عمان، الأردن: تحتفل شركة "ماجد الفطيم"، التي تملك وتدير كارفور في الأردن، بالذكرى السنوية الـ 17 لافتتاح أول فروع كارفور بالمملكة، عبر مجموعة من العروض والجوائز والمكافآت لعملائها، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 21 أيلول و10 تشرين الأول. وستمنح كارفور ما مجموعه 17 عربة تسوق مجانية لأول 17 عميل يتسوقون في اليوم الأول من احتفالات الذكرى السنوية في جميع فروع الهايبرماركت.

وتأتي هذه العروض المميزة والفريدة من نوعها، كجزء من مفاجآت كارفور لعملائها في الأردن وفي نفس الموعد من كل عام، ضمن احتفالاتها السنوية، وذلك تقديراً منها لقاعدة العملاء المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وفي تعليق له على ذكرى التأسيس، قال نجيب حداد، المدير الإقليمي لكارفور الأردن: "كلنا فخر بحجم الإنجازات والنجاحات التي تمكنا من تحقيقها في السوق الأردنية منذ افتتاح الفرع الأول لكارفور الأردن عام 2006، الأمر الذي يتجلى بثقة العملاء في كارفور كوجهة تسوق مفضلة لديهم؛ حيث تتوفر منتجات من أكثر من 500 منتِج ومورِد أردني، إلى جانب أكثر من 21 ألف منتج متنوع بأفضل جودة وأقل الأسعار."

وأضاف حداد: "لطالما كنا حريصين على أن نقدم تجربة تسوق استثنائية لعملائنا، والتي أردنا تعزيزها بمناسبة مرور عام جديد على تواجدنا في الأردن، من خلال عروض حصرية وخصومات كبيرة على العديد من المنتجات طوال فترة احتفالنا بالذكرى السنوية السابعة عشر على انطلاق أعمالنا في المملكة."

وتقدم كارفور العديد من العروض الحصرية والأنشطة الترويجية والمسابقات الخاصة داخل الفروع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والتي منها التخفيضات الخاطفة، إلى جانب عروض خاصة بمشتركي برنامج "ماي كلوب" تشمل شراء منتجين بسعر منتج واحد، عدا عن مجلة كارفور التي تقدم خصومات خاصة على فئات متعددة تضم المواد الغذائية والمنتجات الطازجة والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية والمعدات الرياضية والمفروشات، في مختلف فروعها المنتشرة في المملكة والتي تصل إلى 51 فرعاً، بالإضافة إلى إمكانية التسوق من خلال تطبيقها للهواتف الذكية وموقعها الإلكتروني.

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الاسم: سيف غيث

التعريف: مدير الاتصال

البريد الالكتروني: sghaith@mafcarrefour.com

الهاتف: +962779111062

ملاحظة للمحرر: الاسم القانوني لهذه الشركة هو "ماجد الفطيم"، ويجب عدم تقصيره أو اختصاره لتفادي الالتباس مع كيان تجاري آخر.

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل لدى الشركة 46 ألف موظف، يمثلون 114 جنسية، وتستقبل 600 مليون عميلاً سنويًا في مراكز التسوق التابعة لها ومجتمعاتها ووجهاتها الترفيهية.

تمتلك الشركة أصولًا بقيمة 66 مليار درهم، وتملك ايضا أعلى تصنيف ائتماني (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

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نبذة عن كارفور

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، "كارفور" في المنطقة في عام 1995، حيث تملك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقاً عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

تقدم كارفور خدمات ومنتجات متميزة وعبر قنوات متعددة، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة عملائها المتنوعة والمجتمعات التي تخدمها. كما توفر كارفور إمكانية الوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من خيارات المنتجات عالية القيمة وذات التنافسية العالية لـنحو 770 ألف عميل يومياً. وتلتزم كارفور بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في المجتمعات التي تخدمها، وتحرص على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة.

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