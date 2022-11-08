توقيع اتفاقية مع مجموعة من ثلاثة بنوك، تشمل بنك المشرق وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، للحصول على قروض إعادة تمويل بقيمة 11 مليار درهم، واعتمادات تمويل إضافية بقيمة 6 مليارات درهم لدعم المشاريع الجديدة.

سيتم استخدام التمويل الإضافي الجديد في دعم استراتيجية التطوير لشركة "نخيل" بما في ذلك مشروع "جزر دبي" ومشاريع أخرى على الواجهة البحرية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً، اليوم، عن حصولها على تمويل بقيمة 17 مليار درهم في صفقة تمويل استراتيجي لدعم مرحلة النمو والتوسع الجديدة، وشمل ذلك اتفاقيات إعادة تمويل بقيمة 11 مليار درهم، واعتمادات تمويل إضافية بقيمة 6 مليارات درهم. حيث من المقرر أن توظّف الشركة هذا التمويل لتسريع عمليات تطوير مشاريعها الجديدة، بما في ذلك مشروع "جزر دبي" وغيرها من مشاريع الواجهة البحرية الواسعة.

وتم تأمين القروض التي تبلغ قيمتها 11 مليار درهم، عبر مجموعة من ثلاثة بنوك هي: بنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، مما يؤكد على الأسس المالية القوية التي تتمتع بها الشركة وآفاق النمو طويلة الأجل التي تنشدها.

وقال متحدث من شركة "نخيل": "سوف تلعب اتفاقيات التمويل الجديدة دوراً مهماً في تعزيز مكانة الشركة المالية، كما ستعكس ثقة المؤسسات المصرفية في التوجه الاستراتيجي الجديد للشركة. يسجل قطاع العقارات في دبي نمواً قوياً، مدفوعاً بالإجراءات التنظيمية التي تتخذها الحكومة، مثل إصدار التأشيرات طويلة الأجل، والنشاط الاقتصادي المزدهر المدعوم بالنمو القوي لقطاعات التجزئة والترفيه والضيافة. بصفتنا أحد أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة بدبي، والتي تتمتع بأصول عالية الأداء ضمن القطاعات الاقتصادية الأساسية، فإننا في طور بدء مرحلة جديدة من النمو والتوسع نضع فيها مصلحة عملائنا على قائمة الأولويات. وتؤكد هذه المرحلة الجديدة التي تدخلها شركتنا، على التزامنا بتطوير مجمعات سكنية استثنائية، وتعزيز خدمات العملاء، وتقديم قيمة حقيقية عبر جميع نقاط التواصل."

تجدر الإشارة إلى أن الأصول التابعة لشركة "نخيل" في القطاعات السكنية والبيع بالتجزئة والضيافة، قد سجلت نمواً متميزاً رغم التحديات التي رافقت الجائحة، حيث برزت سياسة التركيز المالي للشركة من خلال الإدارة الفعالة للموارد، واستقرار محفظة أصول البيع بالتجزئة والضيافة، مما أدى إلى اكتساب ثقة العملاء والمؤسسات المالية، وقد حرصت شركة "نخيل" طوال العامين الماضيين، على الاستثمار في بناء محفظة أصول قوية، وبدء مشاريع تطوير جديدة من شأنها أن تحقق نمواً ثابتاً في الإيرادات خلال السنوات المقبلة، وستواصل الشركة التزامها بدعم أهداف "خطة دبي الحضرية 2040"، والتركيز على الصحة والرفاهية لضمان سعادة المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

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نبذة حول شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما مهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر السكن لنحو 350،000 نسمة، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها، نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، وفلل ند الشبا، وجزر دبي.

تعتبر نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) شركة متكاملة لإدارة المجتمعات السكنية تركز في جوهرها على العملاء، وتهدف لإنشاء أكثر المجتمعات المرغوبة للسكن، ويكمن هدفها الأساسي في إسعاد العملاء من خلال ثلاث ركائز تشمل: التركيز على المجتمع والعملاء والتكنولوجيا. تقدم نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) خدمات ذات مستوى عالمي للملاك والمقيمين عبر مجتمعاتها السكنية من خلال الابتكار والتكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

تمتلك وتدير شركة نخيل سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، ذي بوينت الذي يضم نافورة النخلة، أكبر نافورة في العالم، بالإضافة إلى نخيل مول، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، وبالم ويست بيتش فضلاً عن منصة المشاهدة، ذا ڤيو آت ذا بالم، الواقعة قي قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع شركة نخيل المشهورة والمتنامية، مراكز للتسوق كبيرة الحجم، مثل ابن بطوطة مول، وسيركل مول، ومجموعة من مراكز التجزئة المجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) تقع في ثمانية من مجتمعات نخيل السكنية، وتضم مشاريعها القادمة بما في ذلك الخيل أفينيو.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة: فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وفندق ريو دبي ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني، أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو.