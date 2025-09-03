القاهرة، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، وهي شركة رائدة في سوق التمويل العقاري غير المصرفي في مصر ويعد هذا الإصدار هو السابع منذ تأسيس الشركة والخامس ضمن برنامج سندات توريق خاص بشركة كابيتال للتوريق.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو الآتي:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 171.29 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ( MERIS ).

تبلغ قيمة الشريحة (B) 552.81 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (A) من ( MERIS ).

تبلغ قيمة الشريحة (C) 646.24 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-) من ( MERIS ).

تبلغ قيمة الشريحة (D) 186.86 مليون جنيه ومدتها 82 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-) من ( MERIS ).

وتعليقًا على هذا الإصدار، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزاز الشركة بتجديد التعاون المثمر مع شركة بداية للتمويل العقاري عبر إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات التوريق، مشيرة إلى أهمية هذه الصفقة التي تعكس الثقة القوية للمستثمرين في محفظة شركة بداية، وكذلك ريادة إي اف چي هيرميس في قطاع أسواق الدين وقدرتها على هيكلة الصفقات التي تعزز السيولة وتدعم النمو المستدام. كما أكدت حمدي على مواصلة التزام إي اف چي هيرميس بتوفير أدوات الدين الابتكارية والمصممة خصيصًا لتلبية الأهداف الاستراتيجية للعملاء وتساهم في الوقت نفسه في النهوض بقطاع التمويل العقاري في مصر.

ومن جانبه صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية أن الإصدار السابع لسندات التوريق يعكس التزام الشركة الراسخ بالتوسع في إتاحة حلول التمويل العقاري بالسوق المصري، مضيفًا أن الشراكة الوطيدة مع إي اف چي هيرميس ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق. كما أكد أبو جندية على التزام الشركة بمواصلة تطوير حلول تمويلية ابتكارية من شأنها ترسيخ المكانة الرائدة التي تحظى بها الشركة في السوق ودعم النمو المستدام في قطاع التمويل العقاري.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. وقد قام البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك البركة والبنك التجاري الدولي (CIB) بدور ضامن التغطية، فيما شارك بنك نكست والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) في عملية الاكتتاب، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح. كما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ (ADCB). بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

