القاهرة: حققت إعمار مصر وشركاتها التابعة أعلى صافي مبيعات في تاريخها، حيث بلغت 176 مليار جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي قدره 262%، بما يعكس قوة الطلب في السوق واستمرار ثقة العملاء في محفظة إعمار مصر المتنوعة من المشروعات. وبلغت الإيرادات 19.8 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 4.2%، مدفوعة بتسارع جداول التسليم وكفاءة التنفيذ عبر مختلف المشروعات القائمة، ما يعكس التزام الشركة بالوفاء بوعودها وتعزيز أدائها التشغيلي.

وسجل مجمل الربح 9.9 مليار جنيه، وهو الأعلى في تاريخ الشركة، مدعوماً بانضباط إدارة التكاليف وتحسن مزيج المنتجات، بما يؤكد قوة نموذج الأعمال وقدرته على تحقيق هوامش ربحية قوية ومستدامة. وبلغ صافي الأرباح 7.5 مليار جنيه، بنمو سنوي قدره 17.2%، بعد تحييد أثر البنود غير المتكررة المسجلة خلال العام السابق، بما يؤكد متانة واستدامة الأداء التشغيلي للشركة.

وحقق قطاع الضيافة نمواً في الإيرادات بنسبة 33% على أساس سنوي، مدفوعاً بتحسن معدلات الإشغال وارتفاع متوسط سعر الغرفة اليومي، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية.كما سجلت أنشطة الإيجارات التجارية، والتي تشمل المساحات التجارية المؤجرة للمستأجرين، زيادة سنوية قدرها 43%، بما يعكس التوسع المستمر في قاعدة الدخل المتكرر وتعزيز استقرار التدفقات النقدية.

كما عززت إعمار مصر وشركاتها التابعة محفظة أراضيها خلال عام 2025 بإضافة 4 قطع أراض جديدة بإجمالي مساحة تبلغ نحو 3,450 فدانا، بما يدعم خطط التوسع المستقبلية ويعزز قاعدة النمو طويلة الأجل.

وجدير بالذكر أن إعمار مصر للتنمية تعد من كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصرية، وتضم محفظتها مشروعات رائدة في غرب وشرق القاهرة، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، من بينها: مراسي الساحل الشمالي، سول، بيل ڤي، كايرو جيت، أب تاون كايرو، ميفيدا، ميفيدا جاردنز بالقاهرة الجديدة، ومراسي البحر الأحمر.

