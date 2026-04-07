مسقط، احتفلت فودافون عُمان بمرور أربعة أعوام منذ انطلاق عملياتها في سلطنة عُمان، محققة حصة سوقية تقارب 17% مما يعكس توسع حضورها وتعزيز مستوى خدماتها في قطاع الاتصالات. وجاء هذا الإنجاز بعد عامٍ حافلٍ ارتفع فيه أداء الشركة على مختلف المستويات؛ إذ سجلت نموًاً بنسبة 46٪ في قاعدة المشتركين، وزيادة بنسبة 66٪ في صافي الإيرادات مقارنة بعام 2024.

وركزت فودافون عُمان خلال عام 2025 على الحفاظ على مستوى الأداء مع هذا التوسع، في ظل تحول قطاع الاتصالات في السلطنة من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة أكثر نضجًا واستقرارًا. ونتج عن هذا التحول تركيز أكبر على اتساق أداء الشبكة، وجودة تقديم الخدمة، وتجربة المشترك، بالتزامن مع تزايد تطلعات المشتركين.

وقال المهندس بدر بن سعود الزيدي، الرئيس التنفيذي لفودافون عُمان: "قبل أربعة أعوام، كان التساؤل المطروح هو ما إذا كان السوق سيتغيّر. ومع عام 2025، أصبح هذا التغيير واقعًا ملموسًا. وانتقل التركيز إلى قدرة المشغلين على الحفاظ على مستوى ثابت من الأداء مع مواصلة التوسع، سواء على مستوى الشبكة أو جودة الخدمة أو تجربة المشترك. وكان عامنا الرابع بمثابة اختبار لقدرتنا على تحقيق النمو مع الحفاظ على هذه المرونة والجودة".

وقد انعكس ذلك بشكل واضح على أداء الشبكة، حيث تغطي شبكة الجيل الخامس لفودافون عُمان اليوم أكثر من 99% من المناطق المأهولة بالسكان في السلطنة. ومع هذا النمو في قاعدة المشتركين، أولت الشركة اهتمامًا بإدارة السعات التشغيلية والحفاظ على استقرار الأداء، وهو ما انعكس في استمرار تصدرها مؤشر رضا العملاء (NPS) للعام الرابع على التوالي.

وانطلاقًا من هذا الأساس، واصلت فودافون عُمان تطوير عروضها بما يواكب أنماط الاستخدام الفعلية للمشتركين. وخلال عام 2025، قامت الشركة بطرح حلول النطاق العريض المتنقلة عبر شبكة الجيل الخامس من خلال باقات "مكاني"، كما أطلقت خدمة "رصيد" لإدارة الانفاق، إلى جانب طرح الشريحة الإلكترونية المدعومة بتقنية التصديق الالكتروني بما يتماشى مع متطلبات الهوية الرقمية. وتعكس هذه الخطوات توجه الشركة نحو تقديم خدمات وتصميم باقات تتناسب مع الاستخدام الفعلي، عوضًا عن النماذج التقليدية المقدمة في السوق.

كما دعمت الشركة هذا التوجه من خلال نموذج تشغيلي رقمي متكامل، حيث ساهم تطبيق فودافون بأكثر من 64% من إجمالي الإيرادات خلال عام 2025، مع نمو سنوي بنسبة 25% في الإيرادات عبر التطبيق. كما سجل أكثر من 1.2 مليار مشاهدة داخل التطبيق خلال العام، ما يعكس اتساع نطاق التفاعل الرقمي. وقد حصل التطبيق على جائزة أفضل واجهة رقمية في الشرق الأوسط لعام 2025.

وعلى صعيد الحضور التجاري، وسّعت فودافون عُمان شبكة متاجرها بنسبة تجاوزت 75%، ليصل عددها إلى أكثر من 75 متجرًا ومتجرًا إلكترونيًا، مدعومة بأكثر من 5,500 نقطة بيع في مختلف أنحاء السلطنة، بما يعزز سهولة الوصول مع الحفاظ على تجربة مرنة ومتكاملة عبر مختلف القنوات.

