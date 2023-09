الرياض، المملكة العربية السعودية– في خطوة هائلة لتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط، أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، إحدى شركات Amazon.com، عن أن معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، المركز العالمي الرائد في البحث العلمي، وذراع البحوث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي (ATRC)، عن تقدمًا رائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إتاحة النموذج اللغوي الضخم «فالكون 180 بي» للوصول على منصة Amazon SageMaker Jumpstart (أمازون سيجميكر جمبستارت). يمثل هذا الإصدار علامة فارقة في الصناعة حيث أن «فالكون 180 بي» ليس فقط أكبر نموذج للغات المتاحة المفتوحة المصدر مع 180 عامل متغير، ولكنه مدعوم أيضًا بمجموعة بيانات شاملة تبلغ 3.5 تريليون رمز (tokens). يمثل هذا النموذج القوي نسخة موسعة من نموذج «فالكون 40 بي» السابق من معهد الابتكار التكنولوجي، والذي يستخدم تقنيات متطورة مثل الاهتمام بالاستعلام المتعدد لتعزيز قابلية التوسع.

تم تدريب «فالكون 180 بي» على مجموعة مكونة من 4000 وحدة معالجة رسوميات A100 تقريبًا، وتم ضبطها بدقة للعمل بسلاسة مع بيئة Amazon SageMaker. إن استخدام خدمة التخزين البسيط من أمازون (Amazon S3) لتخزين البيانات وإدارة نقاط التفتيش يضمن موثوقية عبء العمل وسهولة العمليات. بالإضافة إلى ذلك، طرح معهد معهد الابتكار التكنولوجي إصدارًا مبكراً مخصصًا للدردشة، «فالكون 180 بي-دردشة»، والذي تم تصميمه خصيصًا للتفوق في تطبيقات المحادثة. يتم نشر كلا النموذجين في بيئة AWS شديدة الأمان والتي تعمل بموجب بروتوكولات السحابة الافتراضية الخاصة، ما يوفر حماية محسنة لبيانات المستخدمين.

بالنسبة للمهتمين بتجربة «فالكون 180 بي»، فإن النموذج قابل للاكتشاف وجاهز للوصول داخل SageMaker Studio عبر Amazon SageMaker Jumpstart، وتماشيًا مع فلسفة الابتكار المسؤول لدى معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي، تم إصدار نموذج «فالكون 180 بي» بموجب ترخيص معهد الابتكار التكنولوجي وسياسة الاستخدام المقبول للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. وأكدت الاختبارات المعيارية الأداء المتميز للنموذج، وصنفته بين GPT-3.5 وGPT-4 عبر مختلف مقاييس فهم اللغة وتوليدها.

وصرحت الدكتورة ابتسام المزروعي، المدير التنفيذي القائم بأعمال كبير باحثي الذكاء الاصطناعي في وحدة الذكاء الاصطناعي المتقاطع ورئيسة مشاريع نماذج اللغة في معهد الابتكار التكنولوجي: "من خلال تقديم «فالكون 180 بي» كأداة مفتوحة المصدر، فإننا نضع الأساس للشركات لتسخير قدراتها في تمهيد الطريق للتقدم المستقبلي والحلول التحويلية في الذكاء الاصطناعي. سعينا وراء المعرفة العلمية يجب أن يكون دائمًا في خدمة النفع العام، وجعل هذه التكنولوجيا مفتوحة المصدر يتيح لنا تحقيق فوائد ديمقراطية وتعزيز التعاون وضمان الشفافية. نحن سعداء بتقديم منصة «فالكون 180 بي» التي ستحفز التطورات الرائدة في كل من الأبحاث الأكاديمية والحلول الصناعية".

وكانت ردود الخبراء إيجابية حيث ذكرت عالمة هجينجفيس (Huggingface) كليمنتين فورييه كفاءة ذاكرة النموذج وسلطت الضوء على أنه يمكن للمستخدمين تقليل احتياجات الذاكرة بنسبة 75% دون الإضرار بجودة الاستدلال.

تطوير حدود النماذج اللغوية الكبيرة

اختارت وحدة الذكاء الاصطناعي المشتركة في معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي Amazon SageMaker لبناء نموذج «فالكون 180 بي» الخاص بها، مما جعلها من أفضل الجهات الداعمة للتكنولوجيا لتفانيها في تقديم الحلول المبتكرة. وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة «فالكون 180 بي» على تطوير حدود النماذج اللغوية الكبيرة وتطوير مجال الذكاء الاصطناعي. إن قدرات “فالكون 180 بي» الجذرية وإمكانية الوصول المفتوحة لديها القدرة على إعادة تشكيل صناعات متعددة وتحفيز الابتكار على نطاق عالمي.

علاوة على ذلك، أتاح تدريب «فالكون 180 بي» لمعهد الابتكار التكنولوجي خبرة مهمة في البنية التحتية عالية الأداء بالإضافة إلى تعزيز موارد مجموعة البيانات الخاصة به لمبادرات البحث والتطوير القادمة.

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي عن طراز «فالكون 180 بي» في سبتمبر 2023 بموجب ترخيص TII. ولقد تفوق «فالكون 180 بي» على النماذج المعاصرة في معايير متعددة مع القليل من الضبط أو عدم الضبط على الإطلاق. تعمل خدمة Amazon SageMaker Jumpstart على تسهيل وصول العملاء إلى «فالكون 180 بي»، حيث يمكن للعملاء من أي حجم وصناعة العمل على نموذج “فالكون 180 بي» الخاص بهم بسرعة وسهولة وتخصيصه للترجمة أو الإجابة على الأسئلة أو تلخيص المعلومات أو تحديد الصور.

وقال فويتشيك باجدا، مدير القطاع العام في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى أمازون ويب سيرفيسز :"إن العمل جنبًا إلى جنب مع معهد الابتكار التكنولوجي لتفعيل «فالكون 180 بي» باستخدام Amazon SageMaker كان بمثابة رحلة تميزت بالعديد من المعالم مثل الابتكار التكنولوجي والتميز الأكاديمي وعمليات التدريب الفعالة والسهولة التشغيلية. إن الإنجاز المهم اليوم المتمثل في دمج “فالكون 180 بي» المفتوح في Amazon SageMaker Jumpstart ليس مجرد انتصار لمعهد الابتكار التكنولوجي، ولكنه أيضًا لحظة فخر للابتكار التكنولوجي في الشرق الأوسط".

مع النموذج اللغوي «فالكون 180 بي»، يمكن للمؤسسات في جميع أنحاء العالم الوصول إلى قدراتها التقنية المتقدمة وتمكين الباحثين من دفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. لمزيد من المعلومات ولدليل خطوة بخطوة حول كيفية العمل على «فالكون 180 بي» ، يمكنك الرجوع إلى منشور مدونة AWS التفصيلي:https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/falcon-180b-foundation-model-from-tii-is-now-available-via-amazon-sagemaker-jumpstart/ نموذج الأساس Falcon 180B من TII متاح الآن عبر Amazon SageMaker JumpStart

