا من تحقيق نمو قوي في الأرباح وإتسّاعٍ في الهوامش، مدعوماً بتحسن ملحوظ في أحجام الشحنات التي تمت مناولتها. وتعكس هذه النتائج نجاح مبادراتنا الاستراتيجية والتنفيذ الفعال لبرامج التميّز التشغيلي والتحوّل الرقمي، مع تركيزٍ واضحٍ على تعزيز الكفاءة، والانضباط في إدارة التكاليف، والارتقاء بجودة الخدمات لكافة قطاعات أعمالنا.

شهد هذا الربع تعافياً قوياً في أداء جميع قطاعات أعمال الشركة، سواء على مستوى الإيرادات أو صافي الأرباح، ليساهم بفاعلية في تقليص الفجوة المسجّلة مقارنةً بالنتائج الاستثنائية عن نفس الفترة من العام الماضي. كما واصل قطاع المناولة الأرضية ترسيخ مكانته كمساهم رئيسي في هذا النجاح، جامعًا بين تحسين الكفاءة والمرونة في أعماله، في حين حقّق قطاع الخدمات اللوجستية تحوّلاً إيجابياً ملموساً، مسجّلاً عودةً متميزة لمستويات الربحية وتقدماً ملحوظاً في مسيرة تحوّله. تُعيد هذه النتائج تأكيد مرونة نموذج أعمال الشركة؛ النموذجٌ المصُمّم لإقتناص فرص النموّ في حال الزيادة في أحجام الشحنات، والمُحافظ على مستويات الربحية في حال تتباطأ الأسواق.

ومع تطلّعنا إلى المستقبل، نُجدّد ثقتنا التامة بالدور المتنامي لمملكتنا الحبيبة كمركزٍ لوجستيٍ عالمي، ومع التقدم المستمر في كل من الأنشطة الصناعية والتجارية، تبرز "سال" في مكانةٍ مثالية لتساهم في هذا التحوّل اللوجستي من خلال استثماراتٍ مستدامة، وبناءٍ للقدرات، وتركيزٍ منضبط لخلق قيمةٍ طويلة للأجل."

حيدر اوكار

الرئيس التنفيذي لقطاع الشئون المالية لشركة سال:

"تعكس نتائج الأداء للربع الثالث من العام 2025م لشركة "سال"، الالتزام المالي المنضبط وقوة الأداء التشغيلي في مختلف قطاعاتها. فقد نمت الأرباح عبر تحقيق مستهدفتنا في قطاع المناولة الأرضية والتحول القوي والملحوظ في قطاع الخدمات اللوجستية، مما يعكس استمراراً لكفاءة التنفيذ الاستراتيجي والتكيف مع ديناميكيات السوق.

كما نما صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية بنسبة 13% ليصل إلى 634 مليون ^، مدفوعاً بكفاءة التحصيل والإدارة الفاعلة لرأس المال العامل. حيث بلغ التدفق النقدي الحر المعدل 523 مليون ^، مما يؤكد كفاءتنا العالية في التحويل النقدي للأرباح والانضباط في إدارة التكاليف.

نواصل الاستثمار الاستراتيجي في القدرات الاستيعابية للشركة، ومنصاتها الرقمية، وبنيتها التحتية اللوجستية لدعم خططها طويلة الأجل، وضمان جاهزيتنا التامة للاستفادة من أي نمو مستقبلي في أحجام الشحنات. وبفضل الميزانية العمومية القوية، والكفاءة التشغيلية المعززة، وزخم الأرباح المتواصل، تبقى "سال" في موقعٍ قويٍ لسد الفجوة في الأداء مقارنةً بنتائج العام 2024م الاستثنائي، وتقديم قيمةٍ مستدامةٍ لمساهميها".