وفي قطاع الأعمال والشركات، تسارع نمو الخدمات التي تقدمها فودافون عُمان مع توجه المؤسسات نحو حلول تتجاوز الاتصال التقليدي لتشمل حلولًا تشغيلية ورقمية. وارتفعت إيرادات خدمات قطاع الأعمال بنسبة 321%، فيما نمت قاعدة المشتركين بنسبة 249% خلال عام 2025.

كما برزت مرونة فودافون عُمان وقدرتها على إدارة عملياتها بهذا المستوى من التوسع من خلال نجاحها في نقل أكثر من 450,000 مستخدم من "فريندي موبايل" إلى شبكتها خلال العام، ليصل إجمالي عدد المستخدمين إلى نحو 1.5 مليون مستخدم، مع الحفاظ على نفس مستوى الأداء وجودة الخدمة، ما يعكس متانة البنية الأساسية التي تم تطويرها خلال السنوات الأربع الماضية.

أما على الصعيد المجتمعي، واصلت فودافون عُمان تعزيز حضورها من خلال عدد من المبادرات، من بينها حملة "خطوة للخير" خلال شهر رمضان المبارك، ومشاركتها في موسم خريف ظفار، إلى جانب شراكتها مع جامعة السلطان قابوس لدعم تطوير القدرات المحلية.

هذا ومع دخولها عامها الخامس، تواصل فودافون عُمان البناء على ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، مع التركيز على الحفاظ على مستوى الأداء في ظل استمرار نمو الطلب على خدماتها. وستركز الشركة في المرحلة المقبلة حول ضمان استمرارية تقديم نفس مستوى التجربة التي يعتمد عليها المشتركون من الأفراد والشركات، مع التوسع في الشبكة والخدمات، بما يتماشى مع تطور السوق.

عن فودافون في سلطنة عُمان

تأسست فودافون في عُمان عبر شراكة استراتيجية بين الشركة العُمانية لاتصالات المستقبل، وشركة فودافون العالمية التي تعتبر أحد أكبر مزودي خدمات الاتصالات للهاتف النقال والثابت والنطاق العريض والتلفزيون الرقمي.

ومع إطلاق عملياتها التجارية في مارس 2022، تعد فودافون المشغل الرقمي الأول الوحيد الذي يتمتع ببنية تحتية لشبكة الجيل الخامس القائمة على السحابة بنسبة 100٪، مما يقدم عمان لجيل جديد من شركات الاتصالات. تتمحور الميزة التنافسية للشركة حول تطبيقها الحائز على جوائز، مع عملية تأهيل رقمية بالكامل، والدفع التلقائي، واستبدال شرائح SIM وeSIM، والخدمات الحكومية وغيرها الكثير. كما تعد فودافون عُمان متجر شامل يوفر السرعة والراحة والقيمة المضافة الخاصة لعملاء الدفع المسبق والدفع الآجل في جميع أنحاء السلطنة. مع أكثر من مليوني عملية تنزيل، يعد تطبيق الاتصالات الوحيد في سلطنة عمان الذي يخترق السوق بنسبة 100٪.

ويعزّز هذا الانتشار، إلى جانب الامتداد العالمي لفودافون، قدرة المشتركين على الوصول إلى خدمات موثوقة وسهلة الاستخدام، أينما كانوا داخل عُمان أو خارجها.

واليوم، تمكنت الشركة من تحقيق حصة سوقية تقارب 17%، مدفوعة بالتوسع المستمر في شبكتها المتطورة للجيل الخامس وتركيزها على تقديم خدمات رقمية تتمحور حول احتياجات المشتركين. وانطلاقًا من التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040، تواصل فودافون عُمان دورها في تمكين الكفاءات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، والإسهام في مسيرة التحول الرقمي في السلطنة.

