دبي، الإمارات العربية المتحدة: رسّخت إيطاليا مكانتها كإحدى أبرز القوى الصناعية العالمية، مع ارتفاع صادراتها من آلات التعبئة والتغليف ومعالجة الأغذية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى 161 مليون يورو بحلول يوليو 2025، في مؤشر واضح على تنامي الطلب في منطقة الخليج على تقنيات “صنع في إيطاليا” التي تجمع بين الابتكار والدقة والجودة الهندسية الرفيعة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تتصدر إيطاليا سوق الإمارات في هذين القطاعين الحيويين؛ إذ بلغت صادرات آلات التعبئة والتغليف 53.7 مليون يورو بزيادة قدرها 58.3% على أساس سنوي، لتحقق حصة سوقية قدرها 34.7%، فيما وصلت صادرات آلات تصنيع الأغذية والمشروبات إلى 107.3 مليون يورو بزيادة بلغت 87.5% مقارنة بعام 2024، بحصة سوقية بلغت 35.4%.

ويؤكد هذا الأداء المتميز دور إيطاليا كشريك صناعي موثوق يدعم جهود دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير القدرات الصناعية القائمة على التكنولوجيا والابتكار. وسيكون هذا الزخم الصناعي محوراً رئيسياً في معرض "جلفود للتصنيع 2025" الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، بمشاركة 252 شركة إيطالية، لتكون إيطاليا من بين أكبر وأهم الوفود الدولية المشاركة في الحدث.

وخلال المعرض، ستقدم الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA)، بالتعاون مع جمعية مصنّعي آلات التعبئة والتغليف الإيطالية (UCIMA) ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، أحدث التقنيات الإيطالية عبر جناح مخصص بعنوان "الردهة الإيطالية"، والذي سيشكل منصة تفاعلية للأعمال تجمع المصنعين والموزعين والمستثمرين الإقليميين مع أبرز الشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، مقدّمة حلولاً مبتكرة في مجالات الإنتاج، والتحول الرقمي، والاستدامة.

وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة:

"إن مشاركة إيطاليا في معرض جلفود للتصنيع تمثل أكثر من إنجاز تجاري؛ إنها تعبير عن الشراكة الصناعية العميقة التي تجمع بين بلدينا. فالتكنولوجيا الإيطالية تتكامل مع رؤية الإمارات التي تركز على الابتكار والاستدامة وكفاءة الإنتاج."

ويشهد قطاع تصنيع الأغذية في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، إذ تُقدّر قيمته بنحو 23.21 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 52.76 مليار دولار في السنوات المقبلة. ويقود هذا النمو طلبٌ غير مسبوق على الآلات المتقدمة وأنظمة الأتمتة، حيث تلعب الهندسة الإيطالية دوراً محورياً في هذا التحول عبر حلول مبتكرة تجمع بين الكفاءة والاستدامة والتقنيات الرقمية الحديثة.

وفي هذا السياق، قال فاليريو سولداني، مفوض التجارة في "الوكالة الإيطالية للتجارة" – دبي:

"تشهد منطقة الخليج تحولاً صناعياً واسع النطاق، والهندسة الإيطالية في قلب هذا التحول. لقد سجلت صادراتنا من آلات معالجة الأغذية والتعبئة والتغليف إلى الإمارات نمواً ملحوظاً هذا العام، ما يعكس ثقة السوق في الجودة الإيطالية والدقة والاستدامة. ومع استمرار توسع قطاعات الضيافة والأغذية، ستظل الابتكارات الإيطالية عاملاً أساسياً في تعزيز الكفاءة والتنافسية في المنطقة."

ويعكس هذا الارتفاع في الصادرات الإيطالية التحول الأوسع الذي تشهده المنطقة نحو الاعتماد على الآلات عالية التقنية والقيمة المضافة، دعماً لأهدافها في تعزيز الإنتاج المحلي، وتوطين سلاسل الإمداد، وتحقيق الأمن الغذائي. وتواصل الشركات الإيطالية ريادتها عالمياً من خلال دمج التصميم المتميز مع الرقمنة والدقة الهندسية لتقديم حلول صناعية مبتكرة ومستدامة.

ومع ترسيخ دولة الإمارات لمكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية، تظل إيطاليا شريكاً استراتيجياً موثوقاً يسهم في تعزيز التنويع الصناعي والتقدم التكنولوجي والنمو المستدام في المنطقة.

