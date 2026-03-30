دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة جديدة تعكس الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الرائدة، وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، اتفاقية مع "مِراس"، شركة التطوير العقاري الرائدة والتابعة لـ "دبي القابضة للعقارات" لتزويد المرحلة الثالثة من "سيتي ووك" ومبنى "فيرف" بطاقة ‏تتجاوز 17,500 طن تبريد في إطار توسّعها المستمر لتلبية احتياجات المشاريع التطويرية المتنامية في المنطقة والذي يعكس التزام المؤسسة بتقديم حلول مستدامة وفعّالة من حيث استهلاك الطاقة، تلبي احتياجات العملاء وتواكب النمو العمراني السريع في دبي.

ويعكس هذا التوسّع الجديد دور "إمباور" الريادي في صناعة تبريد المناطق، حيث تسعى المؤسسة دائمًا لتقديم تقنيات مبتكرة وخدمات متكاملة تضمن راحة المستفيدين، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية للمشاريع التي تتعامل معها.

ويمثل هذا المشروع إضافةً جديدة لمحفظة "إمباور" الواسعة من المشاريع الرائدة في مختلف أنحاء إمارة دبي والتي تضم حوالي 1,750 مبنى. وبنهاية عام 2025، بلغت القدرة الموصلة لـ "إمباور"حوالي 1.7 مليون طن تبريد، في حين وصلت القدرة المتعاقد عليها للمؤسسة إلى حوالي 2.0 مليون طن تبريد.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "تُضيف "إمباور" من خلال هذه الاتفاقيات مشاريع جديدة إلى محفظة أعمالها، مما يؤكّد فعالية جهودنا في ترسيخ مكانة المؤسسة كشريك معتمد وموثوق في خدمات تبريد المناطق في دبي. كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز تنوّع القطاعات التي نخدمها، وتوسيع نطاق إسهاماتنا في جهود خفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله."

وأضاف: "نحرص على مواكبة التطور السريع والمستمر في إمارة دبي بجميع القطاعات. وحيث يشهد القطاع العمراني نمواً متسارعاً، فإننا نعمل على تطوير خدمات تتوافق مع التطلعات الناشئة، بما يناسب المكانة العالمية لدبي، ويرسّخ مكانة "إمباور" وموثوقيتها في ريادة قطاع تبريد المناطق. ومن خلال ضم مشاريع جديدة إلى نطاق خدماتنا، نسعى لأن نوسّع أثرنا في مسيرة الاستدامة لدولة الإمارات وأن نواءم أهدافنا مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر مستدام والوصول إلى الحياد الكربوني."

يُذكر أن المرحلة الثالثة من مشروع "سيتي ووك" تمثّل إضافة نوعية إلى المشهد العمراني الراقي في إمارة دبي، حيث تجسّد مفهوماً متكاملاً للحياة العصرية التي تجمع بين التصميم المعماري المبتكر وأعلى مستويات الراحة والرفاهية. ويتميّز المشروع بموقعه الحيوي ضمن إحدى أبرز الوجهات الحضرية في دبي، ما يمنح قاطنيه تجربة سكنية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه في بيئة نابضة بالحياة.

وسيضم المشروع عند اكتماله مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة المصمّمة وفق أعلى المعايير العالمية، مع مراعاة أدق التفاصيل التي تلبي تطلعات السكان الباحثين عن أسلوب حياة راقٍ. كما يوفّر المشروع باقة متكاملة من المرافق والخدمات الحديثة، بما في ذلك المساحات الخضراء، ومناطق الترفيه، والمرافق الرياضية وغيرها الكثير ما يعزّز من جودة الحياة ويوفّر تجربة سكنية استثنائية ترتقي إلى أعلى مستويات الفخامة والراحة.

