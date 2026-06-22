المنامة، مملكة البحرين : أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين عن نجاحه في تدريب أكثر من (170) من موظفيه على أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج "التمكين في الذكاء الاصطناعي" الذي أطلقه تحت مظلة "أكاديمية مهارات المستقبل"، وبالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، في خطوة تعكس حرص البنك المتواصل على تمكين كوادره بالمهارات الرقمية المتقدمة وتهيئتهم لقيادة التحول في بيئة مصرفية متسارعة التطور.

وتم تنفيذ البرنامج التدريبي المتميز عبر ست مجموعات تدريبية، بواقع ثلاثة أيام لكل مجموعة، حيث ركز البرنامج على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل المصرفي، واستعراض أحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال، إلى جانب التطبيقات العملية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات. وقد حقق البرنامج نسبة رضا مرتفعة بلغت (4.8) من (5)، ما يعكس مستوى التفاعل الإيجابي من الموظفين المشاركين وإدراكهم لأهمية هذه المهارات في مسيرتهم المهنية.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة دانة بوخماس، رئيس الموارد البشرية والتحول والتطوير في مجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين قائلةً: "لقد صُمم برنامج التمكين في الذكاء الاصطناعي ليجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية التي يمكن توظيفها في بيئة العمل، بما يسهم في تطوير مهارات موظفينا وتمكينهم من الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة في أداء مهامهم اليومية. إن نسبة الرضا المرتفعة التي حققها البرنامج تعكس وعي الموظفين بأهمية هذه المهارات ودورهم المحوري في دعم مسيرة التطور المؤسسي".

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من المبادرات التطويرية التي يتبناها بيت التمويل الكويتي - البحرين لتعزيز تنافسيته وترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في توظيف التكنولوجيا الحديثة، عبر الاستثمار المنهجي في تطوير مهارات موظفيه، وتمكينهم بالأدوات التي تدعم الأداء المؤسسي وتواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

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