الإيرادات والربحية: ربحية معززة وتقدم استراتيجي في ظل تحسن أحجام المناولة

عكست نتائج الربع الثالث قدرة "سال" على التعامل بكفاءة مع تحديات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك اضطرابات المجال الجوي الإقليمي وتباطؤ جدول الفعاليات، وذلك بفضل التركيز المستمر على التميّز التشغيلي والانضباط في التنفيذ. حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2025م 421 مليون ^، مقارنةً بـ 367 مليون ^ للفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة قدرها 15%. ويُعزى هذا النمو بشكلٍ رئيسي إلى الأداء القوي والمستدام لقطاع مناولة الشحنات، مدعوماً بتحسين قائمة الخدمات المقدمة، إضافةً إلى التحوّل الإيجابي الملموس في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث ساهم تنوّع قاعدة العملاء في دعم نمو الإيرادات. وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من عام 2025م، بلغ إجمالي الإيرادات 1.20 مليار ^، بانخفاض طفيف قدره 2% فقط مقارنةً بـ 1.23 مليار ^ للفترة المماثلة من العام السابق، مما ساعد على تقليص الفجوة المسجّلة مقارنةً بالنتائج الاستثنائية للعام 2024م، والتي كانت مدفوعةً بالإستفادة من اضطرابات سلاسل الإمداد في البحر الأحمر التي أسهمت في الزيادة لأحجام الشحنات الجوية عبر مطارات المملكة. ومع اقتراب مستويات الإيرادات والربحية من تلك المسجّلة في العام الماضي، تُبرز هذه النتائج بوضوح النمو القوي والمتوازن الذي تُحققه جميع قطاعات الأعمال في "سال".

بلغ الربح التشغيلي (EBIT) في الربع الثالث 188 مليون ^، مقارنةً بـ 159 مليون ^ للفترة المماثلة من العام السابق، ليصل هامش الربح التشغيلي إلى 44.6%، بارتفاع قدره 1.2 نقطة مئوية على أساس سنوي. ويُعزى هذا الأداء إلى قوة الكفاءة التشغيلية، وتحسُّن العوائد في قطاع مناولة الشحنات، والتعافي المستمر في قطاع الخدمات اللوجستية. أما على مستوى الأشهر التسعة الأولى من عام 2025م، فقد بلغ الربح التشغيلي 525 مليون ^، مقارنةً بـ 555 مليون ^ للفترة المماثلة من عام 2024م، وبهامش ربح 43.8%، مما يعكس انخفاضاً طفيفاً قدره 1.5 نقطة مئوية.

وارتفع صافي الربح للربع الثالث بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 181 مليون ^، مقارنةً بـ 156 مليون ^ في الربع الثالث من عام 2024م، مع ارتفاع ربحية السهم (EPS) إلى 2.26 ^ من 1.94 ^ للفترة المماثلة من العام السابق، بما يؤكد فعالية إدارة "سال" لهوامشها الربحية ومرونة أدائها في بيئةٍ تشغيليةٍ أكثر استقراراً وتحسناً في أحجام الشحنات. كما انخفض صافي أرباح الأشهر التسعة الأولى بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 496 مليون ^، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي للنتائج الاستثنائية في العام 2024م، حيث حين أظهرت نتائج العام الحالي تقدماً مطرداً نحو تلك المستويات القياسية بفضل تحسين الكفاءة التشغيلية ومرونة الأعمال.

التدفقات النقدية والميزانية العمومية: سيولة قوية وانضباط مالي يساند الشركة لتنفيذ استثماراتها الاستراتيجية

بلغ صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية 634 مليون ^ خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2025م، مقارنةً بـ 560 مليون ^ للفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ التدفق النقدي الحر المعدّل 523 مليون ^ بنهاية الفترة، مرتفعاً من 504 مليون ^ للفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس تحسُّن المتحصلات النقدية، والإدارة الفعالة لرأس المال العامل، واستدامة للربحية لجميع قطاعات أعمال الشركة. كما بلغت النفقات الرأسمالية (CAPEX) بنهاية الفترة 103 مليون ^، مما يؤكد التزام الشركة بالاستثمار والاستفادة من الطلب المتزايد.

بنهاية 30 سبتمبر 2025م، ارتفع صافي الدين بنسبة 23% على أساس سنوي ليصل إلى (858) مليون ^، مقارنةً بـ (695) مليون ^ للفترة السابقة، مما يؤكد التزام "سال" ببرنامجها لتوظيف رأس المال والاستثمار في النمو المستقبلي لقطاعات أعمالها، مدعومةً بمرونة ميزانيتها العمومية. كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 13% على أساس سنوي، بينما انخفض إجمالي المطلوبات بنسبة 2%.

