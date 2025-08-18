نمو الفوترة السنوية بنسبة 15% لتبلغ 1.78 مليار دولار

أعلنت شركة فورتينت، المتخصصة في حلول الأمن السيبراني المتكاملة والواسعة النطاق، عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، مسجلة إيرادات بلغت 1.63 مليار دولار، بزيادة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ويعكس هذا الأداء تزايد الطلب العالمي على الحلول السيبرانية المتقدمة، واستمرار استثمارات فورتينت الاستراتيجية في تقنيات الحماية الرقمية، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية عبر منصتها الأمنية الموحدة Fortinet Security Fabric، والتي تمنح المؤسسات رؤية شاملة وتحكمًا مركزيًا، مع حلول معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمواجهة التهديدات المتزايدة.

نمو SASE

حققت منصة SASE الموحدة للشركة نموًا في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 22%، فيما ارتفعت إيرادات عمليات الأمن السيبراني بنسبة 35% على أساس سنوى.

كما سجلت الشركة نموًا في الفوترة بنسبة 15% لتصل إلى 1.78 مليار دولار، وبلغ هامش التشغيل وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) 28%، والهامش غير المحسوب وفق GAAP 33%، وقد رفعت الشركة توقعاتها لنطاق الفوترة السنوية لعام 2025 بمقدار 100 مليون دولار.

جدران موسّعة

وتعليقًا على هذه النتائج، قال كين زي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فورتينت: "إن الأداء القوي للشركة في الربع الثاني واستمرار النمو يعكسان نجاح استراتيجيتنا القائمة على الابتكار ووضع العميل في المقام الأول، وهو ما مكّننا من تجاوز توقعات الفوترة للربع الثاني ورفع التقديرات السنوية".

وأكد كين زي أن فورتينت تتصدر قطاع أمن الشبكات عالميًا بفضل الانتشار الواسع لجدران الحماية الخاصة بها، وإطلاق جدار حماية SASE من الجيل الجديد، مشيرًا إلى تفوق النهج الأمني المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والميزة التنافسية لنظام التشغيل الموحد FortiOS، كما أشاد بالمكانة الريادية التي حصلت عليها الشركة في تقرير "ماجيك كوادرانت" الصادر عن جارتنر لعام 2025.

توقعات Q3

وتتوقع فورتينت للربع الثالث من 2025 تحقيق إيرادات بين 1.67 و1.73 مليار دولار، مع فوترة تتراوح بين 1.76 و1.84 مليار دولار وهامش ربح إجمالي غير محسوب وفق مبادئ GAAP بين 80% و81%، بالاضافة إلى هامش تشغيل غير محسوب وفق GAAP بين 32.5% و33.5%، كما يُتوقع أن تتراوح ربحية السهم المخففة بين 0.62 و0.64 دولار، استنادًا إلى معدل ضريبي 18% وعدد أسهم بين 772 و776 مليون سهم.

توقعات 2025

أما بالنسبة للسنة المالية كاملة 2025، فتتوقع الشركة أن تتراوح الإيرادات الإجمالية بين 6.675 و6.825 مليار دولار، مع إيرادات خدمات بين 4.550 و4.650 مليار دولار، وفوترة إجمالية بين 7.325 و7.475 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتراوح هامش الربح الإجمالي غير المحسوب وفق GAAP بين 79% و81%، وهامش التشغيل بين 32% و33.5%، بينما تتراوح ربحية السهم الواحد غير المحسوبة وفق GAAP بين 2.47 و2.53 دولار، بناءً على معدل ضريبي 18% وعدد أسهم بين 773 و777 مليون سهم.

إنجازات استراتيجية

خلال العام، تصدرت فورتينت تقرير "ماجيك كوادرانت" الصادر عن جارتنر لمنصات SASE لعام 2025، كما حققت المركز الأول عالميًا في تقرير Critical Capabilities لشبكات الفروع الآمنة، وكانت المزود الوحيد المدرج في خمسة تقارير مختلفة من ماجيك كوادرانت لأمن الشبكات.

وعززت الشركة منصة FortiCloud بإطلاق ثلاث خدمات متكاملة جديدة، هي: FortiIdentity لإدارة الهوية، وFortiDrive للتخزين السحابي، وFortiConnect للاتصال الذكي، كما احتفظت فورتينت بلقب القائد العام في تقرير Westlands Advisory لحماية شبكات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية IT/OT للعام الثالث على التوالي، وواصلت تصدرها لتقرير "ماجيك كوادرانت" للبنية التحتية للشبكات السلكية واللاسلكية للمؤسسات للسنة الثانية على التوالي.

وقد جدد العملاء ثقتهم بمنح الشركة جائزة اختيار العملاء في SD-WAN للعام السادس على التوالي، وفي حماية الأجهزة الطرفية للعام الثالث على التوالي، كما ارتفع رصيد الشركة إلى أكثر من 1,400 براءة اختراع عالمية، بينها أكثر من 500 مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مدفوعة باستثماراتها المكثفة في البحث والتطوير.

