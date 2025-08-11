المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت شهبندر، مُمكنة التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع تمارا، المزود الرائد لحلول الدفع الآجل في المنطقة، بهدف تمكين المتاجر الإلكترونية بخيارات وحلول دفع تساعدهم على زيادة مبيعاتهم والنمو السريع.

ستتيح تمارا بموجب الشراكة حل "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" لجميع المتاجر الإلكترونية على منصة شهبندر، مما يسهم في تحسين تجربة التسوق وزيادة معدلات التحويل من خلال تنوع حلول الدفع ووجود خيارات التقسيط. على الجانب الآخر، ستتمكن شهبندر من تحصيل رسوم خدماتها مباشرة من تمارا، ما سيعزز إدارة العمليات المالية وتسريع دورة الإيرادات وجعلها أكثر سلاسة بما يحقق أكبر فائدة للتجار.

تساعد شهبندر التجار والراغبين بدخول مجال التجارة الإلكترونية على التحول الرقمي وبناء متاجرهم بسلاسة دون الحاجة لخبرة تقنية، وتُمكنهم بعشرات الأدوات التي تساعدهم في رحلتهم؛ بما فيها الربط مع حلول الدفع ومقدمي الخدمات اللوجستية والاستفادة من تحليلات البيانات لتحسين المبيعات، وتخدم الشركة اليوم أكثر من 18,000 متجر إلكتروني نشط.

وتعليقًا على الشراكة، قال شادي عبد الشهيد، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشهبندر: "سعداء بالشراكة مع تمارا كونها تُمثل نقلة نوعية لتجار شهبندر. تمارا شريك موثوق ومحبوب لدى العملاء في المملكة، ودمج حلولها مع منصتنا سيساهم في رفع مبيعات المتاجر وتسهيل العمليات المالية كثيرًا. رؤيتنا في شهبندر هي صناعة منظومة تجارة إلكترونية ذكية وشاملة، وهذه الشراكة تعزز هذا التوجه بفعّالية".

أكدت شهبندر مؤخرًا على تميزها وابتكارها في قطاع التجارة الإلكترونية بإطلاق ميزة الفيديوكوميرس (Video Commerce) لأول مرة في المنطقة، بحيث تسمح لأصحاب المتاجر بتضمينها في متاجرهم دون الحاجة لبنائها من الصفر ليتمكنوا من بيع منتجاتهم عبر محتوى مرئي وتفاعلي من خلال مقاطع الفيديو والبث المباشر ما ينعكس إيجابًا على مبيعاتهم، حيث يرفع محتوى الفيديو متوسط المبيعات بواقع 5 أضعاف مقارنة مع عرضه بالطرق التقليدية، ويحُسن التفاعل بنسبة أعلى 15 مرة.

تأتي الشراكة ضمن سلسلة من التحالفات الاستراتيجية لشهبندر بهدف خلق منظومة متكاملة أكثر ذكاءً وابتكارًا لدعم نمو التجارة الرقمية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبهذا الشأن، قال منصور العبيد، الشريك ومستشار التطوير في شهبندر: "شراكتنا مع تمارا هي خطوة أخرى نحو تحقيق رؤيتنا في بناء منظومة تجارة إلكترونية شاملة وذكية، حيث نسعى في شهبندر إلى تمكين التجار بتجربة رقمية متكاملة معززة بكل ما يستجد من تكنولوجيا لإعطاء تجربة ممتعه مستدامة للعملاء تدفع بمستويات المبيعات والنمو إلى مستويات غير مسبوقة".

-انتهى-

#بياناتشركات

عن شهبندر

تأسست شهبندر عن طريق شادي عبدالشهيد وتامر شركس لتمكين التجار والراغبين بدخول مجال التجارة الإلكترونية من إنشاء متاجر مخصصة لاحتياجاتهم بخطوات بسيطة وسلسة ودون الحاجة لخبرات تقنية، وتدعمهم بأدوات عديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لمساعدتهم بتحسين مبيعاتهم، وتقدم خدماتها في المملكة العربية السعودية لما يزيد عن 18,000 متجر، كما تعمل في مصر وتخطط للتوسع لأسواق أخرى بالمنطقة قريبًا.