وبلغ صافي رأس المال العامل 189 مليون ^، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 29% على أساس سنوي، مما يعكس تعزيز الانضباط النقدي، والتحسُّن في التحصيل، واستمرار كفاءة إدارة رأس المال العامل. وأظهرت "سال" على مدار الأرباع الماضية تحسُّناً تدريجياً ومنضبطاً في صافي رأس المال العامل، بما يعكس التطورات المستمرة في التحويل النقدي للأرباح ، وتعزيز إدارة رأس المال العامل، والتركيز الثابت على رفع الكفاءة التشغيلية الشاملة.

توزيعات الأرباح

أوصى مجلس إدارة شركة "سال" بتوزيع أرباح نقدية عادية بقيمة 136 مليون ^ عن الربع الثالث من عام 2025م. وبما يعادل 1.70 ^ للسهم الواحد، مقارنةً بـ 1.45 ^ للسهم في الربع الثالث من عام 2024م. وتعكس هذه التوصية التزام الشركة المستمر بتعزيز القيمة المقدَّمة لمساهميها.

اللقاء الهاتفي لمناقشة النتائج المالية

سيتم عقد لقاء هاتفي لمناقشة النتائج المالية مع المحللين والمستثمرين بتاريخ 6 نوفمبر 2025م في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وللراغبين بالحضور، يُرجى التواصل مع قسم علاقات المستثمرين للحصول على تفاصيل وطريقة المشاركة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إدارة علاقات المستثمرين

Investor.relations@sal.sa

+966-12-6964168 أو+966-550-120163

نبذه عن شركة سال للخدمات اللوجستية

تعد شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية (رمز التداول: 4263) المزود الرائد لخدمات الحلول اللوجستية في المملكة العربية السعودية، حيث تتخصص في مناولة الشحنات الجوية، والمناولة الأرضية، وتقديم الحلول اللوجستية المتكاملة.

تمتد عمليات سال لتغطي المطارات الرئيسية والمراكز اللوجستية في مختلف أنحاء المملكة، وتلعب دوراً محورياً في تسهيل حركة التجارة وتعزيز الترابط الإقليمي. وتلتزم الشركة بالابتكار، والتميز التشغيلي، والممارسات المستدامة، بما يضمن تقديم خدمات لوجستية سلسة وفعالة لشركات الطيران، ووكلاء الشحن،وغيرهم من أصحاب العلاقة في القطاع.

وتواصل سال توسعة شبكتها وتعزيزعروضها خدماتها، بما يرسخ مكانتها كممكن رئيسي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعلها مركزاً لوجستياً عالمياً.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sal.sa

دليل المصطلحات

صافي رأس المال العامل: الفرق بين الموجودات المتداولة (باستثناء النقد) والمطلوبات المتداولة (باستثناء مطلوبات التزامات عقود الإيجار والأرباح مستحقة الدفع وقرض طويل الأجل المتداولة).

التدفق النقدي الحر المعدل: التدفق النقدي الحر المعدل للودائع لأجل المرابحة، مما يعكس السيولة النقدية المتاحة للشركة بعد النفقات الرأسمالية والاستثمارات الاستراتيجية.

إخلاء المسؤولية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تستند إلى الافتراضات والتنبؤات الحالية التي قدمتها إدارة شركة "سال". تخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل مادي عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في البيانات التطلعية. تشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على النتائج المستقبلية، على سبيل المثال لا الحصر، التغيرات في ظروف السوق، وتطورات الاقتصاد الكلي، والعوامل الجيوسياسية، والتغيرات التنظيمية. لا تتحمل "سال" أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية أو تعديلها بناءً على الأحداث أو التطورات المستقبلية. يتم تحذير القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات. لقد تم تقريب جميع الأرقام والنسب المئوية المقدمة في هذه الوثيقة لتسهيل الرجوع إليها.

-انتهى-

#بياناتشركات